Visa проведёт онлайн-хакатон с призовым фондом более миллиона рублей

Заявки принимают до 20 августа.
Материал подготовлен при поддержке Visa
Компания Visa и Школа инноваций и креативного мышления ИКРА готовят онлайн-хакатон. Участники будут разрабатывать решения, которые помогут малому бизнесу быстрее перейти в онлайн и справиться с последствиями пандемии.
Кого приглашают
Разработчиков, менеджеров по продукту, дизайнеров, аналитиков и технологических предпринимателей.
Для участия не нужно иметь готовый продукт или прототип. Подать заявку и заполнить анкету можно на сайте хакатона до 17:00 по московскому времени 20 августа. Количество мест ограничено — организаторы сформируют смешанные команды, оценив анкеты заинтересовавшихся.
Программа
Хакатон — продолжение программы поддержки бизнеса #Прокачайбизнес , которую Visa проводит совместно с «Яндекс.Кассой». Участники создадут решения по одному из пяти направлений:
- Автоматизация и роботизация процессов.
- Управление маркетингом и продажами.
- Управление удалённой командой.
- Адаптация бизнес-моделей.
- Управление финансами.
21 августа, на первом этапе хакатона, команды разработают идеи решений и подходы к их реализации. В конце дня жюри отберёт лучшие проекты. Они пройдут во второй этап — двухнедельную акселерационную программу.
Второй этап пройдёт с 22 августа по 8 сентября. С доработкой проектов командам помогут представители Инновационной студии Visa, «Яндекс.Кассы», школы ИКРА и независимые эксперты в сфере финансов и технологий.
Известные предприниматели поделятся с участниками обоих этапов своим видением, как стоит развивать бизнес в условиях новой реальности, вызванной пандемией COVID-19.
9 сентября команды представят окончательные версии проектов в ходе онлайн-конференции. Жюри выберет трёх победителей. Они и распределят между собой призовой фонд:
- 1 место — 500 тысяч рублей.
2 место — 350 тысяч рублей.
- 3 место — 200 тысяч рублей.
Идём на сайт хакатона.
Пролистываем страницу до конца.
Жмакаем на "Условия Онлайн-хакатона".
Читаем п. 3. Сроки проведения Конкурса:
3.1. Конкурс проводится с 10 августа 2020 года по 09 сентября 2020 года (включительно).
3.2. Приём Заявок на участие в Конкурсе: с 10 августа 2020 года по 18 августа 2020 года
(включительно).
В статье и во всех медиа до 20 августа, а в официальном документе хакатона до 18 августа. Видимо не просто так одно из направлений хакатона - Управление маркетингом и продажами)))
Блоги компаний
Показать еще