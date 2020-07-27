Что сделать в 20 лет, чтобы выиграть $10 000: опыт участников Honor Cup

$10 000 получают талантливые студенты и молодые ИТ-специалисты за победу в соревнованиях Honor Cup. Победители прошлогоднего конкурса рассказали, как получить крупный денежный приз на старте карьеры.

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В Honor Cup, который организует компания Huawei, испытания проводятся по различным номинациям: 5G (Технологии и стандарты мобильной связи нового поколения), IT (Компоненты центров обработки данных), IP (Технологии и протоколы IP-сетей), Code (марафон по программированию), AI (Модели и методы искусственного интеллекта), ICT Observer (ИКТ-обозреватель, конкурс обзоров на тему информационных технологий). В 2019 году за победу сражались более 15 000 участников, из них до финала дошли 80. Участники решают задания викторины и проходят обучение в рамках онлайн-школы: впоследствии, по словам многих участников, полученные знания нередко находят применение в учёбе и работе.

Василь Тапкин (Москва, выпускник НИУ ВШЭ, победитель в номинации AI)

В сферу искусственного интеллекта я начал погружаться в 2016 году после университетского курса по нейронным сетям. Его хватило, чтобы меня заинтересовать. Я стал изучать тему глубже, читать книги. Впоследствии я загорелся и стал проходить курсы, смотреть кейсы на сайтах соревнований. В прошлом году я окончил университет и некоторое время сам преподавал курс по нейронным сетям, сейчас работаю специалистом по машинному обучению.

Сомнений, участвовать или нет в конкурсе, у меня не было. Мне как раз нужно было делать презентацию для университета со слайдом о себе, и фотография с кубком была как нельзя кстати.

Для подготовки я использовал курс по искусственному интеллекту от Huawei, а также две своих любимых книги: «Data Science. Наука о данных с нуля» Джоэла Граса и «Глубокое обучение на Python» Франсуа Шолле. Последнего я могу назвать одной из значимых для меня фигур в мире технологий: он не только написал книгу, помогающую войти в мир искусственного интеллекта, но и написал на Python библиотеку для решения многих рутинных задач. Кроме того, в сфере ИИ я высоко оцениваю исследования OpenAI, компании Илона Маска.

Я из тех людей, кого мотивируют критика, вызовы, соревнования: всё это даёт нужное направление для дальнейшей работы. Люблю решать задачи, которые до меня никто не решал, и заниматься вещами, которые могут принести пользу многим людям.

Я участвую в разных конкурсах и хакатонах и заметил, что нередко компании организуют их для решения собственных задач. Honor Cup выгодно отличался тем, что он был направлен на оценку знаний участников, тем более, в моей номинации соревнования были индивидуальными. Онлайн-курсы в рамках конкурса помогли освежить знания.

Самый волнительный момент в соревновании был, когда я уже прошёл в финал и оставалось два часа до оглашения результатов: я начал нервничать, хотя сделать было уже ничего нельзя. Одержав победу, я понял, что нахожусь на верном пути, а выигранные деньги вложил в инвестиции и акции компаний.

Павел Гладкий (Таганрог, студент Таганрогского колледжа морского приборостроения, второе место в номинации ICT Observer)

Интересоваться информационными технологиями я стал 3 года назад, когда поступил в колледж. А год назад стал заниматься в Школе молодого журналиста у себя в городе, хотя и до этого хорошо разбирался в литературе, писал сочинения. Также мне помогли занятия в Таганрогском камерном театре, где хорошо учат импровизировать.

В конкурсе я участвую впервые, о нём мне рассказали преподаватели, сказав, что я должен попробовать обязательно. Они же помогли с теоретической подготовкой, за что им спасибо. А ещё меня очень поддержала моя подруга, которая буквально подталкивала меня писать материалы, когда за 10 минут до сдачи меня одолевали сомнения в качестве сделанного.

Участие в соревновании помогло поверить в себя. Обычно я не верю ни в большие конкурсы, ни в лотереи, болезненно отношусь к критике, не ищу для себя выгоды. Меня в этом плане очень поразил Григорий Перельман, отказавшийся от крупной денежной премии, хотя вообще у меня нет кумиров. Но когда я чего-то хочу, то я стараюсь к этому идти, и, пройдя первый этап, решил достичь максимального результата. Хотя подготовка материала в сжатые сроки была сложным и волнительным этапом.

Александр Богачев (Москва, выпускник СПбГУТ имени М.А. Бонч-Бруевича, победитель в номинации 5G)

Изучать системы мобильной связи я начал на первом курсе университета, потом начал работать в сфере телекоммуникаций, участвовать в конкурсах. На Honor Cup 2018 я занял второе место в номинации 5G, а в прошлом году стал победителем.

Готовясь к конкурсу, я изучил кучу материала, глубоко погрузился в тему. Сложнее всего было совместить столь интенсивную подготовку с повседневной жизнью. Я использовал как университетские знания, так и техническую документацию от вендоров.

Но, помимо профессиональной составляющей, важны оказались и soft skills.

Очень часто участникам соревнований не хватает психологической подготовки: люди перегорают, волнуются, делают ошибки по невнимательности, боятся толпы во время публичных выступлений. Если взять двух человек с одинаковыми техническими знаниями, победит тот, кто более устойчив психологически.

При этом вовсе не обязательно быть Джоном Рэмбо, достаточно просто оставаться спокойным и уравновешенным. Мне помогла спортивная подготовка: когда-то я занимался боксом, сейчас поддерживаю форму с помощью бега, и для душевного состояния это тоже полезно.

Иногда мне мешает синдром самозванца: когда я достигаю каких-то результатов, то нередко думаю, что мне просто повезло. Но умом понимаю, что это не так, и стараюсь приучить себя к мысли, что к любому успеху приводит планомерный труд. Я много читаю книги, блоги, смотрю видео на YouTube, но какого-то кумира или примера для подражания у меня нет. Я вдохновляюсь самыми разными людьми и явлениями. Специализация и теория 10000 часов — это, может, и хорошо, но ещё лучше быть открытым к новым знакомствам и увлечениям, потому что никогда не знаешь, что тебя может зацепить и где найдёшь смысл жизни. А навыки, полученные на вебинарах Honor Cup, я сейчас успешно использую в своей работе.

Антон Муравлев (Нижний Новгород, выпускник ЮУрГУ, победитель в номинации IP)

Я уже 5 лет работаю сетевым инженером. Часть знаний я получил в университете, часть — благодаря самообразованию и профессиональным сертификациям от компаний, таких как Huawei, Nokia и Cisco.

В конкурсе я участвовал во второй раз: первый раз я занял второе место в той же номинации в 2017 году. Снова решиться на участие оказалось непросто, но хотелось быть первым, и на этот раз у меня получилось.

При подготовке я использовал вебинары от Huawei по моей номинации, которые я вообще очень рекомендую начинающим коллегам. Также помогли материалы сайта linkmeup по сетевым технологиям и онлайн-курс «Python для сетевых инженеров» Натальи Самойленко.

Я люблю своё направление и свою работу, мне нравится помогать компании и пользователям. Это меня мотивирует. В конкурсе же самым сложным моментом, как и для многих, оказалось ожидание результатов. Заняв первое место на Honor Cup, я почувствовал удовлетворение и облегчение. Считаю, что если есть возможность, участвовать можно и нужно. Не думал, что выиграю денежный приз, но он пришёлся кстати: часть средств я вложил в инвестиции, часть — в покупку нового автомобиля.

Фёдор Венедиктов (Архангельск, студент САФУ имени М.В. Ломоносова, победитель в номинации IT)

Впервые я принял участие в Honor Cup в 2017 году, на втором курсе. Тогда я занял третье место и понял, что могу больше. Готовился и в конце концов стал первым.

От того, что я изучаю в университете, моя номинация далека — она ближе к системному администрированию и охватывает сервера, системы хранения данных. В этой сфере конкретные знания важнее, чем soft skills и психологическая устойчивость. Я готовился по продуктовой документации Huawei и обучающим видео в рамках онлайн-школы. Спасибо её организаторам Андрею Кашеварову и Дмитрию Хоруженко: каждое их видео я смотрел более трёх раз.

В позапрошлом году мне посчастливилось принять участие в конкурсе Global ICT Competition в Китае: наша команда, состоявшая из трёх человек из разных городов России, заняла третье место в номинации Cloud. Во многом достичь результата нам удалось стараниями моего коллеги по команде Семёна Груздева из Екатеринбурга. Несмотря на то, что он, как и я, ещё студент, для меня он во многом является примером для подражания.

Мне сложно было заставить себя учиться чему-то новому, каждый день вставать и изучать новую тему. И все же мне хватило на это терпения. Меня мотивирует желание сделать все хорошо. Honor Cup — конкурс достаточно высокого уровня, где тебя и обучат, и направят, и сертифицируют, а за победу еще и заплатят, а дипломы можно использовать для получения стипендий в университете.

Я ищу работу в сфере системного администрирования: сейчас я смотрю вакансии и планирую после университета переехать в Петербург.

Елена Ильина (Санкт-Петербург, студентка Университета ИТМО, победитель в номинации ICT Observer)

Мы живём в высокотехнологичном мире, и я не могу сказать, когда я точно начала заниматься IT. Глубоко погрузилась в тему уже в университете около трёх лет назад, сейчас я учусь и параллельно работаю программистом.

Тем не менее я победила не в технической, а в журналистской номинации, куда попала случайно — просто потому, что в другие не успела подать заявки. И выиграла. Я не готовилась специально, я не журналист: просто считаю себя от природы умной, ну и в школе на уроках русского языка меня не зря учили писать.

Что же касается знания технологий, то я многое вынесла из университета, плюс я довольно часто слушаю тематические онлайн-лекции и курсы на Stepik. А так в финале мне пригодились даже навыки быстрой печати: надо было не только взять интервью, но и успеть оформить его в статью в сжатые сроки.

Если брать примеры знаменитых людей, то могу выделить две персоналии, кого уважаю, но себя на их месте, конечно же, не представляю. Первый, кто приходит на ум — Илон Маск с его сочетанием недюжинного интеллекта и удачного стечения обстоятельств. Ещё — Геннадий Короткевич, самый титулованный спортивный программист мира, аспирант моего вуза и человек года по версии Sobaka.Ru за 2019 год. Он строго шёл к своей цели и не сбавлял планку.

Поначалу я сомневалась, стоит ли мне участвовать не в программистской номинации, но опыт оказался полезным. Сделала вывод, что не стоит себя загонять в рамки одного направления, смотреть по сторонам можно и нужно.