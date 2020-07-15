Коротко: мощный ноутбук для работы и игр

Новый Acer Aspire 7 со скидкой 10% для читателей vc.ru.

Материал подготовлен при поддержке Acer

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Для кого

Для тех, кто использует одно устройство для работы и отдыха и часто путешествует.

Чем интересен продукт

Обновлённый Acer Aspire 7 справляется с современными играми и «тяжёлым» рабочим софтом. В линейке установлены процессоры AMD Ryzen 3000 и Intel Core девятого поколения вплоть до i7-9750H, а также новейшие видеокарты NVIDIA GeForce GTX 1650. Объём оперативной памяти можно расширить с 16 до 32 Гб.

15,6-дюймовый IPS-экран с разрешением Full HD обеспечивает естественную цветопередачу за счёт технологий Acer Color Intelligence и Acer ExaColor.



Корпус выполнен из прочного тёмного пластика. Ноутбуки в линейке весят до 2,15 кг при толщине в 22,9 мм.



На одном заряде батареи Aspire 7 способен проработать до 10 часов. Клавиатура оборудована подсветкой для использования при плохом освещении.



Двухдиапазонный адаптер Wi-Fi 6 с поддержкой технологии MU-MIMO обеспечивает работу в сетях в диапазоне 2,4 или 5 ГГц. Скорость — в три раза выше, чем при Wi-Fi 5.



Что ещё нужно знать