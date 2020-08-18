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Коротко: малоквартирные дома в Москве с благоустроенной территорией

С детскими площадками, местами для отдыха, подземным паркингом и системами видеонаблюдения.

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Для кого

Для тех, кто ищет квартиру в Москве.

Чем интересны клубные дома «Счастье»

  • Малоэтажные дома в пешей доступности от станций метро. Рядом школы, сады и насыщенная инфраструктура «старых» районов Москвы.
  • Благоустроенная территория, куда не смогут войти посторонние.
  • Подземные паркинги с лифтами до жилых этажей.
  • Все квартиры сдаются со свободной планировкой, позволяя создавать индивидуальные пространства для жизни.

Что ещё нужно знать

Проект «Счастье» включает в себя более двадцати жилых домов в девяти округах столицы. Дома строятся по современным технологиям, с использованием материалов и систем, доказавших своё качество.

На некоторые квартиры действует скидка до 15%.

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8 комментариев
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Roman Kuvshinnikov

2

Хех) Новый способ сбора лидов для элитного жилья, конечно, можно и потестить здесь. Но хоть у IT специалистов и норм ЗП, они не могут себе позволить квартиры по 15-20 млн. 

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Иван Божьев

Roman
0

Ну там и дешевле есть, за 8 однушки у выхино. 

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Евгений Круглов

1

Малоквартирные?

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Игорь Кузин

Евгений
0

Ну это смотря как посмотреть)

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Oleg Leonov

Евгений
0

У меня точно такой же вопрос возник. Видимо имели в виду, что сами квартиры маленькие, а не их количество. 

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Иван Божьев

Oleg
0

почему же, дом на 50-100 квартир в Москве теперь считается малковартирным, в эконом-классе норма 1000-2000 квартир в доме

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Игорь Кузин

0

Кажется, немного не та ЦА. Боюсь, что ROAS от публикации будет не огонь)

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Карфаген должен быть разрушен

0

Новояз:
"Малоэтажный" - 20 этажей.
"Малоквартиный" - сотни квартир.

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