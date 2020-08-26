Коротко: гранты на высокотехнологичные промышленные разработки

Совместная программа ФИОП (группа «Роснано») и Агентства по инновациям Израиля.
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Материал подготовлен при поддержке группы «Роснано»
Для кого
Для технологических предпринимателей из России и Израиля , занятых разработкой и коммерциализацией промышленных НИОКР.
Чем интересна программа
- На поддержку могут рассчитывать совместные российско-израильские проекты, которые проводят исследовательские и конструкторские работы для развития новых производств, механизмов и инструментов. И при этом носят инновационный характер.
- Российские участники программы смогут наладить сотрудничество с израильскими компаниями, которые также получат гранты от израильской стороны. Это поможет выйти на мировые рынки.
- Россию в программе представляет ФИОП — Фонд инфраструктурных и образовательных программ (группа «Роснано»). Фонд выдаёт российским участникам гранты в размере не более 50% бюджета их части проекта.
Что ещё нужно знать
Организаторы будут смотреть на потенциальный объём рынка в России, Израиле и мире. Ожидаемый срок коммерциализации технологии должен составлять не более пяти лет.
Приоритетные направления:
- Качество жизни.
Новые материалы и покрытия.
- Энергоэффективность.
- Наноэлектроника, оптоэлектроника, фотоника.
- Передовые производственные технологии.
- Нейротехнологии и искусственный интеллект.
Приём заявок продлится до 25 ноября 2020 года.
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