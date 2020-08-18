Коротко: малоквартирные дома в Москве с благоустроенной территорией

vc.ru ищет PHP Middle разработчика
С детскими площадками, местами для отдыха, подземным паркингом и системами видеонаблюдения.
8 комментариев
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8 комментариев
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2
Хех) Новый способ сбора лидов для элитного жилья, конечно, можно и потестить здесь. Но хоть у IT специалистов и норм ЗП, они не могут себе позволить квартиры по 15-20 млн.
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Малоквартирные?
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У меня точно такой же вопрос возник. Видимо имели в виду, что сами квартиры маленькие, а не их количество.
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почему же, дом на 50-100 квартир в Москве теперь считается малковартирным, в эконом-классе норма 1000-2000 квартир в доме
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Новояз:
"Малоэтажный" - 20 этажей.
"Малоквартиный" - сотни квартир.
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