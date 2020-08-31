Экономия времени, денег и сокращение ошибок — как Fintech API Сбербанка помогает бизнесу

Программный интерфейс для работы с банком из собственной учётной системы.
Материал подготовлен при поддержке команды Fintech API Сбербанка
С помощью API можно выполнять в автоматическом режиме многие действия, которые раньше отнимали время на выполнение запросов и согласования.
Fintech API — это программный интерфейс, который при помощи простых команд позволяет учетной системе бизнеса или B2B-SaaS партнёра напрямую «общаться» со Сбербанк Бизнес Онлайн — экосистемой продуктов и сервисов.
Для пользователей это означает, что получать и передавать информацию из банка и в банк становится проще. Сокращаются рутинные процедуры, освобождается время, снижается риск простых ошибок при работе с данными и документами.
Партнёрам Сбербанка Fintech API позволяет обмениваться информацией с банком и развивать собственные проекты на базе продуктов и решений банка.
Ежедневно 60 тысяч уникальных клиентов используют продукты, сервисы и услуги, интегрированные через Fintech API, осуществляя более 4 млн технических запросов.
Традиционно, чтобы провести банковскую операцию, требуется сделать много шагов:
- Создать документы в учетной системе, сохранить их и экспортировать, например, в виде файлов.
- Импортировать документы в клиент-банк, перепроверив на отсутствие ошибок.
- Подписать документы.
- Снова зайти в банковскую систему и подождать, когда изменится статус документа.
Если в этой длинной цепочке произошла ошибка, то в банке документ не примут. Придется делать все заново. На крупных предприятиях всё ещё сложнее. Когда процессов и документов — десятки тысяч в день, их сложнее обрабатывать. Из-за потери времени и ошибок бизнес терпит убытки.
В таких условиях предложить контрагентам новую услугу или обеспечить новый канал взаимодействия — сложнейшая задача, выполнение которой растягивается на месяцы.
С Fintech API сотрудники продолжают работать в привычной учётной системе предприятия, внутри которой возможно совершать необходимые банковские операции. Можно получать выписки, оплачивать счета, взаимодействовать с партнерами и клиентами — то есть настраивать связку «система и банк» так, как это нужно бизнесу. Фактически клиент получает все возможности по работе с продуктами банка в своей учётной системе. Всего для взаимодействия с банком через Fintech API доступно более 60 различных методов. Самые востребованные такие:
1. Методы получения информации по счетам
Многие решения API подсмотрели в сегменте b2c работы и перенесли их в b2b коммуникацию. Например, процедуру расчетов с юридическими лицами. Теперь, чтобы провести оплату контрагенту, достаточно добавить на сайт кнопку «Оплатить через Сбербанк Бизнес Онлайн». Процесс оплаты счета будет таким же простым, как процесс перевода денег с карты на карту физлица.
2. Методы получения информации по счетам и операциям (выписки)
Это методы, которые позволяют учётным системам бизнеса и В2B-SaaS партнёрам (банковским и небанковским сервисам) предложить услуги клиентам на базе информации о движении денежных средств.
3. Методы для организации зарплатного проекта
Работать с зарплатным проектом можно прямо в учетной системе организации, передавать ведомости напрямую в банк без дополнительной выгрузки в файл. Еще методы позволяют работать с зарплатными картами. Есть прямое взаимодействие с ERP-системой клиента и интеграция с сервисами облачной и аутсорсинговой бухгалтерии.
4. Методы для работы поставщиков услуг
Это методы, которые позволяют работать с реестрами задолженностей и платежей, передавать данные о поставленных услугах и формировать личные кабинеты клиентов, в которых аккумулируются сведения об их потреблении. Например, благодаря применению этих методов клиенты могут оплачивать услуги прямо из банкоматов Сбербанка или в приложении «Сбербанк онлайн».
5. Методы для работы с международными платежами
Сюда входят все операции, необходимые для внешнеэкономической деятельности: переводы, конверсии, валютный контроль.
6. Метод корпоративных подписок
Метод дает возможность оформить расчеты с юридическими лицами по подписке — организовать юридически значимое безакцептное списание с заданной периодичностью — то есть работать с юрлицами получается так же просто, как с «физиками».
7. Авторизация
СберБизнес ID — метод авторизации, который позволяет автоматически получать информацию о юридическом лице и по согласию клиента выполнять от его имени запросы информации из банка.
Как выглядит подключение к Fintech API для бизнес-партнёра Сбербанка
Владельцу бизнеса необходимо зайти в Сбербанк Бизнес Онлайн, подписать заявление о присоединении к Fintech API и там же получить для своего разработчика технические настройки. Дальше дело за разработчиком, который проведет интеграцию учетной системы предприятия и Fintech API.
Как выглядит подключение к Fintech API для разработчика
Для разработчика созданы все условия, чтобы начать работу после получения технической спецификации и настроек. Нет никаких специальных требований к технической инфраструктуре и системному ПО.
Для реализации интеграции с Fintech API не требуются разработчики с уникальной экспертизой. Для этого есть подробные инструкции по реализации, которые экономят время на подключение к API и снижают количество потенциальных ошибок. В документации для разработчиков нет многотомных описаний, за 15 минут можно оценить весь масштаб работ и даже получить отклик API без написания кода.
Команда Сбербанка создала тестовый полигон, заточенный под работу с внешними разработчиками. В песочнице развёрнут SWAGGER — набор правил и спецификаций для формата, описывающего взаимодействие компонентов API. Такое тестовое пространство поможет моделировать бизнес-процессы работы и получить результат на начальных этапах разработки, что существенно снизит сроки интеграции с Fintech API.
Технические решения, на которых построен Fintech API:
- REST — архитектура поверх HTTP без дополнительных сложностей.
- Полностью синхронная работа бухгалтерской учётной системы с банком.
- Формат JSON.
После того как разработчик всё установил, отладил и проверил, можно начинать эксплуатацию Fintech API.
Конечному пользователю не нужно никаких технических или информационных знаний. Специалист продолжит работать с банковскими операциями в своей учетной системе, так что ему не придется осваивать новые инструменты.
Безопасность при работе с API
При обмене данными между автоматизированной системой клиента и Fintech API используется асимметричное шифрование. Двухсторонний TLS (протокол защиты данных при работе через интернет) даёт доступ к сведениям только проверенным автоматизированным системам. Дополнительно могут использоваться рекомендованные ФСБ средства защиты передаваемой информации.
Сколько стоит Fintech API
Стоимость обслуживания сервиса зависит от количества направленных в банк документов и запросов выписки в течение расчётного периода, который составляет 30 дней. Линейка тарифов начинается от 50 тысяч рублей в месяц, за эту стоимость клиент может отправить 20 000 запросов в банк в месяц, например, отправить 10 000 платёжных поручений и получить 10 000 выписок по счету.
Fintech API интегрирует банковские услуги в учётную систему предприятия. При этом:
- Сотрудники не тратят огромное количество времени на обмен документами, а ручной труд минимизируется.
- Количество ошибок при передаче данных сводится к минимуму за счёт автоматизированного взаимодействия учётной системы организации и Fintech API.
- Повышается уровень безопасности передачи данных.
Но упрощение работы с банком — не единственный вариант применения технологии API. Сейчас по методам Fintech API Сбербанк работает с более чем 40 компаниями, которые предоставляют сервисы бухгалтерии, системы финансовой аналитики и документооборота, даже сервисы лояльности клиентов. Методы Fintech API открывают возможности для создания и развития собственных продуктов.
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