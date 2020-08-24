Больше 200 проверенных специалистов, индивидуальный подбор под запрос и фиксированная стоимость сессии.
Материал подготовлен при поддержке «Ясно»
Для кого
Для тех, кто хочет воспользоваться помощью специалиста, чтобы наладить отношения, справиться с тревогой, повысить самооценку или перестать прокрастинировать и не тратить ресурс на поиск психотерапевта. География не важна — вы и психотерапевт можете находиться в разных городах или даже странах.
Чем интересен сервис
- Больше 200 проверенных специалистов, которые прошли собеседование и строгий отбор: имеют высшее профильное образование, опыт психотерапии от трёх лет, рекомендации членов профессионального сообщества.
- Психотерапевта подбирают с помощью алгоритмов, которые оценивают анкету пользователя и подбирают наиболее подходящих специалистов. Но если есть сомнения, можно переключиться на сотрудников поддержки с психологическим образованием — они помогут с выбором.
- Сессии проходят во встроенном видеочате, который работает на любой платформе.
- Есть корпоративная программа поддержки сотрудников.
Что ещё нужно знать
Сессия в «Ясно» длится 50 минут. Общение с психотерапевтом эмоционально сложное занятие, поэтому продолжать её больше часа может быть тяжело. Одна сессия обойдётся в 2850 рублей вне зависимости от того, какого специалиста выберет пользователь. Сменить психотерапевта при необходимости можно в любой момент.
Промокод VCRU для читателей даст скидку в 20% на первую сессию.
Недавно буквально воспользовался сервисом, и получил крайне посредственную услугу. Но это не так странно, как то, что фидбэк у меня попросили о девочке, которая занималась подбором, а не о той, у которой был приём.
Ну то есть я с ощущением потраченного времени и денег, и с нерешённой проблемой пошёл искать к «соседям», а ребят волнует как сработал их аккаунт менеджер. Это странно🤷♂️
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