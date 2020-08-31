Коротко: перевести деньги в другую страну без комиссии

Владельцам карт Mastercard через сервис Paysend.

Материал подготовлен при поддержке Mastercard

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Для кого

Для тех, кто часто переводит деньги в другие страны.

Чем интересно

Перевести деньги в другую страну через сервис Paysend можно без комиссии — при условии, что получатель пользуется картой Mastercard.

Каждый месяц пользователям доступен один перевод без комиссии.

Сервис работает в 90+ странах, а перевод зачисляется мгновенно и в локальной валюте.

Для новых пользователей сервиса первый перевод на карту Mastercard будет бесплатным. Уже зарегистрированные пользователи могут пользоваться акцией каждый месяц.



Что ещё нужно знать