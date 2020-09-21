Конкурс инструкций
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Коротко: облачный контакт-центр, который автоматизирует работу с клиентами

Звонки, Telegram, SMS, Whatsapp и другие каналы общения с покупателями — в одном месте.

Материал подготовлен при поддержке Voximplant

Интересно
Нужны детали
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Для кого

Для бизнеса любого размера, который хочет управлять всеми коммуникациями с клиентами в одном окне и автоматизировать рутинные процессы.

Чем интересен Voximplant Kit

  • Сервис самостоятельно обработает до 80% типовых звонков от клиентов. Им будет отвечать робот с натурально звучащим голосом и переводить на живого оператора при необходимости или просьбе клиента.
  • Распределение входящих между операторами и умный IVR можно настроить в визуальном редакторе меньше чем за 10 минут — уметь программировать не нужно
  • Записи звонков, живые логи, интеграция с CRM — всё на месте.

Что ещё нужно знать

Услугами Voximplant уже пользуются такие компании, как KFC, Jaguar, Hyundai, S7 Airlines, Bitrix24 и другие.

Автоматизировать общение с клиентами
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Конкурс технических инструкций
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А где ещё можно заказать баночку мочи?
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