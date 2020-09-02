Коротко: GeekBrains набирает преподавателей

Научите других и научитесь сами.

Материал подготовлен при поддержке GeekBrains

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Для кого

Для экспертов ИТ-отрасли, у которые есть желание обучить своему ремеслу начинающих.

Чем интересно предложение

Портал GeekBrains ищет преподавателей онлайн-курсов, авторов программ и ревьюеров, которые будут оценивать работы студентов. Опыт преподавания не обязателен — всему научат.

Нагрузку можно регулировать, подстраивая периодичность и время занятий под основную работу.



У преподавателей есть доступ к курсам GeekBrains и всей базе знаний. Такая работа позволит прокачать гибкие навыки — например, ораторское мастерство — и наладить контакт с другими специалистами во время многочисленных мероприятий, которые проводит портал.



Предусмотрено денежное вознаграждение.



Что ещё нужно знать

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