Конкурс инструкций
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Конкурс: напишите техническую инструкцию

И выиграйте MacBook, iPhone или Apple Watch от Selectel.

2 комментария
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Материал подготовлен при поддержке Selectel

Вместе с провайдером ИТ-инфраструктуры Selectel мы запускаем конкурс на лучшие технические инструкции, которые упростят жизнь разработчикам. Напишите понятный и полезный текст, который ответит на простой вопрос «А как это сделать», и поборитесь за ценные призы.

Мы не ограничиваем выбор темы. Пишите о том, в чём хорошо разбираетесь. Можно рассказать об оптимизации сервера баз данных или и о том, как сделать полезного бота для Slack или Telegram. Главное, чтобы техническая инструкция была полезной и понятной ИТ-разработчикам любого уровня.

Как принять участие

  • Нажмите кнопку «Написать» в верхней панели сайта или кнопку в конце статьи, зайдите в редактор.

  • Выберите в меню редактора подсайт «Разработка». Напишите инструкцию и поставьте в конце хэштег #selectel_инструкция — так работа попадёт в конкурсный пул.

  • Сделайте всё это до конца дня 17 сентября.
  • Дело за малым — дождитесь подведения результата сентября. В это время вы можете посмотреть работы других участников по тегу #selectel_инструкция.
Вот два важных правила — чтобы ваша инструкция попала в конкурсную программу

Как написать хорошую инструкцию

Это творческий конкурс, хоть и на техническую тему. Поэтому вы сами решаете, как будет выглядеть ваша инструкция: с иллюстрациями и серией подзаголовков или без них.

Вот рекомендации, которые сделают инструкцию читаемой, а значит, повысят шансы на победу:

Сразу задайте вектор повествования

Пользователь в первом абзаце должен понять, зачем ему читать инструкцию и к какому результату она приведёт. Заголовок должен быть кратким и ёмким — из него читатель должен понять суть инструкции.

Придерживайтесь формулы «контекст — решение — итоги» и не дайте читателю заскучать от перегруженного текста.

Старайтесь не «лить воду»

Если раскрытие темы требует много символов, не стесняйтесь отразить все детали. Но помните, что всё должно быть по делу: трудно читать инструкцию, написанную ради объёма.

Старайтесь избегать в описании личных местоимений, сложных словесных конструкций и ИТ-жаргона вроде «выкатить на сервачок».

Структурируйте текст

Делайте инструкцию в пошаговом формате — так будет проще воспринимать информацию. Старайтесь разбивать абзацы больше шести–семи строк — на более мелкие.

Подумайте над оформлением материала

В наш редактор можно вставлять картинки, гифки, видео, делать врезки.

Если остались вопросы по оформлению материала, прочтите нашу инструкцию о том, как написать хороший материал на vc.ru.

Избегайте заимствований

Инструкция должна быть авторской: неприкрытый плагиат не пройдёт в конкурсную программу.

Как будет проходить конкурс

Конкурс продлится четыре недели — с 27 августа по 24 сентября. Материалы будем принимать до 23:59 17 сентября. После окончания приёма работ в течение недели подведём итоги конкурса и определим победителей.

Работы оценят шесть членов жюри. Каждой работе они выставят от 0 до 10 баллов. Побеждают те, кто набрал максимум очков.

Количество статей от одного участника не ограничено — если, конечно, все требования соблюдены.

В сентябре мы объявим победителей в этом же материале. А жюри обоснует свой выбор. Лучшие работы участников конкурса Selectel опубликует на своём сайте.

Призы

Все участники конкурса получат промокод номиналом 1000 рублей на баланс Облачной платформы в Selectel, который можно использовать в любом из существующих или новых проектов. Промокод будет действителен до 31-го декабря 2020 года.

Тройке победителей достанутся другие призы:

  • Первое место — Apple MacBook Air 13 дюймов, 2020 года.
  • Второе место — Apple iPhone 11 Pro 64 ГБ.
  • Третье место — Apple Watch Series 5, 44 мм.

Призы мы доставим, но только по территории России. Забрать их можно будет из офиса «Комитета» в Москве — передадим награду прямо в руки. Вот тут правила конкурса прописаны подробнее.

Немного о Selectel

Selectel — провайдер ИТ-инфраструктуры в России. Предоставляет услуги по размещению и аренде серверов в физических дата-центрах и в «облаке», развивает платформенные сервисы. Шесть дата-центров компании расположены в Санкт-Петербурге, Москве и Ленинградской области.

На инфраструктуре Selectel развиваются такие компании, как Ситимобил, Петрович, ЦИАН, группа «ПИК», Яндекс.Еда. Всего более 18 000 клиентов — от индивидуальных предпринимателей до крупных международных корпораций.

Selectel поддерживает партнерства с такими «облачными гигантами», как Amazon Web Services, Google Cloud Platform, Microsoft Azure — с 2017 года. А в 2020 году компания получили статус Principal Partner Cloud Provider от VMware, американской компании, крупнейшего разработчика ПО для виртуализации.

#selectel_инструкция

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Конкурс технических инструкций
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2 комментария
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Андрей Халимоненко

0

Не справился с первым заданием – не смог выбрать раздел «Разработка» (((
Как и где выбрать этот раздел?

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Янис Зятьков

Андрей
1

Если узнаете - напишите инструкцию. Легчайшее первое место.

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