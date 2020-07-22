Попытайтесь выбраться из ловушки сингулярного ИИ

Комментарии
оказалась нейронной сетью
Решите задачу — и приходите на собеседование в PwC в России.
Материал подготовлен при поддержке PwC
В 2045 году человечество достигло сингулярности и появился искусственный интеллект, способный к осознанию.
Вы — бизнес-аналитик, тайно инспектирующий полицию. Подразделение, которое привлекло ваше внимание, занимается предсказательными системами на основе открытых данных и камер видеонаблюдения.
Ядро технологии — искусственный интеллект с почти безграничным контролем, предсказывающий, с какой вероятностью каждый человек в городе совершит правонарушение.
Вы заметили, что ИИ скрывает трату ресурсов на внутренние процессы, не одобренные отделом безопасности, и догадываетесь, что с помощью них он расширяет собственное пространство самоосознания.
Нужно записать обновление, чтобы закрыть дыру и сократить расходы на бюджет, но вы догадываетесь, что искусственный интеллект предскажет и это, и попробует остановить вас.
В комментариях под этой статьёй запрещено публиковать правильный ответ на задачу или её решение. Можно давать непрямые подсказки и вести обсуждение.
PwC — международная сеть компаний, предлагающих услуги в области консалтинга и аудита. Первая компания была основана ещё в 1849 году, а сегодня PwC оказывает услуги для бизнеса, находящегося на острие технологий, и ищет людей, готовых разобраться в этом.
Решите бесплатно задачу. И тогда получите УНИКАЛЬНЫЙ шанс пойти на собесед нипойми куда, на неведомых условиях, неизвестно зачем.
В моей деревне был универсальный ответ на подобные запросы - про запах моря, но vc чересчур приличный сайт для него.
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