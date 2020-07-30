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Чувственный обзор массажёров BORK

Выпускающий продюсер «Комитета» Клара Кириллова несколько дней пользовалась массажёрами BORK из коллекции Relux и теперь делится ощущениями.

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Материал подготовлен при поддержке BORK

Суть эксперимента

Клара — человек, искушённый массажем: посещает кабинет два раза в неделю. А ещё регулярно занимается спортом и даже ведёт группы, где помогает участникам тренироваться каждый день и лично поддерживает каждого. Несколько дней она пользовалась массажёрами BORK из коллекции Relux: для шеи, глаз, ног, спины и головы.

Массажёр для шеи — модель D610

В гаджете три режима массажа (отличаются направлениями разминания и вращения и подогревом). Весит 700 грамм, заряжается через USB-кабель, работает без подзарядки 3,5 часа.

Внешне массажёр похож на обычную, но немного сдутую подушку для путешествий, свёрнутую в трубочку. Классно, что не тяжёлый. На ощупь очень приятный — покрыт мягким шелковистым материалом. Спереди у него металлическая застёжка, которая фиксирует массажёр на шее, выглядит отлично.

Я люблю читать инструкции, поэтому перед тем, как включить, достала из коробки книжку по эксплуатации и всё внимательно прочитала. Нажимаешь на кнопку включения — в массажёр идёт воздух (полностью он надувается за 60 секунд). После надела на шею и включила первый режим. Ролики жужжат приятно, но довольно громко, а после использования массажёр так же громко сдувается.

Всё суперпонятно: есть три режима: первый — массаж с подогревом, второй — интенсивный массаж с подогревом, третий — просто подогрев шеи. Сменить режим легко одной кнопкой.

Массажёр рассчитан на шею обхватом 30–40 см, мне показалось, что на мою (довольно тонкую) он великоват. Даже несмотря на застёжку-регулятор, мне периодически приходилось придерживать его спереди.

Делала массаж и в простом, и в интенсивном режиме не больше 20 минут, как написано в инструкции. Ощущения от роликов при этом фантастические, как будто реальный массажист проминает мышцы шеи — каждую отдельно, сверху вниз от начала роста волос и до основания. При этом за счёт мягкой ткани прокручивание твёрдых роликов ощущается как приятные прикосновения.

Сразу после массажа чувствуешь разогретость мышц и тепло. А на следующее утро почувствовала приятную боль, как после ручного массажа. Я пользовалась им два дня по 20 минут — немного времени, чтобы объективно говорить о пользе. Но по ощущениям было очень похоже на реальный массаж шейного отдела — разогревающий и в то же время приятный.

Массажёр для глаз — модель D608

Гаджет воздействует на четыре точки в зоне вокруг глаз. Работает в трёх режимах. Заряжается через USB-кабель и рассчитан на 3 часа непрерывной работы. Весит всего 275 грамм. Есть функция подогрева до 42–47 ℃ и музыкальное сопровождение.

Массажёр суперкомпактный: складывается пополам, как бабочка, и легко помещается и в рюкзак, и в маленькую сумку. В собранном виде — как два чехла для очков. Разъём для зарядки спрятан в гибком соединении между двумя частями — при использовании его практически не видно.

Выглядит гаджет классно: часть, которая прикасается к лицу — из мягкой экокожи, снаружи довольно плотное серебристое тканевое покрытие, а по бокам серебряные вставки.

Панель управления находится с правой стороны массажёра. На ней есть кнопка включения (она же переключает режимы) и кнопка включения/выключения звука.

Про режимы. Их три: деликатный — подогрев зоны вокруг глаз, средний — массаж средней интенсивности с тем же подогревом и энергичный — очень интенсивный массаж. То, что нужно.

Массажёр по умолчанию включается на среднем режиме. Со следующим касанием кнопки пуска можно включить звуки. Нажимаешь ещё раз — переключаешь на новый режим. Чтобы выключить аппарат, нужно зажать кнопку включения на пару секунд, но делать это не обязательно: сессия длится 15 минут, а потом гаджет автоматически отключается.

Для более глубокой релаксации сеанс массажа сопровождается звуками природы. Есть три варианта: шум моря, сверчки и журчание ручья. Само жужжание массажёра во время работы почти не слышно, оно не напрягает и очень органично дополняет аудио.

Я делала массаж во всех трёх режимах: мягком, среднем и жёстком. Ощущение очень приятное, подогрев расслабляет мышцы в зоне вокруг глаз, ролики отлично разминают виски. Понравилось приятное давление на участок под глазами — с этой зоны и самих глаз однозначно снимается напряжение за день.

Единственное, чего немного не хватило, — массаж над глазами. Но в комплексе работы со звуками удалось расслабиться полностью. Делала массаж после сложного рабочего дня, вечером перед сном надела устройство, легла и сразу уснула, а сняла «маску» уже после пробуждения.

Массажёр для ног и спины — модель D615

Внешне напоминает пуфик, на деле — массажёр для ног и спины. Весит 11,7 кг. В гаджете для ног четыре автопрограммы сочетаются с тремя типами движения: давлением, разминанием, вибрациями. Есть дополнительная функция нагрева. В крышке расположен массажёр для спины — у него один режим работы.

Массажёр запросто можно использовать как подставку для ног у дивана — выглядит как пуфик, совершенно уместно и не раздражает. При этом он довольно тяжёлый, поэтому, скорее всего, потребуется помощь при распаковке и перемещении его по дому.

Состоит из двух частей: крышки, которая открывается и ставится под спину, и собственно массажёра для ног — основы, в которую нужно поместить ноги. Оба аппарата почти не слышны. Основа для ног едва шумит только при спуске воздуха, после давления на икры ног.

Массажёр для спины — мой фаворит. У меня в целом сидячая работа и мышцы спины всегда забиты. Удобно, что можно поставить его прямо на рабочий стул — и расслабляться, не отрываясь от производства. Чтобы его включить, нужно нажать и удерживать одну кнопку в самом низу, так же просто он выключается.

Крышка со внутренней стороны покрыта мягкой тканью, под ней находятся пластиковые массивные ролики и светодиоды. При включении ролики начинают вращаться по оси, а диоды загораются медно-красным цветом — в темноте гаджет напоминает часть космического корабля. Проминает мышцы очень интенсивно, после массажа они были разогреты и приятно побаливали. Показалось, что лучше делать массаж в футболке или майке: ролики прокручиваются так активно, что даже немного натирают кожу.

Массажёр для ног снаружи похож на небольшой пузатый бочонок, а внутри — на тканевые сапоги из приятной мягкой материи, в которые опускаешь ноги. Нехитрая панель управления находится напротив сидящего — удобно включать и выключать.

Есть три режима интенсивности для стоп и столько же для икр. Режимы отличаются цветами: зеленый — мягкий, синий — посильнее, красный — самый сильный. Можно включать разные уровни для икр и стоп одновременно. А ещё можно включить режим подогрева и провести сессию в тепле (а в зимние вечера можно и просто ноги погреть).

Про уровни. Я не выдержала даже средний уровень массажа для стоп: валики двигаются довольно активно, и моему плоскостопию это не зашло. Поэтому поставила самый лёгкий режим: стандартная сессия длится 15 минут — и, кажется, было достаточно. А вот икры и косточки над пятками, пальцы ног промяла на всех уровнях и несколько раз.

Самое яркое ощущение — это сильное давление на икры, боковые стороны пятки (они зажимаются довольно сильно), а потом спуск воздуха и расслабление. Сам массаж делается за счёт наддува и спуска воздуха — давление происходит сразу в разных частях ног, а в дополнение можно включить режим вибрации или разминания. В целом похоже на интенсивный ручной массаж — ощущение после приятное, особенно в икрах, но расслабиться полностью у меня не получилось из-за боли в стопах (индивидуальные особенности — они такие).

Массажёр для головы — D603

Компактный портативный гаджет весом 320 грамм с четырьмя вращающимися головками и тремя режимами массажа. Благодаря ёмкому аккумулятору долго работает без дополнительной подзарядки. А ещё им можно пользоваться в душе — у него влагостойкий корпус со степенью защиты от воды IPX7.

Открываешь коробку-кубик — внутри что-то вроде глянцевого серебристого яйца или галечного камня, отшлифованного морем. На самом деле это массажёр для головы, просто дизайнеры сильно вдохновились природой. Часть верхней округлой крышки глянцевая, часть — шершавая, на ощупь — как необработанный камень. По размеру — небольшой, помещается в руку и сопоставим со складной щёткой для волос.

В основной нижней части — четыре массажные силиконовые головки с плотными, но не острыми иголочками, расположенные в два ряда. В комплекте с гаджетом идёт деревянная подставка из светлого дерева с прорезью в виде гавайского цветка. Это зарядка. Вкладываешь в неё массажёр, и он заряжается, причём довольно быстро. В комплекте такая штука здорово вписывается в интерьер — смотрится как аксессуар для стола или полки.

Механизм работы нехитрый. На приборе всего одна кнопка включения: зажал на пару секунд — началась работа, зажал второй раз — он выключается. Есть три режима: с быстрым вращением, медленным и попеременным.

Обычно к концу дня у меня всё напряжение скапливается у основания шеи, где начинается зона роста волос, и в висках. Мне подошёл самый быстрый режим. Ролики вращаются довольно интенсивно, зажимая волосы, при этом ничего не накручивается на головки. Надавливанием можно регулировать силу массажа: силиконовые иголочки хоть и плотные, но не поцарапают кожу.

Как мне кажется, гаджет вряд ли заменит настоящий массаж, но с задачей быстро снять напряжение с висков и верхней части шеи справился неплохо. После ушла тяжесть и стянутость — чувствуется какая-то лёгкость.

Конечно, гаджет не предназначен для укладки, но людям с не совсем короткими волосами начешет объём. Ещё производители говорят, что массажёром можно пользоваться в душе — у него водоотталкивающее покрытие. Я сделала пару сеансов вне ванной комнаты, но представляю, что промассировать намыленную голову было бы ещё приятнее.

Я бы не рискнула брать его в путешествие: массажёр хоть и компактный, но довольно маркий и слишком красивый, что ли. Поверхность гаджета суперглянцевая, на ней виден отпечаток каждого пальца. То есть после каждого применения такие перфекционисты, как я, будут его протирать — хорошо, что в комплекте идёт специальная мягкая тряпочка. На офисном столе или домашнем стеллаже прибор придётся к месту.

BORK — международная компания, создающая бытовую технику премиум-класса. Для этого привлекаются дизайнеры и производители со всего мира: Швейцарии, Австралии, Японии, Кореи и других стран.

В линейке портативных массажёров есть ещё много моделей: для шеи, рук, глаз (с гидромассажем), головы и лица. Каждая разработана для абсолютного расслабления, которое так необходимо после рабочего дня.

Интересно
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1 комментарий
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Даниил Орел

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Такой массажер для шеи, справочно, стоит 16000. Вы сразу почувствуете какую-то легкость в кошельке. В интерьер охотничьего домика миллионера вписывается на отличненько, для обычных людей не подходит)

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