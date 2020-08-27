Конкурс: напишите техническую инструкцию

И выиграйте MacBook, iPhone или Apple Watch от Selectel.
Материал подготовлен при поддержке Selectel
Вместе с провайдером ИТ-инфраструктуры Selectel мы запускаем конкурс на лучшие технические инструкции, которые упростят жизнь разработчикам. Напишите понятный и полезный текст, который ответит на простой вопрос «А как это сделать», и поборитесь за ценные призы.
Мы не ограничиваем выбор темы. Пишите о том, в чём хорошо разбираетесь. Можно рассказать об оптимизации сервера баз данных или и о том, как сделать полезного бота для Slack или Telegram. Главное, чтобы техническая инструкция была полезной и понятной ИТ-разработчикам любого уровня.
Как принять участие
Нажмите кнопку «Написать» в верхней панели сайта или кнопку в конце статьи, зайдите в редактор.
Выберите в меню редактора подсайт «Разработка». Напишите инструкцию и поставьте в конце хэштег #selectel_инструкция — так работа попадёт в конкурсный пул.
- Сделайте всё это до конца дня 17 сентября.
- Дело за малым — дождитесь подведения результата сентября. В это время вы можете посмотреть работы других участников по тегу #selectel_инструкция.
Как написать хорошую инструкцию
Это творческий конкурс, хоть и на техническую тему. Поэтому вы сами решаете, как будет выглядеть ваша инструкция: с иллюстрациями и серией подзаголовков или без них.
Вот рекомендации, которые сделают инструкцию читаемой, а значит, повысят шансы на победу:
Сразу задайте вектор повествования
Пользователь в первом абзаце должен понять, зачем ему читать инструкцию и к какому результату она приведёт. Заголовок должен быть кратким и ёмким — из него читатель должен понять суть инструкции.
Придерживайтесь формулы «контекст — решение — итоги» и не дайте читателю заскучать от перегруженного текста.
Старайтесь не «лить воду»
Если раскрытие темы требует много символов, не стесняйтесь отразить все детали. Но помните, что всё должно быть по делу: трудно читать инструкцию, написанную ради объёма.
Старайтесь избегать в описании личных местоимений, сложных словесных конструкций и ИТ-жаргона вроде «выкатить на сервачок».
Структурируйте текст
Делайте инструкцию в пошаговом формате — так будет проще воспринимать информацию. Старайтесь разбивать абзацы больше шести–семи строк — на более мелкие.
Подумайте над оформлением материала
В наш редактор можно вставлять картинки, гифки, видео, делать врезки.
Если остались вопросы по оформлению материала, прочтите нашу инструкцию о том, как написать хороший материал на vc.ru.
Избегайте заимствований
Инструкция должна быть авторской: неприкрытый плагиат не пройдёт в конкурсную программу.
Как будет проходить конкурс
Конкурс продлится четыре недели — с 27 августа по 24 сентября. Материалы будем принимать до 23:59 17 сентября. После окончания приёма работ в течение недели подведём итоги конкурса и определим победителей.
Работы оценят шесть членов жюри. Каждой работе они выставят от 0 до 10 баллов. Побеждают те, кто набрал максимум очков.
Количество статей от одного участника не ограничено — если, конечно, все требования соблюдены.
В сентябре мы объявим победителей в этом же материале. А жюри обоснует свой выбор. Лучшие работы участников конкурса Selectel опубликует на своём сайте.
Призы
Все участники конкурса получат промокод номиналом 1000 рублей на баланс Облачной платформы в Selectel, который можно использовать в любом из существующих или новых проектов. Промокод будет действителен до 31-го декабря 2020 года.
Тройке победителей достанутся другие призы:
- Первое место — Apple MacBook Air 13 дюймов, 2020 года.
- Второе место — Apple iPhone 11 Pro 64 ГБ.
- Третье место — Apple Watch Series 5, 44 мм.
Призы мы доставим, но только по территории России. Забрать их можно будет из офиса «Комитета» в Москве — передадим награду прямо в руки. Вот тут правила конкурса прописаны подробнее.
Немного о Selectel
Selectel — провайдер ИТ-инфраструктуры в России. Предоставляет услуги по размещению и аренде серверов в физических дата-центрах и в «облаке», развивает платформенные сервисы. Шесть дата-центров компании расположены в Санкт-Петербурге, Москве и Ленинградской области.
На инфраструктуре Selectel развиваются такие компании, как Ситимобил, Петрович, ЦИАН, группа «ПИК», Яндекс.Еда. Всего более 18 000 клиентов — от индивидуальных предпринимателей до крупных международных корпораций.
Selectel поддерживает партнерства с такими «облачными гигантами», как Amazon Web Services, Google Cloud Platform, Microsoft Azure — с 2017 года. А в 2020 году компания получили статус Principal Partner Cloud Provider от VMware, американской компании, крупнейшего разработчика ПО для виртуализации.
Не справился с первым заданием – не смог выбрать раздел «Разработка» (((
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