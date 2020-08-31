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Коротко: перевести деньги в другую страну без комиссии

Владельцам карт Mastercard через сервис Paysend.

Материал подготовлен при поддержке Mastercard

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Для кого

Для тех, кто часто переводит деньги в другие страны.

Чем интересно

  • Перевести деньги в другую страну через сервис Paysend можно без комиссии — при условии, что получатель пользуется картой Mastercard.
  • Каждый месяц пользователям доступен один перевод без комиссии.
  • Сервис работает в 90+ странах, а перевод зачисляется мгновенно и в локальной валюте.
  • Для новых пользователей сервиса первый перевод на карту Mastercard будет бесплатным. Уже зарегистрированные пользователи могут пользоваться акцией каждый месяц.

Что ещё нужно знать

Чтобы воспользоваться акцией, нужно скачать приложение Paysend (iOS, Android) или зайти на сайт сервиса, выбрать страну получателя, ввести Mastercard-карту получателя и отправить деньги.

Перевести деньги
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