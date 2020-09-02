Конкурс инструкций
Промо
876

Коротко: GeekBrains набирает преподавателей

Научите других и научитесь сами.

Материал подготовлен при поддержке GeekBrains

Оставить заявку
Нужны детали
(function(script, { $ }) { const island = script.closest('.content-feed'); const tpl = $.find(script.parentNode, '.sp-buttons'); if (!island || !tpl) return; function appendButtons() { const left = $.find(island, '.content-footer__left'); const right = $.find(island, '.content-footer__right'); $.removeChildren(left); $.append(left, tpl.children[0]); $.removeChildren(right); $.append(right, tpl.children[0]); } setTimeout(appendButtons, 0); })(document.currentScript, window.AirInterface);

Для кого

Для экспертов ИТ-отрасли, у которые есть желание обучить своему ремеслу начинающих.

Чем интересно предложение

  • Портал GeekBrains ищет преподавателей онлайн-курсов, авторов программ и ревьюеров, которые будут оценивать работы студентов. Опыт преподавания не обязателен — всему научат.
  • Нагрузку можно регулировать, подстраивая периодичность и время занятий под основную работу.
  • У преподавателей есть доступ к курсам GeekBrains и всей базе знаний. Такая работа позволит прокачать гибкие навыки — например, ораторское мастерство — и наладить контакт с другими специалистами во время многочисленных мероприятий, которые проводит портал.
  • Предусмотрено денежное вознаграждение.

Что ещё нужно знать

Сейчас нужны специалисты по следующим направлениям:

  • Фронтенд- и бэкенд-разработка.
  • Data Science и аналитика.
  • Мобильная разработка.

  • Инженерия — тестирование ПО, DevOps, информационная безопасность.

  • Разработка игр.
Оставить заявку
3
0
{ "author_name": "Дмитрий Мухин", "author_type": "editor", "tags": [], "comments": 4, "likes": 0, "favorites": 3, "is_advertisement": true, "subsite_label": "promo", "id": 154196, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Wed, 02 Sep 2020 10:59:35 +0300", "is_special": false }
Конкурс технических инструкций
0
4 комментария
Популярные
По порядку

Nikolay Safronov

4

«Предусмотрено денежное вознаграждение»???

То есть вы сами со слушателей будете брать по 50-100к за курс, а преподаватели должны работать за еду у вас?

Ответить

Maxim Sergeevich

Nikolay
3

Меня тоже эта приписка позабавила, будто это благотворительный проект набирает волонтеров ))

Ответить

Zzz Zzz

Nikolay
0

а где вы тут конкретные цифры увидели?

Ответить

Andrei Apanasik

0

А оплату то они подняли? За полное написание курса и методичек в своё время они 32000 платили. Как сейчас с этим?

Ответить
Написать комментарий...

Блоги компаний

eBay
Подписан
Отписаться
Дмитрий Егоров: "Первые мои покупки на eBay напоминали квесты, которые мне нравились"
Сейчас такой жанр компьютерных игр, как квест, почти исчез. А мне они всегда очень нравились. Первые мои покупки на eBa…
0
Яндекс.Облако
Подписан
Отписаться
Что почитать на каждой стадии жизненного цикла продукта: в помощь не только стартапу
Менеджеры программы Yandex Cloud Boost Марина Поликарпова и Елизавета Князева, которые регулярно работают с начинающими…
0
Самокат
Подписан
Отписаться
Вези: Самокат и Aviasales предложили пользователям стать курьером
Aviasales и Самокат подвели итоги онлайн-игры «Доставка», участники которой получили в подарок промокоды в сервисе эксп…
2

Показать еще

Лучшие комментарии
Тинькофф
за день
«Занимательная инфографика»: «Тинькофф» ответил на изменение условий по картам «Яндекс.Плюс» у «Альфа-банка»
Maksim Momonov
за неделю
Это 90 часов английского между прочим
От души, «Альфа»

Комментарии

Stas Sokolov

Смешная история на крови Елены…

Andrei Smirnovsky

Яндекс такси: бизнес или комфорт

Бухой Пикачу

Российский разработчик «умных…

Михаил Фадееы

Смешная история на крови Елены…

Anatoly

В симуляторе для…

Tim Adahovskiy

Непрозрачная тарификация…

Бухой Пикачу

Российский разработчик «умных…

Бухой Пикачу

Российский разработчик «умных…

Sergei Timofeyev

Zetta отменила запуск серийного…

Anatoly

В симуляторе для…

Елена Разумова

Бесплатная статья для сайтов…

Konstantin_Andreevi…

«Ведомости»: российский холдинг…

Ilya Sidyakin

В симуляторе для…

Иван Иванов

Российский разработчик «умных…

Pavel Chernikov

Бесплатная статья для сайтов…

Sergei Timofeyev

Минкомсвязь пожаловалась…

Георгий Беглорян

Zetta отменила запуск серийного…

Тинькофф

Безопасная сделка от Тинькофф…

Александр Антипов

Яндекс такси: бизнес или комфорт

ЯжПрограммист

Российский разработчик «умных…