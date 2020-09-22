Коротко: акселератор StartupDrive, который поможет быстрее выйти в прибыль

Через сотрудничество с крупной корпорацией.

Материал подготовлен при поддержке акселератора StartupDrive от «Газпром нефти»

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Для кого

Для стартапов в сфере транспорта, логистики, розничных продаж и финтеха.

Чем интересен акселератор

Программа рассчитана на три месяца. За это время эксперты помогут участникам составить дорожную карту развития или разработать новый продукт.

Программа полностью посвящена практической работе по развитию бизнеса. При этом организаторы готовы проводить воркшопы с рыночными экспертами и тренерами, если это поможет делу.

Участие в акселераторе StartupDrive — это возможность масштабировать продажи и ускорить рост бизнеса. По окончании программы выпускники смогут привлечь венчурные инвестиции и стать частью транспортной экосистемы.



Вся работа будет проходить в удалённом формате.

Что ещё нужно знать

Приём заявок продлится до 31 октября 2020 года, а программа акселерации стартует 24 декабря. В неё попадут 12 стартапов, которые отвечают следующим критериям: