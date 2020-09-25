На выходные из Москвы: как устроен бизнес глэмпингов и на чем туда можно отправиться

Продюсеры vc.ru в рамках спецпроекта c сервисом онлайн-подписки на автомобили Hyundai Mobility посетили палаточный лагерь «Зелёная тропа», чтобы узнать, как устроен этот бизнес и как на нём отразилась пандемия.

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Что такое глэмпинг

Это гламурный кемпинг (glamorous camping). Отдых на природе, часто в палатках или небольших домах, но с удобствами и обслуживанием. В отличие от традиционных турбаз, создатели таких мест стараются органично вписаться в окружающую среду, чтобы не нарушить её атмосферу. Это ответ на желание городских жителей отдохнуть от суеты, на аутентичной природе, но не отказываться при этом от базовых удобств.

На чём добирались

На популярном кроссовере Hyundai Tucson, который, судя по запаху в салоне, только недавно сошёл с конвейера. Мы арендовали его через приложение Hyundai Mobility — это новый сервис подписки на машины от суток до года, возникший как ответ известного нам автопроизводителя на снижение ценности собственности и роста sharing economy (совместное потребление) по всему миру.

Новые поколения уже не стремятся обязательно чем-то владеть. Мы хотим пользоваться всеми преимуществами этой формы, но не нести на себе бремя собственности: не заниматься документами и прочей бюрократией, не ездить в автосервис, и, самое главное, при желании быстро заменить один объект использования на другой — хотя бы потому что первый уже приелся и просто надоел.

Пожалуй, так и должно происходить в 2020 году: скачали приложение, загрузили в него фотографию паспорта и водительских прав, выбрали даты или период — получили автомобиль, не пересекаясь ни с одним человеком. Машина открылась через приложение, ключ и документы лежали внутри.

Почему поехали в «Зелёную тропу»

Потому что это относительная новая модель бизнеса. Потому что находится недалеко от Москвы, в Тульской области — 120 километров. Потому что место наиболее часто упоминается в статьях и подборках по запросу «глэмпинг». Можно сказать, что проект уже вырос из просто палаточного лагеря до небольшого поселения. И попали мы туда с четвертого раза — не было свободных мест. Это при том, что размещение на сутки в будни стоит от 4300 рублей, а в выходные — от 12 тысяч рублей, в зависимости от вида и дополнительных опций.

Мы ночевали в таких шатрах, не на берегу озера, а среди деревьев. Размещение двух взрослых людей на сутки обошлось в 4300 рублей, в стоимость включён завтрак.

Основательница «Зелёной тропы» Ирина Мамай согласилась ответить на вопросы vc.ru, в том числе экономические — за что ей отдельное спасибо.

Ирина Мамай, основательница глэмпинга «Зелёная тропа»

Судя по всему, живёте вы в Москве?

Да.

Как пришли к проекту в Тульской области? Чем занимались до этого?

Занималась бизнесом в сфере туризма, с 2004 года. В 2011 году у нас появился в собственности участок, а развивать его я начала где-то в 2015-м.

Так долго решались что-то сделать с участком?

Там была долгая история с оформлением, мелиорацией и прочей бюрократией.

Мы вот, к своему стыду, про термин «глэмпинг» услышали совсем недавно. А вы в какой момент узнали про существование формата?

Поскольку я работала в агентском туризме — то есть мы продавали туры — и являюсь одним из основателей проекта Cheaptrip, мы часто писали статьи про разные интересные виды отдыха и новые веяния в области туризма. Глэмпинги стали мелькать там уже довольно давно — всё это время я продолжала следить за направлением.

Параллельно с этим появился участок земли, на котором изначально мы планировали делать какой-то оздоровительный проект. Хотелось что-то в духе санатория XXI века: взять всё лучшее от традиционной медицины, здравниц и творчески переработать, с учётом современного запроса на оздоровительно-медитативный отдых за городом.

А в итоге?

А в итоге пришла к мысли, что глэмпинг хорошо подходит для старта нашего проекта. Во-первых, такой тип отдыха в какой-то степени тоже про оздоровление, как минимум, психологическое. Во-вторых, он не требует огромных инвестиций уже на старте.

Как давно вы существуете?

С июля 2018 года.

Место находится рядом с Окой. Почему вы не построили глэмпинг прямо на её берегу?

Потому что там совершенно другие цены на участки.

Насколько сложно было купить участок и начать дело? Местные власти помогали или препятствовали?

Это очень сильно зависит от категории земли. Например, у нас земля в собственности, поэтому никто особо не препятствовал. Всё, что нужно было сделать — это подать уведомление в МЧС и соответствующе оформить ресторан на территории. Если земля не в собственности, конечно, будет больше проблем.

То есть, если бы участок нужно было бы брать в аренду, то вы бы не решились проинвестировать в этот бизнес?

Если бы аренда была от собственника, то вполне возможно и решилась бы.

А если бы в аренду у государства?

А у государства сложнее. Особенно, если это какой-нибудь лесхоз или ООПТ (особо охраняемая природная территория). Cейчас многие пытаются строить глэмпинги на землях ООПТ, но это очень непросто.

Cколько вы в итоге проинвестировали в создание?

Надо, наверное, разделять вложения в землю и в само пространство?

Давайте начнем с земли.

Мы брали сельхоз-землю — она не очень дорогая. Участок стоил порядка 15 млн рублей за 68 гектаров. В нашем случае к инвестициям в землю нужно прибавить 3-4 года — срок, пока она простаивала в ожидании оформления. Поэтому с таким типом земельных участков я бы не рекомендовала связываться.

Что говорит на этот счёт правительство, которое в последнее время пытается продвигать внутренний туризм, есть какие-то изменения?

В прошлом году была принята новая стратегия по развитию туризма, там отдельный раздел про экотуризм. Сейчас надо искать региональные администрации, которые очень заинтересованы в появлении подобных мест и готовы всячески помогать — без такой поддержки я бы не советовала связываться с сельхоз-землей.

У вас 22 шатра и 12 зимних домов. Сколько нужно денег, чтобы всё это построить?

22 шатра, коммуникации для них и центральный дом администрации — 10-11 млн рублей.

Они работают только в тёплый сезон?

Да.

Техническая поддержка Hyundai Mobility оказывается прямо в приложении. В случае чего сервис берёт на себя замену колёс, ремонт, эвакуатор, оформление справок при ДТП. Если неожиданно закончился бензин, его доставят к месту остановки.

Для путешествия мы выбрали тариф Country — аренда авто от одного дня до месяца с пробегом в 250 км в день. Для длительных путешествий или аренды для жизни в городе подойдет план Freedom — подписка на год с пробегом 2500 км в месяц.

А в зимние дома сколько вложили?

Ещё 8 млн рублей.

Они позволяют вам работать круглый год?

Да, шатры мы расставляем в мае и убираем в октябре.

Матрас с электрическим подогревом в шатре — это приятный бонус, было очень уютно. С ним нельзя остаться в шатре зимой?

Если сильно захотеть, то можно, но это уже будет не так комфортно.

В вашем месте приятно удивляет аудитория. По каким каналам вы привлекаете посетителей?

Знаете, как говорят: «Подобное притягивает подобное». В том смысле, что люди определенного круга считывают близкие себе сигналы. У наших домов, шатров и окружающей территории прослеживается определённый дизайн, есть определенный стиль у проводимых мероприятий... Скажем, мы не делаем караоке и бильярд, а устраиваем прогулки с биологом или с астрономом — эта атмосфера притягивает вполне конкретных людей.

А уже потом включаются каналы, которые соответствуют продукту.

Конечно же — «Инстаграм»?

В нашем случае в основном работает сарафанное радио, рекламу мы практически не даём, максимум — можем поднять какой-то пост в «Инстаграме» или «Фейсбуке» (но за всё время делали так, может, раз пять).

По вечерам у вас играет приятная музыка. Сами подбирали?

У нас есть администратор, который хорошо в этом разбирается.

Кстати, о вашей команде. Сколько работает человек и откуда они?

Есть и местные, и из Москвы. Зимой сотрудников немного, порядка восьми. Летом больше — около двадцати, это если прям всех-всех считать. Администраторы в основном из Москвы.

Какие ещё платные услуги, помимо еды, вы предоставляете?

Баня, купель.

Экскурсии оплачиваются отдельно?

Экскурсии с биологом входят в стоимость. Но иногда мы отдельно устраиваем экскурсии на пасеку — там маленькое уютное место и хорошие хозяева, это тоже стало небольшим источником прибыли.

То есть основной заработок — это аренда.

Да, ресторан особо не приносит, потому что мы не экономим на продуктах и он работает практически в ноль. Это просто приятный бонус для гостей.

Какая у вас выручка?

Cильно зависит от сезона. А в это лето мы вообще работали на пределе: полная загрузка в выходные и в будни. В прошлом году, когда не было пандемии, конечно, были не так загружены.

Сколько удавалось выручить в месяц этим летом?

В летний месяц месяц при полной загрузке до 7 млн рублей.

А до коронавируса?

Прошлым летом в месяц выручали около 3,5 млн.

Затраты, наверное, не очень большие?

Летом около 2-2,5 млн.

У вас написано, что шум не приветствуется, но после 23 была слышна музыка. Кто-то за этим следит?

Да, администраторы должны следить. Мы со своей стороны выключаем любые звуки после 23, за исключением некоторых суббот, когда у нас запланирован костёр и песни. Когда понимаем, что посиделка может затянуться, переносим её в сосновый лес, подальше от жилых помещений.

Уже приходилось кому-то отказывать в обслуживании?

Да, как раз случилось на днях впервые. Администратор первый раз за два года пригрозил гостям выселением — как раз из-за того, что был корпоратив, где люди сильно шумели. В целом у нас есть летнее правило для больших компаний — сдавать лагерь только целиком.

Вы собираетесь открывать ещё одно место?

Да, хотели уже в этом году, но из-за пандемии планы сместились.

Выбрали место?

У нас есть на примете несколько участков, но они все непростые с точки зрения земли: например, лесхоз. Несколько раз группой встречались с министром природных ресурсов, пытались понять, как нам организовать всё, чтобы это было законно и никто не мог придраться.

Можно сказать, что основные препятствия перед открытием таких мест — бюрократические?

Тут вопрос такой… Или вы покупаете землю в собственность, и у вас не будет никаких бюрократических препятствий, но она будет дорогой. То есть сама бизнес-модель глэмпинга на этом рушится. Если вы покупаете сельхоз-землю, вам понадобится несколько лет на то, чтобы перевести её в землю поселений — и то это не гарантированная история, могут и завернуть.

Вы новый участок будете покупать или арендовать?

На этот раз попробуем арендовать, хотя рассматриваем разные варианты.

Смотрите Тверскую область?

Нет, в нашем же направлении — в Тульской или Калужской. В Тверской уже хватает подобных мест. Хотим, чтобы наши места были рядом — удобно распределять ресурсы и сотрудников. Нам удобно в том числе и потому, что в Москве мы все живём на юго-западе.

На что нужно в первую очередь обращать внимание людям, которые решат открывать подобное место? Какие самые явные ошибки, которые вы, возможно, допустили, а другие могли бы избежать?

Об этом можно говорить очень долго… Мы делали обучающий курс, в котором весь первый модуль был как раз посвящен этим сложностям. Так и назывался «Всё, что до стройки» — там мы прошлись по всем потенциальным ошибкам: начиная с концепции (когда человек не понимает, для кого он это делает), заканчивая выбором земли и составлением генплана.

Спасибо за ответы.

Приезжайте ещё.

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