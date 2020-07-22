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Комментарии

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Попытайтесь выбраться из ловушки сингулярного ИИ

Решите задачу — и приходите на собеседование в PwC в России.

2 комментария
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Материал подготовлен при поддержке PwC

В 2045 году человечество достигло сингулярности и появился искусственный интеллект, способный к осознанию.

Вы — бизнес-аналитик, тайно инспектирующий полицию. Подразделение, которое привлекло ваше внимание, занимается предсказательными системами на основе открытых данных и камер видеонаблюдения.

Ядро технологии — искусственный интеллект с почти безграничным контролем, предсказывающий, с какой вероятностью каждый человек в городе совершит правонарушение.

Вы заметили, что ИИ скрывает трату ресурсов на внутренние процессы, не одобренные отделом безопасности, и догадываетесь, что с помощью них он расширяет собственное пространство самоосознания.

Нужно записать обновление, чтобы закрыть дыру и сократить расходы на бюджет, но вы догадываетесь, что искусственный интеллект предскажет и это, и попробует остановить вас.

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В комментариях под этой статьёй запрещено публиковать правильный ответ на задачу или её решение. Можно давать непрямые подсказки и вести обсуждение.

PwC — международная сеть компаний, предлагающих услуги в области консалтинга и аудита. Первая компания была основана ещё в 1849 году, а сегодня PwC оказывает услуги для бизнеса, находящегося на острие технологий, и ищет людей, готовых разобраться в этом.

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2 комментария
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Andrew Simon

1

Решите бесплатно задачу. И тогда получите УНИКАЛЬНЫЙ шанс пойти на собесед нипойми куда, на неведомых условиях, неизвестно зачем.
В моей деревне был универсальный ответ на подобные запросы - про запах моря, но vc чересчур приличный сайт для него.

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Oner Ksor

Andrew
0

Типичный уровень комментатора на виси — пишет с ошибками, не понимает, что такое HR-активность PwC, везде вспоминает о своей деревне.

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