Коротко: гранты на высокотехнологичные промышленные разработки

Совместная программа ФИОП (группа «Роснано») и Агентства по инновациям Израиля.

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Материал подготовлен при поддержке группы «Роснано»

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Для кого

Для технологических предпринимателей из России и Израиля , занятых разработкой и коммерциализацией промышленных НИОКР.

Чем интересна программа

На поддержку могут рассчитывать совместные российско-израильские проекты, которые проводят исследовательские и конструкторские работы для развития новых производств, механизмов и инструментов. И при этом носят инновационный характер.

Российские участники программы смогут наладить сотрудничество с израильскими компаниями, которые также получат гранты от израильской стороны. Это поможет выйти на мировые рынки.



Россию в программе представляет ФИОП — Фонд инфраструктурных и образовательных программ (группа «Роснано»). Фонд выдаёт российским участникам гранты в размере не более 50% бюджета их части проекта.



Что ещё нужно знать

Организаторы будут смотреть на потенциальный объём рынка в России, Израиле и мире. Ожидаемый срок коммерциализации технологии должен составлять не более пяти лет.

Приоритетные направления:

Качество жизни.

Новые материалы и покрытия.

Энергоэффективность.

Наноэлектроника, оптоэлектроника, фотоника.

Передовые производственные технологии.

Нейротехнологии и искусственный интеллект.