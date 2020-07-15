Коротко: мощный ноутбук для работы и игр

Для тех, кто использует одно устройство для работы и отдыха и часто путешествует.
Чем интересен продукт
Обновлённый Acer Aspire 7 справляется с современными играми и «тяжёлым» рабочим софтом. В линейке установлены процессоры AMD Ryzen 3000 и Intel Core девятого поколения вплоть до i7-9750H, а также новейшие видеокарты NVIDIA GeForce GTX 1650. Объём оперативной памяти можно расширить с 16 до 32 Гб.
15,6-дюймовый IPS-экран с разрешением Full HD обеспечивает естественную цветопередачу за счёт технологий Acer Color Intelligence и Acer ExaColor.
Корпус выполнен из прочного тёмного пластика. Ноутбуки в линейке весят до 2,15 кг при толщине в 22,9 мм.
На одном заряде батареи Aspire 7 способен проработать до 10 часов. Клавиатура оборудована подсветкой для использования при плохом освещении.
Двухдиапазонный адаптер Wi-Fi 6 с поддержкой технологии MU-MIMO обеспечивает работу в сетях в диапазоне 2,4 или 5 ГГц. Скорость — в три раза выше, чем при Wi-Fi 5.
Что ещё нужно знать
Стоимость Acer Aspire 7 начинается от 59 990 рублей. Промокод PROMOVC даст скидку в 10% на все ноутбуки линейки Aspire при покупке на сайте aceronline.ru до 15 августа.
Егор Тарасов
Почему тачпад слева, может кто-нибудь объяснить?
Anton ChigaevЕгор
Чтобы справа ставить кружку с кофе
Sergey BelikovЕгор
Потому что производители ноутов упорно продолжают уродовать их бесполезными цифровыми блоками.
Bulat ZiganshinSergey
я например даже не рассматриваю машинки без этого блока. бегать по всей клаве за кнопочками курсора - для тех, кто не ценит своё удобство
Bulat ZiganshinЕгор
из-за цифровой клавиатуры пробел смещается влево и тачпад под ним. так во многих ноутах
Захар Родионов
Сексуальные рамки и проц старого поколения. Не, спс
Максим НеплохЗахар
Разве так много конкурентов за 60к?
Hamelmiher
Для работы должна быть отдельная машина, для игр отдельная. Совмещение не приведет ни к чему хорошему. За 60к можно взять отличную стационарную пекарню.
Максим НеплохHamelmiher
Или пс5 😌
Bulat ZiganshinHamelmiher
да что там игрового, просто cuda-приложения гонять
Bulat Ziganshin
вот кстати и обзор подъехал - https://www.notebookcheck.net/Aspire-7-A715-Laptop-Review-Acer-s-upgrade-giant-with-gaming-potential-and-long-battery-life.435242.0.html