Конкурс инструкций
Промо
328

Коротко: онлайн-курс «Стань директором по маркетингу»

GeekBrains поможет ускорить карьеру.

Материал подготовлен при поддержке GeekBrains

Бегу
Нужны детали
(function(script, { $ }) { const island = script.closest('.content-feed'); const tpl = $.find(script.parentNode, '.sp-buttons'); if (!island || !tpl) return; function appendButtons() { const left = $.find(island, '.content-footer__left'); const right = $.find(island, '.content-footer__right'); $.removeChildren(left); $.append(left, tpl.children[0]); $.removeChildren(right); $.append(right, tpl.children[0]); } setTimeout(appendButtons, 0); })(document.currentScript, window.AirInterface);

Для кого

Для маркетологов, которые рассчитывают стать руководителями или уже стали и хотят повысить квалификацию. А также топ-менеджеров, которым важно получше разобраться в маркетинге.

Чем интересен курс

  • Курс сделан так, чтобы студенты научились смотреть на маркетинг с позиции стратега, который управляет командой, контролирует эффективность подрядчиков и принимает важные решения на основе данных.
  • Занятия будут проходить два раза в неделю в формате онлайн-лекций и воркшопов с преподавателями. В частности, с руководителями маркетинга Mail.ru Group, «Ситимобил», «Юлы» и Worki.
  • Программа составлена на основе анализа рынка — авторы изучили требования к соискателям в 1023 вакансиях. Курс включает карьерную консультацию, на которой эксперт поможет выбрать траекторию карьеры и написать грамотное резюме.

Что ещё нужно знать

Стоимость курс, рассчитанного на семь месяцев, — 144 тысячи рублей. Оплатить можно в рассрочку на год. После отправки заявки консультант подскажет, как вернуть до 13% стоимости обучения в виде налогового вычета.

Прокачаться
6
–1
{ "author_name": "Дмитрий Мухин", "author_type": "editor", "tags": [], "comments": 1, "likes": -1, "favorites": 6, "is_advertisement": true, "subsite_label": "promo", "id": 158132, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Wed, 16 Sep 2020 09:28:58 +0300", "is_special": false }
Конкурс технических инструкций
0
1 комментарий
Популярные
По порядку

Oleg Berezan

0

А на земле кто работать будет!? 🌾
Сейчас все директорами станут, а в следующем году без урожая останемся... 🚜

Ответить
Написать комментарий...

Блоги компаний

Ростелеком
Подписан
Отписаться
Wink. Универсальный солдат на медиарынке
Рынок видеостриминга в России является одним из самых быстрорастущих в ИТ-сегменте, по оценке PwC до 2023 года он будет…
0
Evrone
Подписан
Отписаться
Марафон кейсов Evrone — День 16. Humaniq — банковский сервис для тех, кто не умеет читать
Что делать, если ваш пользователь говорит на нескольких языках? Редкий и региональный использует для общения в семье, а…
0
МТТ
Подписан
Отписаться
Исследование: более 80% фрилансеров остаются на связи во внерабочее время
Более 35% фрилансеров стараются разделять рабочую и личную жизнь и используют два и более телефона для общения. При это…
0

Показать еще

Лучшие комментарии
Александр Привалов
за день
Мы ведем репортаж из интернета, где только что кто-то под давлением фактов изменил своё мнение)
Производитель электрогрузовиков Nikola признал, что снял в рекламе машину, которая не может ехать самостоятельно
Alexander Veber
за неделю
Слил базу Сел Скоро начнёт прозванивать
Почти три года тюрьмы и 25 млн рублей штрафа: суд приговорил экс-работника «Сбера» за кражу данных 5000 карт в 2019 году

Комментарии

Denis G

Spotify обвинил Apple в…

Антон Томиленко

Как ответы на сообщения в…

Lada Pozdeeva

Ответ «Пятерочке» от местного…

Женя Хо

Spotify обвинил Apple в…

Lada Pozdeeva

Ответ «Пятерочке» от местного…

Lada Pozdeeva

Ответ «Пятерочке» от местного…

Denis G

Акции сервиса онлайн-тренировок…

Михаил Ефименко

Spotify обвинил Apple в…

Anna Scherer

Не называй мир грязным, если ты…

Beerman

РБК: мошенники перевели 3 млн…

Maxim Sergeevich

Ответ «Пятерочке» от местного…

Lada Pozdeeva

Ответ «Пятерочке» от местного…

Niko Nick

Spotify обвинил Apple в…

Lada Pozdeeva

Ответ «Пятерочке» от местного…

Ware Wow

Spotify обвинил Apple в…

Andrei Smirnovsky

Spotify обвинил Apple в…

Nick Toverovskiy

В приложении «Альфа-банка…

Lada Pozdeeva

Ответ «Пятерочке» от местного…

James Baxter

Чего не хватает «Кинопоиску HD»

Aleks Cloud

SEO, продвижение и…