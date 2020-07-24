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Коротко: квартиры в футуристичном жилом комплексе в центре Москвы

На закрытой территории есть городские теплицы от Panasonic, зарядки для электромобилей, открытый кинотеатр, свой пруд и парк.

13 комментариев
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Материал подготовлен при поддержке Жилого комплекса «Крылья»

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Для кого

Для тех, кто хочет купить квартиру в Москве.

Чем интересен жилой комплекс «Крылья»

  • Свой пруд на внутренней территории: летом можно искупаться и позагорать на шезлонге, а зимой покататься на коньках.
  • Собственные городские теплицы, которые обеспечат жителей свежей зеленью и овощами круглый год.
  • Подземный паркинг на 750 машин с зарядками для электромобилей.
  • Летний кинотеатр, парк, зона для активного отдыха, частная школа для детей, система видеонаблюдения и открытые террасы на крышах корпусов.

Что ещё нужно знать

Квартиры без отделки, начиная от 1-комнатных и до 5-комнатных, можно купить онлайн, по trade-in или в ипотеку. Во всех квартирах увеличенная высота оконных блоков — 2,25 метра, и высокие потолки — 3,1 метра.

Жилой комплекс «Крылья» расположен в одном из самых престижных районов Москвы с великолепной экологией — рядом пять зелёных зон и три водоёма.

Срок сдачи жилого комплекса — март 2021 года.

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0
13 комментариев
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Женя Гагарин

9

Который раз уже убеждаюсь, когда сам VC готовит рекламу, из этого выходит унылый пресс-релиз, с нулевой заинтересованностью. 

Бедные рекламодатели.. 

VC, да разрешите вы самим готовить материалы, у вас плохо получается. 

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Алексей Вихров

Женя
0

не отбирай у людей хлеб

Ответить

Alexey Praskovin

Женя
0

Бедные рекламодатели

Да уж... сделано максимально неинтересно.

Ответить

ivan krapivin

7

Так, падажжи. По какому графику там горячую воду будут отключать?

Ответить

Елена Дворецкая

3

С каких пор Раменки стали "центром Москвы")) 

Ответить

Михаил Арнаутов

0

даже не одной фотки для привлечения внимания 

Ответить

Женя Гагарин

Михаил
0

ни одной)

Ответить

Dimitry Who

0

Кстати если кто-то надумает вдруг купить там себе квартиру, посмотрите на этот объект с экологической точки зрения, можете почитать отзывы на Яндексе)

Ответить

Денис Караван

0

Ссылки на сайт нет, картинки захудалой и той нет.
Можно думаю и текст подсократить, например так:
На закрытой территории жилой комплекс - что еще вам надо знать?

Ответить

Fred Johnson

0

ЖК уровня "бизнес-класс" с квартирами от 10 лямов, а преимущества для студентов.

Преимущества:
выпускники ведущих ВУЗов самые востребованные и высокооплачиваемые на рынке труда.
обилие ведущих ВУЗов позволит выбрать практически любую профессию согласно личным интересам и способностям.
не нужно тратить много времени на дорогу за знаниями, все ВУЗы находятся поблизости. Жители ЖК «Крылья» знают цену времени.

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Никита Лихачёв

–1

Похоже, упал сайт у ребят.

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Dimitry Who

Никита
0

Не упал, просто кликджекинг коряво настроили

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Женя Гагарин

Никита
0

когда реклама имела уже 2/3 всех просмотров, ссылок вообще не было) 

Редактор сфейлил на свою месячную ЗП) 

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