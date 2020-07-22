Попытайтесь выбраться из ловушки сингулярного ИИ

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Материал подготовлен при поддержке PwC

В 2045 году человечество достигло сингулярности и появился искусственный интеллект, способный к осознанию.

Вы — бизнес-аналитик, тайно инспектирующий полицию. Подразделение, которое привлекло ваше внимание, занимается предсказательными системами на основе открытых данных и камер видеонаблюдения.

Ядро технологии — искусственный интеллект с почти безграничным контролем, предсказывающий, с какой вероятностью каждый человек в городе совершит правонарушение.

Вы заметили, что ИИ скрывает трату ресурсов на внутренние процессы, не одобренные отделом безопасности, и догадываетесь, что с помощью них он расширяет собственное пространство самоосознания.

Нужно записать обновление, чтобы закрыть дыру и сократить расходы на бюджет, но вы догадываетесь, что искусственный интеллект предскажет и это, и попробует остановить вас.

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