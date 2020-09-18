Коротко: стать партнёром Microsoft

Удалённая команда, нетворкинг, совместные продажи, выход на глобальный рынок, помощь в разработке — лишь часть бонусов от партнёрства с технологическим гигантом.

В закладки

Материал подготовлен при поддержке Microsoft

(function(script, { $ }) { const island = script.closest('.content-feed'); const tpl = $.find(script.parentNode, '.sp-buttons'); if (!island || !tpl) return; function appendButtons() { const left = $.find(island, '.content-footer__left'); const right = $.find(island, '.content-footer__right'); $.removeChildren(left); $.append(left, tpl.children[0]); $.removeChildren(right); $.append(right, tpl.children[0]); } setTimeout(appendButtons, 0); })(document.currentScript, window.AirInterface);

Кого заинтересует

Технологические стартапы с b2b-продуктами, независимых поставщиков программного обеспечения (ISV), хостинговые компании, системных интеграторов — всех, кто работает с облачными технологиями или готов внедрить облачное решение.

Чем интересно сотрудничество с Microsoft:

Технологическая поддержка. Партнёрам дадут удалённую команду — технического архитектора и менеджера по развитию бизнеса. Специалисты Microsoft помогут создать ИТ-продукт на облачной платформе Azure — будь то корпоративное приложение, мобильный интерфейс или ИИ-решение, а ещё дадут практические советы по миграции, внедрению и интеграции.

Совместные продажи и помощь в продвижении. Microsoft помогает партнёрам выйти на международные рынки и найти там клиентов — в Европе, США и Азии. Партнёрские решения могут попасть в международные маркетплейсы Microsoft, а значит — стать доступными для клиентов в России и по всему миру в рамках глобальной облачной экосистемы компании. А ещё Microsoft оказывает поддержку в маркетинге и пиаре.

Облачные гранты. У технологических стартапов в зрелой стадии с b2b-продуктом есть возможность получить облачный грант от Microsoft — до $120 тысяч на два года. Виртуальный бюджет можно потратить на облачную платформу Microsoft Azure.

У технологических стартапов в зрелой стадии с b2b-продуктом есть возможность получить облачный грант от Microsoft — до $120 тысяч на два года. Виртуальный бюджет можно потратить на облачную платформу Microsoft Azure. Нетворкинг и обучение. Партнёр Microsoft попадает в общую экосистему — с сотнями тысяч технологических компаний по всему миру. Для них Microsoft организует мероприятия по всему миру и предоставляет доступ к обучающим программам.



Что ещё нужно знать

Партнёрская программа Microsoft Partner Network работает уже почти 30 лет. Сообщество активно растёт: каждый месяц добавляется более 7500 новых компаний.

Одно из главных направлений по работе с партнёрами — развитие облачного направления их бизнеса на платформе Microsoft Azure.

С Azure даже небольшие компании могут быстро создавать и разворачивать сервисы и приложения с минимальными затратами на ИТ-инфраструктуру, процессы и разработку. Облако также позволит быстро вывести решение на глобальный рынок.

Сейчас при создании учётной записи на платформе Azure можно получить набор сервисов и ресурсов в объеме эквивалентном 12 500 рублей на 12 месяцев. Этот бюджет можно потратить на нужные сервисы и ресурсы — например, на создание первой виртуальной инфраструктуры.