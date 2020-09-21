Коротко: облачный контакт-центр, который автоматизирует работу с клиентами

Звонки, Telegram, SMS, Whatsapp и другие каналы общения с покупателями — в одном месте.

Материал подготовлен при поддержке Voximplant

(function(script, { $ }) { const island = script.closest('.content-feed'); const tpl = $.find(script.parentNode, '.sp-buttons'); if (!island || !tpl) return; function appendButtons() { const left = $.find(island, '.content-footer__left'); const right = $.find(island, '.content-footer__right'); $.removeChildren(left); $.append(left, tpl.children[0]); $.removeChildren(right); $.append(right, tpl.children[0]); } setTimeout(appendButtons, 0); })(document.currentScript, window.AirInterface);

Для кого

Для бизнеса любого размера, который хочет управлять всеми коммуникациями с клиентами в одном окне и автоматизировать рутинные процессы.

Чем интересен Voximplant Kit

Сервис самостоятельно обработает до 80% типовых звонков от клиентов. Им будет отвечать робот с натурально звучащим голосом и переводить на живого оператора при необходимости или просьбе клиента.

Распределение входящих между операторами и умный IVR можно настроить в визуальном редакторе меньше чем за 10 минут — уметь программировать не нужно



Записи звонков, живые логи, интеграция с CRM — всё на месте.

Что ещё нужно знать