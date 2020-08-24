Больше 200 проверенных специалистов, индивидуальный подбор под запрос и фиксированная стоимость сессии.

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Материал подготовлен при поддержке «Ясно»

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Для кого

Для тех, кто хочет воспользоваться помощью специалиста, чтобы наладить отношения, справиться с тревогой, повысить самооценку или перестать прокрастинировать и не тратить ресурс на поиск психотерапевта. География не важна — вы и психотерапевт можете находиться в разных городах или даже странах.

Чем интересен сервис

Больше 200 проверенных специалистов, которые прошли собеседование и строгий отбор: имеют высшее профильное образование, опыт психотерапии от трёх лет, рекомендации членов профессионального сообщества.

Психотерапевта подбирают с помощью алгоритмов, которые оценивают анкету пользователя и подбирают наиболее подходящих специалистов. Но если есть сомнения, можно переключиться на сотрудников поддержки с психологическим образованием — они помогут с выбором.

Сессии проходят во встроенном видеочате, который работает на любой платформе.

Есть корпоративная программа поддержки сотрудников.

Что ещё нужно знать

Сессия в «Ясно» длится 50 минут. Общение с психотерапевтом эмоционально сложное занятие, поэтому продолжать её больше часа может быть тяжело. Одна сессия обойдётся в 2850 рублей вне зависимости от того, какого специалиста выберет пользователь. Сменить психотерапевта при необходимости можно в любой момент.