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Коротко: «Ясно» — сервис подбора психотерапевта

Больше 200 проверенных специалистов, индивидуальный подбор под запрос и фиксированная стоимость сессии.

5 комментариев
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Материал подготовлен при поддержке «Ясно»

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Для кого

Для тех, кто хочет воспользоваться помощью специалиста, чтобы наладить отношения, справиться с тревогой, повысить самооценку или перестать прокрастинировать и не тратить ресурс на поиск психотерапевта. География не важна — вы и психотерапевт можете находиться в разных городах или даже странах.

Чем интересен сервис

  • Больше 200 проверенных специалистов, которые прошли собеседование и строгий отбор: имеют высшее профильное образование, опыт психотерапии от трёх лет, рекомендации членов профессионального сообщества.
  • Психотерапевта подбирают с помощью алгоритмов, которые оценивают анкету пользователя и подбирают наиболее подходящих специалистов. Но если есть сомнения, можно переключиться на сотрудников поддержки с психологическим образованием — они помогут с выбором.
  • Сессии проходят во встроенном видеочате, который работает на любой платформе.
  • Есть корпоративная программа поддержки сотрудников.

Что ещё нужно знать

Сессия в «Ясно» длится 50 минут. Общение с психотерапевтом эмоционально сложное занятие, поэтому продолжать её больше часа может быть тяжело. Одна сессия обойдётся в 2850 рублей вне зависимости от того, какого специалиста выберет пользователь. Сменить психотерапевта при необходимости можно в любой момент.

Промокод VCRU для читателей даст скидку в 20% на первую сессию.

Подобрать психотерапевта
2
{ "author_name": "Саша Мураховский", "author_type": "editor", "tags": [], "comments": 5, "likes": 0, "favorites": 2, "is_advertisement": true, "subsite_label": "promo", "id": 146526, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Mon, 24 Aug 2020 09:00:09 +0300", "is_special": false }
0
5 комментариев
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justwantedtobeenough

5

понятно

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Даниил Жеренков

3

Недавно буквально воспользовался сервисом, и получил крайне посредственную услугу. Но это не так странно, как то, что фидбэк у меня попросили о девочке, которая занималась подбором, а не о той, у которой был приём.

Ну то есть я с ощущением потраченного времени и денег, и с нерешённой проблемой пошёл искать к «соседям», а ребят волнует как сработал их аккаунт менеджер. Это странно🤷‍♂️

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Андрей Путра

Даниил
0

Вы за одну консультацию хотели решить свою проблему?

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Denis G

1

"Приятно" - сервис подбора массажисток.

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Vlad Kulikov

0

Понедельник начался с подбора психотерапевта.
Веселая будет неделька...

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