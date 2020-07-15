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Коротко: мощный ноутбук для работы и игр

Новый Acer Aspire 7 со скидкой 10% для читателей vc.ru.

Материал подготовлен при поддержке Acer

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Для кого

Для тех, кто использует одно устройство для работы и отдыха и часто путешествует.

Чем интересен продукт

  • Обновлённый Acer Aspire 7 справляется с современными играми и «тяжёлым» рабочим софтом. В линейке установлены процессоры AMD Ryzen 3000 и Intel Core девятого поколения вплоть до i7-9750H, а также новейшие видеокарты NVIDIA GeForce GTX 1650. Объём оперативной памяти можно расширить с 16 до 32 Гб.
  • 15,6-дюймовый IPS-экран с разрешением Full HD обеспечивает естественную цветопередачу за счёт технологий Acer Color Intelligence и Acer ExaColor.
  • Корпус выполнен из прочного тёмного пластика. Ноутбуки в линейке весят до 2,15 кг при толщине в 22,9 мм.
  • На одном заряде батареи Aspire 7 способен проработать до 10 часов. Клавиатура оборудована подсветкой для использования при плохом освещении.
  • Двухдиапазонный адаптер Wi-Fi 6 с поддержкой технологии MU-MIMO обеспечивает работу в сетях в диапазоне 2,4 или 5 ГГц. Скорость — в три раза выше, чем при Wi-Fi 5.

Что ещё нужно знать

Стоимость Acer Aspire 7 начинается от 59 990 рублей. Промокод PROMOVC даст скидку в 10% на все ноутбуки линейки Aspire при покупке на сайте aceronline.ru до 15 августа.

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0
11 комментариев
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Егор Тарасов

4

Почему тачпад слева, может кто-нибудь объяснить?

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Anton Chigaev

Егор
1

Чтобы справа ставить кружку с кофе

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Sergey Belikov

Егор
0

Потому что производители ноутов упорно продолжают уродовать их бесполезными цифровыми блоками.

Ответить

Bulat Ziganshin

Sergey
0

я например даже не рассматриваю машинки без этого блока. бегать по всей клаве за кнопочками курсора - для тех, кто не ценит своё удобство

Ответить

Bulat Ziganshin

Егор
0

из-за цифровой клавиатуры пробел смещается влево и тачпад под ним. так во многих ноутах

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Захар Родионов

2

Сексуальные рамки и проц старого поколения. Не, спс

Ответить

Максим Неплох

Захар
1

Разве так много конкурентов за 60к?

Ответить

Hamelmiher

1

Для работы должна быть отдельная машина, для игр отдельная. Совмещение не приведет ни к чему хорошему. За 60к можно взять отличную стационарную пекарню.

Ответить

Максим Неплох

Hamelmiher
0

Или пс5 😌

Ответить

Bulat Ziganshin

Hamelmiher
0

да что там игрового, просто cuda-приложения гонять

Ответить

Bulat Ziganshin

0

вот кстати и обзор подъехал - https://www.notebookcheck.net/Aspire-7-A715-Laptop-Review-Acer-s-upgrade-giant-with-gaming-potential-and-long-battery-life.435242.0.html

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