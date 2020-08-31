Экономия времени, денег и сокращение ошибок — как Fintech API Сбербанка помогает бизнесу

Программный интерфейс для работы с банком из собственной учётной системы.

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Материал подготовлен при поддержке команды Fintech API Сбербанка

С помощью API можно выполнять в автоматическом режиме многие действия, которые раньше отнимали время на выполнение запросов и согласования.

Fintech API — это программный интерфейс, который при помощи простых команд позволяет учетной системе бизнеса или B2B-SaaS партнёра напрямую «общаться» со Сбербанк Бизнес Онлайн — экосистемой продуктов и сервисов.

Для пользователей это означает, что получать и передавать информацию из банка и в банк становится проще. Сокращаются рутинные процедуры, освобождается время, снижается риск простых ошибок при работе с данными и документами.

Партнёрам Сбербанка Fintech API позволяет обмениваться информацией с банком и развивать собственные проекты на базе продуктов и решений банка.

Ежедневно 60 тысяч уникальных клиентов используют продукты, сервисы и услуги, интегрированные через Fintech API, осуществляя более 4 млн технических запросов.

Прямая интеграция с банком позволяет автоматизировать рутинные операции. Во-первых, скорость работы растёт. Во-вторых, Fintech API сводит к минимуму негативное влияние человеческого фактора, так как сама система синхронизирует работу с банком и проверку документов, а также отслеживает статус документов. В-третьих, применение Fintech API позволяет добиться максимальной скорости обмена информацией и документами с банком. Анна Лоевская Директор дивизиона «Цифровой корпоративный банк» Сбербанка

Традиционно, чтобы провести банковскую операцию, требуется сделать много шагов:

Создать документы в учетной системе, сохранить их и экспортировать, например, в виде файлов.

Импортировать документы в клиент-банк, перепроверив на отсутствие ошибок.



Подписать документы.



Снова зайти в банковскую систему и подождать, когда изменится статус документа.



Если в этой длинной цепочке произошла ошибка, то в банке документ не примут. Придется делать все заново. На крупных предприятиях всё ещё сложнее. Когда процессов и документов — десятки тысяч в день, их сложнее обрабатывать. Из-за потери времени и ошибок бизнес терпит убытки.

В таких условиях предложить контрагентам новую услугу или обеспечить новый канал взаимодействия — сложнейшая задача, выполнение которой растягивается на месяцы.

С Fintech API сотрудники продолжают работать в привычной учётной системе предприятия, внутри которой возможно совершать необходимые банковские операции. Можно получать выписки, оплачивать счета, взаимодействовать с партнерами и клиентами — то есть настраивать связку «система и банк» так, как это нужно бизнесу. Фактически клиент получает все возможности по работе с продуктами банка в своей учётной системе. Всего для взаимодействия с банком через Fintech API доступно более 60 различных методов. Самые востребованные такие:

1. Методы получения информации по счетам

Многие решения API подсмотрели в сегменте b2c работы и перенесли их в b2b коммуникацию. Например, процедуру расчетов с юридическими лицами. Теперь, чтобы провести оплату контрагенту, достаточно добавить на сайт кнопку «Оплатить через Сбербанк Бизнес Онлайн». Процесс оплаты счета будет таким же простым, как процесс перевода денег с карты на карту физлица.

2. Методы получения информации по счетам и операциям (выписки)

Это методы, которые позволяют учётным системам бизнеса и В2B-SaaS партнёрам (банковским и небанковским сервисам) предложить услуги клиентам на базе информации о движении денежных средств.

3. Методы для организации зарплатного проекта

Работать с зарплатным проектом можно прямо в учетной системе организации, передавать ведомости напрямую в банк без дополнительной выгрузки в файл. Еще методы позволяют работать с зарплатными картами. Есть прямое взаимодействие с ERP-системой клиента и интеграция с сервисами облачной и аутсорсинговой бухгалтерии.

4. Методы для работы поставщиков услуг

Это методы, которые позволяют работать с реестрами задолженностей и платежей, передавать данные о поставленных услугах и формировать личные кабинеты клиентов, в которых аккумулируются сведения об их потреблении. Например, благодаря применению этих методов клиенты могут оплачивать услуги прямо из банкоматов Сбербанка или в приложении «Сбербанк онлайн».

5. Методы для работы с международными платежами

Сюда входят все операции, необходимые для внешнеэкономической деятельности: переводы, конверсии, валютный контроль.

6. Метод корпоративных подписок

Метод дает возможность оформить расчеты с юридическими лицами по подписке — организовать юридически значимое безакцептное списание с заданной периодичностью — то есть работать с юрлицами получается так же просто, как с «физиками».

7. Авторизация

СберБизнес ID — метод авторизации, который позволяет автоматически получать информацию о юридическом лице и по согласию клиента выполнять от его имени запросы информации из банка.

Опыт внедрения Fintech API показывает, что из 10 действий, которые приходились на бухгалтера по каждому документу, остаётся всего два, всё остальное автоматизировано. Один из наших клиентов — владелец транспортного бизнеса – поделился своей историей успеха: после интеграции с Fintech API 10 бухгалтеров были заменены на 2 специалистов и одного IT- администратора. Анна Лоевская Директор дивизиона «Цифровой корпоративный банк» Сбербанка

Как выглядит подключение к Fintech API для бизнес-партнёра Сбербанка

Владельцу бизнеса необходимо зайти в Сбербанк Бизнес Онлайн, подписать заявление о присоединении к Fintech API и там же получить для своего разработчика технические настройки. Дальше дело за разработчиком, который проведет интеграцию учетной системы предприятия и Fintech API.

Как выглядит подключение к Fintech API для разработчика

Для разработчика созданы все условия, чтобы начать работу после получения технической спецификации и настроек. Нет никаких специальных требований к технической инфраструктуре и системному ПО.

Для реализации интеграции с Fintech API не требуются разработчики с уникальной экспертизой. Для этого есть подробные инструкции по реализации, которые экономят время на подключение к API и снижают количество потенциальных ошибок. В документации для разработчиков нет многотомных описаний, за 15 минут можно оценить весь масштаб работ и даже получить отклик API без написания кода.

Команда Сбербанка создала тестовый полигон, заточенный под работу с внешними разработчиками. В песочнице развёрнут SWAGGER — набор правил и спецификаций для формата, описывающего взаимодействие компонентов API. Такое тестовое пространство поможет моделировать бизнес-процессы работы и получить результат на начальных этапах разработки, что существенно снизит сроки интеграции с Fintech API.

Технические решения, на которых построен Fintech API:

REST — архитектура поверх HTTP без дополнительных сложностей.

Полностью синхронная работа бухгалтерской учётной системы с банком.

Формат JSON.

После того как разработчик всё установил, отладил и проверил, можно начинать эксплуатацию Fintech API.

Конечному пользователю не нужно никаких технических или информационных знаний. Специалист продолжит работать с банковскими операциями в своей учетной системе, так что ему не придется осваивать новые инструменты.

Безопасность при работе с API

При обмене данными между автоматизированной системой клиента и Fintech API используется асимметричное шифрование. Двухсторонний TLS (протокол защиты данных при работе через интернет) даёт доступ к сведениям только проверенным автоматизированным системам. Дополнительно могут использоваться рекомендованные ФСБ средства защиты передаваемой информации.

Сколько стоит Fintech API

Стоимость обслуживания сервиса зависит от количества направленных в банк документов и запросов выписки в течение расчётного периода, который составляет 30 дней. Линейка тарифов начинается от 50 тысяч рублей в месяц, за эту стоимость клиент может отправить 20 000 запросов в банк в месяц, например, отправить 10 000 платёжных поручений и получить 10 000 выписок по счету.

Fintech API интегрирует банковские услуги в учётную систему предприятия. При этом:

Сотрудники не тратят огромное количество времени на обмен документами, а ручной труд минимизируется.

Количество ошибок при передаче данных сводится к минимуму за счёт автоматизированного взаимодействия учётной системы организации и Fintech API.

Повышается уровень безопасности передачи данных.

Но упрощение работы с банком — не единственный вариант применения технологии API. Сейчас по методам Fintech API Сбербанк работает с более чем 40 компаниями, которые предоставляют сервисы бухгалтерии, системы финансовой аналитики и документооборота, даже сервисы лояльности клиентов. Методы Fintech API открывают возможности для создания и развития собственных продуктов.