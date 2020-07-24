Коротко: квартиры в футуристичном жилом комплексе в центре Москвы

На закрытой территории есть городские теплицы от Panasonic, зарядки для электромобилей, открытый кинотеатр, свой пруд и парк.

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Для кого

Для тех, кто хочет купить квартиру в Москве.

Чем интересен жилой комплекс «Крылья»

Свой пруд на внутренней территории: летом можно искупаться и позагорать на шезлонге, а зимой покататься на коньках.

Собственные городские теплицы, которые обеспечат жителей свежей зеленью и овощами круглый год.



Подземный паркинг на 750 машин с зарядками для электромобилей.



Летний кинотеатр, парк, зона для активного отдыха, частная школа для детей, система видеонаблюдения и открытые террасы на крышах корпусов.

Что ещё нужно знать

Квартиры без отделки, начиная от 1-комнатных и до 5-комнатных, можно купить онлайн, по trade-in или в ипотеку. Во всех квартирах увеличенная высота оконных блоков — 2,25 метра, и высокие потолки — 3,1 метра.

Жилой комплекс «Крылья» расположен в одном из самых престижных районов Москвы с великолепной экологией — рядом пять зелёных зон и три водоёма.