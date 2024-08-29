Как начать разрабатывать модели микропроцессоров, программировать серверы и станции связи

Всё началось со стажировки, которая, в общем, оказалась самой настоящей работой: задачи давали как полноценной сотруднице. Мне было интересно, каждый день удавалось узнать нечто новое. Коллеги охотно делились знаниями, первое время присылали списки полезных книг с уточнениями конкретных глав, советовали программы для работы. Стажировка продлилась год, по итогам меня сразу взяли в штат.
Разработка микропроцессоров и программирование серверов — это действительно увлекательные области, в которых можно достичь больших высот. Если вам захотелось глубже погрузиться в эту тему, на Stepik есть отличные курсы по программированию и созданию электронных устройств!