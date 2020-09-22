Конкурс инструкций
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Коротко: акселератор StartupDrive, который поможет быстрее выйти в прибыль

Через сотрудничество с крупной корпорацией.

Материал подготовлен при поддержке акселератора StartupDrive от «Газпром нефти»

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Для кого

Для стартапов в сфере транспорта, логистики, розничных продаж и финтеха.

Чем интересен акселератор

  • Программа рассчитана на три месяца. За это время эксперты помогут участникам составить дорожную карту развития или разработать новый продукт.
  • Программа полностью посвящена практической работе по развитию бизнеса. При этом организаторы готовы проводить воркшопы с рыночными экспертами и тренерами, если это поможет делу.
  • Участие в акселераторе StartupDrive — это возможность масштабировать продажи и ускорить рост бизнеса. По окончании программы выпускники смогут привлечь венчурные инвестиции и стать частью транспортной экосистемы.
  • Вся работа будет проходить в удалённом формате.

Что ещё нужно знать

Приём заявок продлится до 31 октября 2020 года, а программа акселерации стартует 24 декабря. В неё попадут 12 стартапов, которые отвечают следующим критериям:

  • Работающий продукт на уровне не ниже зрелого MVP.
  • Наличие первых клиентов и продаж.

  • Укомплектованная команда во главе с лидером.

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