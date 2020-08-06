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Коротко: соревнования по кибербезопасности для студентов

50 финалистов конкурса отправятся в Сочи.

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Материал подготовлен при поддержке «Ростелеком»

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Для кого

Для студентов российских вузов 18–22 лет, которые увлекаются программированием и кибербезопасностью.

Участников ждут два этапа:

  • Первый — онлайн-соревнование. Нужно будет решать онлайн-задачи по криптографии, поиску и эксплуатации бинарных уязвимостей, расследованию инцидентов, программированию и веб-безопасности.
  • Второй — скайп-интервью с экспертами «Ростелеком-Солар» (дочерней компании «Ростелекома»).

Что ждёт победителей

50 финалистов конкурса попадут на двухнедельный курс по кибербезопасности в Научно-технологический университет «Сириус» в Сочи.

Программа курса сильная: её разработали эксперты «Ростелеком-Солар» совместно с Банком России, НИЯУ МИФИ и МГУ им. М. В. Ломоносова.

Что ещё нужно знать

Всероссийский конкурс «Кибервызов: новый уровень» проводит «Ростелеком» в партнёрстве с Банком России. Поэтому главной темой соревнований станет безопасность финансовой сферы.

В прошлом году на конкурс зарегистрировалось более 2 тысяч студентов из 269 городов России. Сорок призёров прошли программу в центре «Сириус», а трое — стажируются в лидирующем российском центре мониторинга и реагирования на кибератаки Solar JSOC.

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