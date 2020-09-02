Коротко: GeekBrains набирает преподавателей

Научите других и научитесь сами.
Материал подготовлен при поддержке GeekBrains
Для кого
Для экспертов ИТ-отрасли, у которые есть желание обучить своему ремеслу начинающих.
Чем интересно предложение
- Портал GeekBrains ищет преподавателей онлайн-курсов, авторов программ и ревьюеров, которые будут оценивать работы студентов. Опыт преподавания не обязателен — всему научат.
- Нагрузку можно регулировать, подстраивая периодичность и время занятий под основную работу.
- У преподавателей есть доступ к курсам GeekBrains и всей базе знаний. Такая работа позволит прокачать гибкие навыки — например, ораторское мастерство — и наладить контакт с другими специалистами во время многочисленных мероприятий, которые проводит портал.
- Предусмотрено денежное вознаграждение.
Что ещё нужно знать
Сейчас нужны специалисты по следующим направлениям:
- Фронтенд- и бэкенд-разработка.
- Data Science и аналитика.
- Мобильная разработка.
Инженерия — тестирование ПО, DevOps, информационная безопасность.
- Разработка игр.
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Nikolay Safronov
«Предусмотрено денежное вознаграждение»???
То есть вы сами со слушателей будете брать по 50-100к за курс, а преподаватели должны работать за еду у вас?
Maxim SergeevichNikolay
Меня тоже эта приписка позабавила, будто это благотворительный проект набирает волонтеров ))
Zzz ZzzNikolay
а где вы тут конкретные цифры увидели?
Andrei Apanasik
А оплату то они подняли? За полное написание курса и методичек в своё время они 32000 платили. Как сейчас с этим?