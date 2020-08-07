Личный опыт: как работают сервисы, позволяющие играть через «облако»

На рабочем ноутбуке, который не тянет новые игры.

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Материал подготовлен при поддержке МТС

Control Из-за конвертации качество гифок ниже, чем качество изображения в самой игре

В конце июля МТС запустил МТС Cloud gaming — это маркетплейс, в котором собраны сервисы для «облачного гейминга». Пока что он работает только для абонентов оператора.

В нём четыре облачных сервиса: GFN.RU, Playkey, Loudplay и DROVA. Они позволяют играть в требовательные к «железу» игры почти на любом компьютере, в том числе на MacOS. Игра запускается на удалённом ПК, а вам транслируется изображение. Главное — иметь стабильный и быстрый интернет.

Главная страница МТС Cloud Gaming

Например, для запуска игры в 60 FPS и Full HD сервис Playkey рекомендует иметь 20 Мбит/сек. А в GFN.RU общая рекомендуемая скорость — 25 Мбит/сек. Лучше всего подключить интернет по кабелю.

Характеристики самого компьютера могут повлиять на работу, но незначительно. Минимальные требования — процессор, работающий с частотой от 1,5 ГГц. Играть через «облака» будет сложно на совсем древних ПК, хотя они работают даже на Windows XP.

Креативный продюсер vc.ru воспользовался маркетплейсом МТС и протестировал некоторые сервисы из него. Далее — его личный опыт.

Никита Якимов Креативный продюсер «Комитета»

У меня HP ProBook 430 G6. Внутри него процессор Intel Core i5 8-го поколения, интегрированная видеокарта от той же Intel и 8 ГБ оперативной памяти. Этого хватает для работы — сёрфить в браузере, заниматься текстами и делать наброски в Adobe Photoshop.

Но это ноутбук не для игр. На нём можно запустить кое-что из старого — например, иногда я играю в Heroes of Might and Magic III 1999 года, — но не требовательные новинки. А покупать дорогой ПК только ради них не хочется.

Все облачные сервисы заявляют, что могут решить мою проблему — что я смогу играть в новинки на своём рабочем ноутбуке, вооружившись только хорошим интернетом. Когда к нам обратилась МТС, я решил проверить это.

Акт 1. Высадка в маркетплейсе

На МТС Cloud Gaming можно изучить описание всех четырёх сервисов и сравнить цены на них. Правда, полные списки доступных игр нужно всё равно смотреть на официальных сайтах.

Главная страница МТС Cloud Gaming

В облачных сервисах платишь за время — покупаешь часы отдельно или оплачиваешь на них подписку. Но везде по-разному: в одном сервисе можно купить три часа на два дня, в другом — пять часов на неделю, а в GFN.RU, например, безлимит на месяц. Но это не значит, что GFN.RU выгоднее — всё зависит от того, сколько вы будете играть. Я, например, редко трачу больше трёх-пяти часов в неделю.

В МТС Cloud gaming сделали подписку на каждый сервис — за определённую сумму в месяц получаешь N часов в выбранном «облаке». Даже если на официальном сайте платформы покупаешь отдельно часы. Ещё в Cloud gaming есть бонусы — дополнительные или бесплатные часы при первом подключении и кэшбек. Для каждого сервиса по-разному — читайте подробности на их страницах в маркетплейсе.

Я советую изучать сервисы на их собственных сайтах — там больше подробностей. Очень важно выбрать именно тот, который больше всего подходит вам. Но за бонусами лучше идти в маркетплейс МТС.

Главная страница МТС Cloud Gaming

Правда, это не единственная плата. Чтобы играть через «облака», нужно покупать сами игры — у сервисов нет собственных библиотек. Сначала необходимо приобрести игру в стороннем магазине: Steam, Epic Games Store, GOG, Uplay, Origin или другом. Это честная сделка: вы покупаете игру, а сервис даёт вам мощности, чтобы запускать её. И всё ещё выгоднее, чем брать новый мощный ПК.

Но можно играть и в бесплатные игры. Например, Fortnite, Destiny 2, Call of Duty: Warzone, World of Tanks, Dota 2 и так далее. Тогда вы платите только за время.

Важный момент: в разных облачных сервисах могут быть доступны разные игры. Где-то нет интеграции с конкретным магазином, а где-то поддерживаемые игры добавляют постепенно. Но есть и такие, где доступно всё — обязательно прочтите, во что можно играть, на сайте сервиса.

Я протестировал две платформы — GFN.RU и Playkey. Перед этим каждый раз замерял скорость своего интернета — она всегда была в районе 60-70 Мбит/с. Напомню, что для игры через «облако» нужно минимум 15 Мбит/с.

Замер скорости

При этом я играл через Wi-Fi на частоте 2,4 ГГц. Все сервисы рекомендуют делать это либо на 5 ГГц, либо через кабель. А ещё на время пандемии я живу в Саратове — то есть, мои условия не самые идеальные. Но для эксперимента это даже хорошо, ведь у многих пользователей так.

Акт 2. Тестирование GeForce NOW

GeForce NOW (GFN.RU) — сервис от производителя видеокарт NVIDIA. Им можно воспользоваться бесплатно, но тогда у вас будет низкий приоритет в очереди на подключение к серверу — если много активных игроков, то ждать придётся долго. И вдобавок игровая сессия будет ограничена одним часом — после этого, чтобы ещё раз подключиться, придётся снова отстоять очередь. Я бы советовал пользоваться бесплатной версией только чтобы попробовать платформу.

Страница GFN.RU в МТС Cloud Gaming

Можно оплатить подписку — 999 рублей в месяц (с МТС Cloud gaming возвращают 99 рублей кэшбеком). С ней будет высокий приоритет в очереди (я подключился к серверу за считанные секунды), длина игровой сессии — шесть часов (после этого так же за секунды можно подключиться снова), а также доступ к трассировке лучей (RTX) — она создаёт в играх реалистичное освещение и делает их в разы красивее.

К GFN.RU можно привязать аккаунты Steam, Epic Games Store, Uplay, Mail.ru, Wargaming, Origin, Gaijin и Riot Games. Но в сервисе доступны не все игры — например, я не смог поиграть в Doom Eternal, несмотря на то, что она была у меня в Steam. NVIDIA добавляет игры постепенно — каждую тестируют, чтобы быть уверенными, что она будет работать хорошо.

Другие особенности:

GFN.RU также доступен на MacOS, Android-смартфонах, телевизорах на Android TV и приставках NVIDIA SHIELD.

Серверы расположены в Москве — если живёте в столице, будет меньше задержек.

Внутри у них мощное железо: процессоры Intel Core i9 и видеокарты NVIDIA RTX.

Игровой клиент GFN.RU

Начать играть просто. Сначала регистрируетесь и оплачиваете подписку. Затем скачиваете лаунчер. В нём — выбираете игру и жмёте «Играть». Первый раз при запуске вас попросят авторизоваться в магазине, в котором куплена эта игра. Никаких сложных действий совершать не нужно.

Первой я попробовал Control — экшен от создателей Max Payne и Alan Wake про секретную правительственную организацию Федеральное Бюро Контроля. Оно хранит и изучает параестественные объекты и феномены. Главная героиня попадает в штаб-квартиру Бюро в поисках брата, но на здание нападают существа из другого мира.

Control

Игра запустилась моментально — не пришлось ждать, пока она скачается. Сохранения загрузились из «облака» Epic Games Store — то есть, если играли на чём-то ранее, то в GFN.RU можно продолжить с того же места. А настройки графики по умолчанию стояли на «ультра».

Проблемы, с которыми обычно сталкиваются, играя через «облака» — задержка управления (сигнал доходит не сразу), проседание FPS (пропадает плавность) и ухудшение качества изображения.

Примерно за шесть часов игры в разные дни и время я столкнулся только с одним серьёзным «провисанием» — FPS упало со стандартных 60 до 30, а качество картинки испортилось, как если в YouTube включить видео в 360p. Возможно, дело было в моём интернете — я не успел проверить, потому что всё восстановилось через пару минут.

Control Из-за конвертации качество гифок ниже, чем качество изображения в самой игре

В остальное время стабильно держалось 60 FPS, а качество изображения примерно на уровне 1080p с редкими проседаниями до 720p. По-настоящему оценить графику через «облако» сложно — она всегда будет чуть хуже, чем при запуске прямо на своём мощном ПК. Но в остальном играется очень комфортно, без задержек. Мне ни разу не помешало, что сигнал от нажатия на клавиши шёл из Саратова до Москвы и обратно.

Следующей я попробовал онлайн-игру — Destiny 2. Это MMO-шутер про далёкое будущее, где человечество успело пережить Золотой век и заселить всю Солнечную систему, а затем было почти полностью уничтожено инопланетными захватчиками.

Destiny 2

Когда играешь по сети, ставки возрастают. Представьте: теперь сигнал идёт сначала из Саратова до Москвы, а затем ещё на сервер игры. При слабом интернете игроки сталкиваются с задержками и без «облаков». Вдобавок в онлайн-игре не нажать на паузу: если связь просела во время боя, считай, что уже проиграл.

Но всё обошлось — по большей части. Я не столкнулся с задержками управления, а FPS просело до 40 всего пару раз за несколько часов. Однако чаще «сыпалась картинка» — в основном будто до 480p, но иногда и 240-360p. Правда, всегда это было кратковременно — на несколько секунд или минут. Лично мне это в онлайн-играх не очень мешает — неприятно, но полное управление всё равно остаётся в руках.

Destiny 2 Из-за конвертации качество гифок ниже, чем качество изображения в самой игре

Ещё я попробовал одиночный шутер Metro: Exodus и онлайновую «королевскую битву» Fortnite. Результаты были примерно такие же, поэтому рассказывать о них подробно не стану.

Акт 3. Тестирование Playkey

Playkey — один из первых облачных сервисов в России, работает с 2014 года. У него собственные серверы в Центральной России и Германии. Но иногда он использует Peer-to-Peer-систему — то есть, вы подключаетесь к компьютеру другого человека, а не к дата-центру. В основном это работает в восточной части страны, чтобы сигнал не шёл через всю Россию и не было больших задержек.

Страница Playkey в МТС Cloud Gaming

Стоимость: на официальном сайте от 160 рублей за два часа. Но если брать больше, будет скидка. Растягивать время можно сколько угодно — оно сгорает только если два месяца ничего не запускать.

Есть пробный период. Новым пользователям дают 20 минут в The Witcher 3 без покупки — можно проверить, стабильно ли работает сервис с вашим интернетом и компьютером.

Через сайт МТС пять часов будут стоить 320 рублей — на 40 дешевле, чем на официальном сайте. Но тогда будут другие условия: их нужно потратить за 30 дней, иначе пропадут. Зато в МТС Cloud Gaming расширенный пробный период: два часа вместо 20 минут, которые даются на 7 дней без взимания платы. И играть можно во что угодно.

К сервису можно подключить аккаунты Steam, Origin, Battle.net, Epic Games Store, Gaijin, Wargaming, Bethesda, Uplay, Mail.ru и Riot Games. Но Playkey работает немного иначе, чем GeForce NOW. В нём можно запускать любые игры, которые у вас есть — просто некоторые официально поддерживаются платформой, а другие нет.

Те, что поддерживаются официально, запускаются мгновенно. И Playkey гарантирует стабильную работоспособность. Остальные нужно будет скачать на сервер — это занимает 5-15 минут.

Официальный сайт Playkey

Начать играть так же просто: регистрируетесь и покупаете часы, находите желаемую игру и жмёте «Играть». В первый раз скачается лаунчер — он выполняет вспомогательную роль при запуске, выбирать игры всё равно нужно на сайте.

Первым делом я попробовал ту же Control, чтобы сравнить, как она играется в разных сервисах. Оказалось, одинаково. Управление — в порядке, а качество картинки портится не чаще, чем в GFN.RU. И тоже можно загрузить сохранения из Epic Games Store.

А потом я решил попробовать что-то новенькое — онлайн-шутер Call of Duty: Warzone, которого нет в сервисе NVIDIA.

Call of Duty: Warzone

В меню я столкнулся с проблемой — оно сильно лагало. И я уже испугался, что не смогу нормально поиграть. Но как только запустился матч, всё прошло — до сих пор не уверен, в чём дело. Такое повторялось несколько раз.

Во время матча почти всегда держались 60 FPS — иногда падало до 40. Это происходило чаще, чем во время других тестов, но играть это почти не мешало. Управление всегда было отзывчивое, а качество изображения проседало не сильнее, чем везде. Этого хватит, чтобы расслабиться вечером после работы, если не претендуешь на серьёзные достижения.

Call of Duty: Warzone Из-за конвертации качество гифок ниже, чем качество изображения в самой игре

Акт 4. Текст нужно чем-то закончить

Мой вывод: я готов советовать «облака» друзьям и читателям. Вместо того, чтобы покупать игровой ноутбук за 70 тысяч, за эти деньги можно почти шесть лет пользоваться, например, GFN.RU — и не придётся регулярно апргрейдить устройство и переживать, пойдёт ли новая игра.