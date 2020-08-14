Visa проведёт онлайн-хакатон с призовым фондом более миллиона рублей

Заявки принимают до 20 августа.

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Материал подготовлен при поддержке Visa

Компания Visa и Школа инноваций и креативного мышления ИКРА готовят онлайн-хакатон. Участники будут разрабатывать решения, которые помогут малому бизнесу быстрее перейти в онлайн и справиться с последствиями пандемии.

Кого приглашают

Разработчиков, менеджеров по продукту, дизайнеров, аналитиков и технологических предпринимателей.

Для участия не нужно иметь готовый продукт или прототип. Подать заявку и заполнить анкету можно на сайте хакатона до 17:00 по московскому времени 20 августа. Количество мест ограничено — организаторы сформируют смешанные команды, оценив анкеты заинтересовавшихся.

Программа

Хакатон — продолжение программы поддержки бизнеса #Прокачайбизнес , которую Visa проводит совместно с «Яндекс.Кассой». Участники создадут решения по одному из пяти направлений:

Автоматизация и роботизация процессов.

Управление маркетингом и продажами.



Управление удалённой командой.



Адаптация бизнес-моделей.



Управление финансами.



21 августа, на первом этапе хакатона, команды разработают идеи решений и подходы к их реализации. В конце дня жюри отберёт лучшие проекты. Они пройдут во второй этап — двухнедельную акселерационную программу.

Второй этап пройдёт с 22 августа по 8 сентября. С доработкой проектов командам помогут представители Инновационной студии Visa, «Яндекс.Кассы», школы ИКРА и независимые эксперты в сфере финансов и технологий.

Известные предприниматели поделятся с участниками обоих этапов своим видением, как стоит развивать бизнес в условиях новой реальности, вызванной пандемией COVID-19.

9 сентября команды представят окончательные версии проектов в ходе онлайн-конференции. Жюри выберет трёх победителей. Они и распределят между собой призовой фонд: