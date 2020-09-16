Коротко: онлайн-курс «Стань директором по маркетингу»

GeekBrains поможет ускорить карьеру.
Материал подготовлен при поддержке GeekBrains
Для кого
Для маркетологов, которые рассчитывают стать руководителями или уже стали и хотят повысить квалификацию. А также топ-менеджеров, которым важно получше разобраться в маркетинге.
Чем интересен курс
- Курс сделан так, чтобы студенты научились смотреть на маркетинг с позиции стратега, который управляет командой, контролирует эффективность подрядчиков и принимает важные решения на основе данных.
- Занятия будут проходить два раза в неделю в формате онлайн-лекций и воркшопов с преподавателями. В частности, с руководителями маркетинга Mail.ru Group, «Ситимобил», «Юлы» и Worki.
- Программа составлена на основе анализа рынка — авторы изучили требования к соискателям в 1023 вакансиях. Курс включает карьерную консультацию, на которой эксперт поможет выбрать траекторию карьеры и написать грамотное резюме.
Что ещё нужно знать
Стоимость курс, рассчитанного на семь месяцев, — 144 тысячи рублей. Оплатить можно в рассрочку на год. После отправки заявки консультант подскажет, как вернуть до 13% стоимости обучения в виде налогового вычета.
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