Коротко: квартиры в футуристичном жилом комплексе в центре Москвы

Комментарии
голосом Пастернака и смотреть в окно на осень
На закрытой территории есть городские теплицы от Panasonic, зарядки для электромобилей, открытый кинотеатр, свой пруд и парк.
Материал подготовлен при поддержке Жилого комплекса «Крылья»
Для тех, кто хочет купить квартиру в Москве.
Квартиры без отделки, начиная от 1-комнатных и до 5-комнатных, можно купить онлайн, по trade-in или в ипотеку. Во всех квартирах увеличенная высота оконных блоков — 2,25 метра, и высокие потолки — 3,1 метра.
Жилой комплекс «Крылья» расположен в одном из самых престижных районов Москвы с великолепной экологией — рядом пять зелёных зон и три водоёма.
Срок сдачи жилого комплекса — март 2021 года.
Который раз уже убеждаюсь, когда сам VC готовит рекламу, из этого выходит унылый пресс-релиз, с нулевой заинтересованностью.
Бедные рекламодатели..
VC, да разрешите вы самим готовить материалы, у вас плохо получается.
даже не одной фотки для привлечения внимания
Кстати если кто-то надумает вдруг купить там себе квартиру, посмотрите на этот объект с экологической точки зрения, можете почитать отзывы на Яндексе)
Ссылки на сайт нет, картинки захудалой и той нет.
Можно думаю и текст подсократить, например так:
На закрытой территории жилой комплекс - что еще вам надо знать?
ЖК уровня "бизнес-класс" с квартирами от 10 лямов, а преимущества для студентов.
Преимущества:
выпускники ведущих ВУЗов самые востребованные и высокооплачиваемые на рынке труда.
обилие ведущих ВУЗов позволит выбрать практически любую профессию согласно личным интересам и способностям.
не нужно тратить много времени на дорогу за знаниями, все ВУЗы находятся поблизости. Жители ЖК «Крылья» знают цену времени.
Похоже, упал сайт у ребят.
когда реклама имела уже 2/3 всех просмотров, ссылок вообще не было)
Редактор сфейлил на свою месячную ЗП)
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