Коротко: акселератор StartupDrive, который поможет быстрее выйти в прибыль

Через сотрудничество с крупной корпорацией.
Материал подготовлен при поддержке акселератора StartupDrive от «Газпром нефти»
Для кого
Для стартапов в сфере транспорта, логистики, розничных продаж и финтеха.
Чем интересен акселератор
- Программа рассчитана на три месяца. За это время эксперты помогут участникам составить дорожную карту развития или разработать новый продукт.
- Программа полностью посвящена практической работе по развитию бизнеса. При этом организаторы готовы проводить воркшопы с рыночными экспертами и тренерами, если это поможет делу.
- Участие в акселераторе StartupDrive — это возможность масштабировать продажи и ускорить рост бизнеса. По окончании программы выпускники смогут привлечь венчурные инвестиции и стать частью транспортной экосистемы.
- Вся работа будет проходить в удалённом формате.
Что ещё нужно знать
Приём заявок продлится до 31 октября 2020 года, а программа акселерации стартует 24 декабря. В неё попадут 12 стартапов, которые отвечают следующим критериям:
- Работающий продукт на уровне не ниже зрелого MVP.
- Наличие первых клиентов и продаж.
Укомплектованная команда во главе с лидером.
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