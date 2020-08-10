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Выберитесь из ночного кошмара, созданного из кода

Решите задачу — и приходите на собеседование в PwC в России.

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Материал подготовлен при поддержке PwC

В 2045 году человечество завершило работу над интерфейсом, соединяющим человеческий мозг и операционную систему компьютера.

Вы — программист, в свободное время разрабатывающий личный софт, который должен избавить вас от ночных кошмаров. Однако со временем они становятся только хуже, и вы уже не отличаете сон от реальности.

Прошёл ещё один день работы на корпорацию, и вы легли спать. Когда вы открыли глаза, то попали в пространство, которое зависло между сном, явью и программным кодом, не подпадая под привычные описания бодрствующего сознания: реальность перетекала в воображение, и вы чувствовали, как происходящее обрабатывается цифровыми абстракциями.

Вы блуждаете во сне несколько часов и понимаете, что любая вещь, которая была близко, — теперь находится далеко, а перемещаться в пространстве можно с помощью вычислений, схожих с кодом. Слои сменяются незаметно, но вы решаете воспользоваться цифровой перспективой и найти кратчайший путь между сном (X5) и реальностью (X1).

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В комментариях под этой статьёй запрещено публиковать правильный ответ на задачу или её решение. Можно давать непрямые подсказки и вести обсуждение.

PwC — международная сеть компаний, предлагающих услуги в области консалтинга и аудита. Первая компания была основана ещё в 1849 году, а сегодня PwC оказывает услуги для бизнеса, находящегося на острие технологий, и ищет людей, готовых разобраться в этом.

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