Как начать разрабатывать модели микропроцессоров, программировать серверы и станции связи

Инженеров в России традиционно не хватает, а спрос на них растёт всё быстрее: в 2022 году он уже был на 43,5% выше, чем годом ранее. К 2024 году дефицит кадров, в том числе инженеров, достиг рекордных значений. Проблему решают, увеличивая количество бюджетных мест на инженерных специальностях: с 2021 по 2023 на них зачислили 31,8% всех абитуриентов. Но мало просто выпустить больше специалистов — важно также качественно их подготовить.