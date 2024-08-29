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Как начать разрабатывать модели микропроцессоров, программировать серверы и станции связи

Отвечают молодые инженеры.

Как начать разрабатывать модели микропроцессоров, программировать серверы и станции связи

Материал создан при поддержке компании YADRO

Инженеров в России традиционно не хватает, а спрос на них растёт всё быстрее: в 2022 году он уже был на 43,5% выше, чем годом ранее. К 2024 году дефицит кадров, в том числе инженеров, достиг рекордных значений. Проблему решают, увеличивая количество бюджетных мест на инженерных специальностях: с 2021 по 2023 на них зачислили 31,8% всех абитуриентов. Но мало просто выпустить больше специалистов — важно также качественно их подготовить.

Инженеры возглавили топ профессий, в обучение которых готовы вложиться и сами компании. YADRO — производитель ИТ-оборудования — активно занимается этим последние пару лет: помогает университетам обновлять учебные программы, запускает совместные бакалавриаты и магистратуры, организует митапы и лаборатории, приглашает студентов на стажировки.

Ниже — три истории начинающих специалистов, которые прошли через совместные образовательные программы YADRO с университетами и получили работу сразу после окончания учёбы или даже во время неё.

Перейти сразу к:

Созданию моделей микропроцессоров

Программированию станций связи

Программированию серверов

Вакансиям и стажировкам

Анастасия Григорьева
Младший инженер физического дизайна микропроцессоров

НИУ «Московский институт электроники», выпуск 2024 года

Чем занимается

Помните, как в школе на физике рисовали электрические схемы, а потом на их основе собирали макет? Я занимаюсь примерно этим, только в большем масштабе.

Я создаю физические модели составных блоков микропроцессоров.

Моя работа очень востребована. Микропроцессоры встречаются буквально везде, мои преподаватели говорили, что в современном мире невозможно удалиться от них даже на пять метров.

На профессиональном языке микропроцессоры называют «системами на кристалле», или СнК. Все они сделаны на транзисторах, которые размещаются на кремниевой основе и управляют током внутри устройства. Из транзисторов собирают логические ячейки, например элементы «и/или». А уже из них составляют логические схемы: они определяют, как, куда и при каких условиях пойдёт сигнал в устройстве.

Разработка СнК начинается с описания логической схемы — но только не от руки на бумаге, а в коде. Затем этот код нужно синтезировать через САПР — систему автоматизированного проектирования. Она преобразует код в готовые библиотеки ячеек. На основе этих данных я создаю дизайн: определяю размер блока, выстраиваю логику, решаю, как будут располагаться так называемые «чёрные ящики» — готовые компоненты. Потом создаю модель на компьютере и смотрю, чтобы всё работало как нужно, слежу за всеми выходными физическими характеристиками.

В микропроцессорах есть большие и сложные блоки, разработку которых ведут крутые инженеры с богатым опытом проектирования и выпуска продуктов. Пока я занимаюсь блоками попроще, но уже думаю о том, что, когда получу больше опыта, смогу заняться и сложными задачами.

Как училась

В бакалавриате я училась на инженера электронной техники. На последнем курсе я занялась топологией печатных плат. Тогда же в МИЭТ проводился инженерный хакатон YADRO, где я познакомилась с топологией СнК. Это сфера показалась мне более интересной и сложной, в ней есть что изучать и с чем разбираться, и я выбрала именно такую специализацию для учёбы в магистратуре.

Как начать разрабатывать модели микропроцессоров, программировать серверы и станции связи

В магистратуре МИЭТ я училась сразу на двух программах: классической университетской и дополнительной, созданной совместно с YADRO. Последнюю выбрала, поскольку она давала сильный фокус на практике. Для поступления прошла два испытания: вступительный экзамен в университете и собеседование со специалистами компании — на нём меня спрашивали про интересы, тему диплома, участие в студенческих активностях.

Учёба строилась так: четыре дня в неделю мы занимались в вузе, один день — в офисе YADRO с их специалистами. Они читали дополнительные лекции по ключевым направлениям проектирования СнК и проводили лабораторные.

Как начать разрабатывать модели микропроцессоров, программировать серверы и станции связи

Как устроилась на работу

На втором курсе магистратуры я начала стажироваться в YADRO — это было частью учебной программы. Стажировка длилась год.

По итогам стажировки все ребята, включая меня, прошли собеседование и получили офер. После трудоустройства в обязанностях ничего принципиально не изменилось: стажёров уже воспринимали как полноценных сотрудников, и мы уже тогда работали над реальными задачами.

Как начать разрабатывать модели микропроцессоров, программировать серверы и станции связи

Получить актуальное прикладное образование техническому специалисту с узкой специализацией в России непросто. YADRO развивает инженерную школу, организует студентам практику на реальных проектах вместе с опытными специалистами и рассказывает, кем можно стать и какие перспективы существуют в профессии. На совместной двухлетней программе с МИЭТ компания предлагает усиленную подготовку для инженеров-разработчиков СнК. Лучшие студенты по итогам первого года обучения смогут стать частью команды YADRO. Набор в этом году уже закрыт, но можно податься в следующем. Подробнее изучить программу можно по ссылке.

Ксения Ромодина
Младший инженер-исследователь

НИУ ВШЭ, выпуск 2024 года

Чем занимается

Я пишу программное обеспечение для базовых станций мобильной связи. Тех самых, что, например, принимают сигнал при звонке.

Моя работа — не программирование в чистом виде, а разработка алгоритмов и обеспечение работы референсной модели. Например, мне приходится придумывать, как обойти физические ограничения оборудования.

Моя любимая часть работы — тот самый момент, когда после долгого поиска решения наконец понимаешь, что именно нужно сделать. Хотя и сам процесс анализа бывает очень увлекательным,: успеваешь узнать много нового. Кстати, в итоге опыт, полученный на стажировке, очень пригодился мне для диплома.

Как училась

Я хотела заниматься информационной безопасностью, так что в университет поступила на эту специальность. На третьем курсе бакалавриата нам рассказали о теории кодирования — мне это показалось очень увлекательным. Так я решила сменить фокус на помехоустойчивое кодирование — оно используется при программировании станций связи.

Я занималась этой темой по собственной инициативе, поскольку она была далека от моей специализации. Очень помогла поддержка научного руководителя, у которого я позднее написала диплом по этой теме. А ещё — подалась на стажировку в YADRO. На собеседовании обсудили мой код и задали вопросы по предметной области. На пару из них я не знала ответа, но подчеркнула, что готова разобраться.

Высшее образование полезно, даже если оно не напрямую связано с профилем работы. Некоторые фундаментальные аспекты сложно узнать самому. Но высшее лишь даёт основу, развиваться без тесного контакта с практиками не получится. В открытых источниках нередко натыкаешься на технологии, о которых пишут как о ноу-хау. А фактически они давно устарели или почти никем не используются.

Многие студенты не знают, как их знания могут пригодиться при работе в телекоммуникациях. С одной стороны, «телеком» как направление становится всё более популярным. С другой — о необходимых там компетенциях обычно знает только узкий круг выпускников. Многие ребята-инженеры, получившие на первый взгляд не связанные с телекоммуникацией специальности, и не подозревают, что их знания и компетенции тоже будут там востребованы.

Как устроилась на работу

Всё началось со стажировки, которая, в общем, оказалась самой настоящей работой: задачи давали как полноценной сотруднице. Мне было интересно, каждый день удавалось узнать нечто новое. Коллеги охотно делились знаниями, первое время присылали списки полезных книг с уточнениями конкретных глав, советовали программы для работы. Стажировка продлилась год, по итогам меня сразу взяли в штат.

Как начать разрабатывать модели микропроцессоров, программировать серверы и станции связи

Общедоступная литература быстро устаревает, как и некоторые университетские программы. Начинающему инженеру, особенно с узкой специализацией, нужен человек, к которому можно обратиться и получить «реальные знания» из первых рук. В YADRO за каждым стажёром закрепляют наставника — он отвечает на вопросы и помогает адаптироваться в компании.

Артемий Андрианов
Младший инженер разработки ПО

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, выпуск 2025 года

Чем занимается

Я программирую на языке Golang — современном и мощном языке от Google, который активно используется для создания серверов и высоконагруженных сервисов.

Мы с коллегами создаём российский «технический фундамент» для разработки устройств и программных решений, использующихся в компаниях и входящих в состав критических инфраструктур.

Главное, что я ценю в своей работе, — возможность развиваться. Я сейчас могу систематизировать и углублять свои знания буквально каждый день. И делать это спокойно и планомерно, поскольку работаю в крупной компании — в отличие от маленьких команд, где часто бывает, что всем приходится делать всё, потому что рук не хватает.

Недавно понадобилось разработать унифицированное решение, которое бы позволяло конфигурировать сервис под свои задачи сразу нескольким продуктам с разными требованиями. Мы в команде использовали для этого domain-specific язык в конфигурационных файлах сервиса. Получилось красивое решение, потому что так мы дали возможность продуктам создавать сложные и многоуровневые проверки под свои запросы в удобном и читаемом формате. Думаю, что в ближайшее время об этом расскажем подробнее на конференции.

Поиск неочевидных и нестандартных решений в окружении классных профессионалов — увлекательнейшая часть моей работы.

Как учился

В университете я изучал разработку продуктов с большими объёмами данных. Получил классическое техническое образование, в некоторых вопросах консервативное, но местами — достаточно прогрессивное. Например, университет привлекал компании-партнёров, чтобы дать больше реальной практики.

Высшее образование для инженера важно. Поначалу можно не понимать, зачем нужны некоторые предметы. Но рано или поздно сталкиваешься с ситуациями, когда именно такие фундаментальные знания оказываются необходимы.

Когда изучаешь тему самостоятельно, легко упустить техническую базу, без которой твои знания остаются поверхностными. Например, в университете учат алгебру логики, без которой невозможно написание любого — даже простейшего — алгоритма.

Как устроился на работу

Я участвовал в «Кружковом движении» университета: оказалось интересно работать там с проектами на стыке образования, науки и бизнеса. На одном из университетских конкурсов я познакомился с сотрудником «Лаборатории YADRO», где занимались исследовательскими и экспериментальными проектами, в том числе создавали курсы по разным языкам программирования. Спросил, как можно попасть к ним: мне предложили поучаствовать в разработке курса по Go.

Я много взаимодействовал с практикующими специалистами YADRO — и захотел тоже работать в компании. Мне понравилось, что за бизнесом компании стоит большая идея. Собрал рекомендации от преподавателей и коллег по «Лаборатории», составил резюме и отправил. На собеседовании меня расспросили про интересы и навыки, и спустя две недели я получил офер на позицию младшего инженера.

В этом году YADRO исполняется 10 лет. Компания вкладывается в развитие инжерной школы, старается возродить престиж профессии, восполнить нехватку специалистов в стране. Для этого помогает раскрывать их инженерный потенциал и находить собственную траекторию развития.

Будущие инженеры могут «пощупать» работу ещё во время учёбы благодаря стажировкам, на которых им дают решать задачи компании под руководством наставников.

Компания не только активно готовит кадры, но и нанимает их. По итогам стажировки можно попасть в штат, порой даже без дополнительных испытаний: ведь студент успевает показать себя в реальной работе. На карьерном портале YADRO предлагают стажировки и вакансии на разные позиции для новичков и опытных инженеров, а также на нетехнические позиции.

Присмотреть вариант

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1 комментарий
Stepik

Разработка микропроцессоров и программирование серверов — это действительно увлекательные области, в которых можно достичь больших высот. Если вам захотелось глубже погрузиться в эту тему, на Stepik есть отличные курсы по программированию и созданию электронных устройств!

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