Коротко: соревнования по кибербезопасности для студентов

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Для кого

Для студентов российских вузов 18–22 лет, которые увлекаются программированием и кибербезопасностью.

Участников ждут два этапа:

Первый — онлайн-соревнование. Нужно будет решать онлайн-задачи по криптографии, поиску и эксплуатации бинарных уязвимостей, расследованию инцидентов, программированию и веб-безопасности.

Второй — скайп-интервью с экспертами «Ростелеком-Солар» (дочерней компании «Ростелекома»).

Что ждёт победителей

50 финалистов конкурса попадут на двухнедельный курс по кибербезопасности в Научно-технологический университет «Сириус» в Сочи.

Программа курса сильная: её разработали эксперты «Ростелеком-Солар» совместно с Банком России, НИЯУ МИФИ и МГУ им. М. В. Ломоносова.

Что ещё нужно знать

Всероссийский конкурс «Кибервызов: новый уровень» проводит «Ростелеком» в партнёрстве с Банком России. Поэтому главной темой соревнований станет безопасность финансовой сферы.