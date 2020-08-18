Коротко: малоквартирные дома в Москве с благоустроенной территорией

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Для кого

Для тех, кто ищет квартиру в Москве.

Чем интересны клубные дома «Счастье»

Малоэтажные дома в пешей доступности от станций метро. Рядом школы, сады и насыщенная инфраструктура «старых» районов Москвы.

Благоустроенная территория, куда не смогут войти посторонние.



Подземные паркинги с лифтами до жилых этажей.



Все квартиры сдаются со свободной планировкой, позволяя создавать индивидуальные пространства для жизни.

Что ещё нужно знать

Проект «Счастье» включает в себя более двадцати жилых домов в девяти округах столицы. Дома строятся по современным технологиям, с использованием материалов и систем, доказавших своё качество.