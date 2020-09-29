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Маркетплейс корпоративных бонусов победил в онлайн-хакатоне от Visa

Второе место занял сервис, генерирующий описания товаров, третье — чат-бот для торговых центров.

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Материал подготовлен при поддержке Visa

Завершился онлайн-хакатон #прокачайбизнес , организованный компанией Visa при поддержке Школы инноваций и креативного мышления ИКРА. Участники разрабатывали решения, которые должны помочь малому бизнесу оправиться от последствий пандемии. Три команды–победительницы разделили призовой фонд в размере более миллиона рублей.

Мероприятие состояло из двух этапов

Организаторы получили более тысячи заявок и отобрали для участия в хакатоне 125 человек. Разработчиков, продакт-менеджеров, дизайнеров, аналитиков и представителей бизнеса распределили на равные по силе команды, опираясь на информацию в анкетах. В течение дня они прорабатывали оригинальные идеи и вечером представили решения жюри.

Пять лучших проектов прошли в двухнедельную акселерационную программу. Каждая команда получила наставника, который помогал разобраться в специфических вопросах. Параллельно проходили вебинары по более общим продуктовым темам — совершенствование продукта и CustDev, юнит-экономика, монетизация и упаковка продукта, питчинг.

Команды сами решали, на что тратить ресурсы, работая в акселераторе. Некоторые довели свой проект до этапа прототипа.

Всем, кто подал заявку на участие в хакатоне, был доступен образовательный трек, подготовленный вместе с платформой U Skillz. Предприниматели выступили с лекциями о развитии бизнеса.

Победители

9 сентября состоялась онлайн-конференция, на которой команды представили доработанные версии своих решений. Жюри выбирало самые перспективные на основе трёх критериев:

  • Уникальность.
  • Реализуемость.
  • Масштабируемость.

В итоге победителем признали команду WealthByte за создание маркетплейса корпоративных бонусов Bonus Lab. Работодателям выделяют сотрудникам определённые суммы, а те формируют эквивалентный персональный пакет бонусов. Таким образом, компания не платит бонусы впустую и повышает мотивацию команды. Приз за первое место составил 500 тысяч рублей.

Bonus Lab

Второе место и 350 тысяч рублей достались команде «Коллеги, новые вводные». Они разработали сервис, генерирующий SEO-оптимизированные описания для карточек товаров. Нужно загрузить фотографию продукта, система компьютерного зрения определит его тип, а нейросеть составит описание. Например, такое:

Третье место и 200 тысяч рублей достались Acur Lab за подготовку информационного чат-бота для торговых центров. Он помогает посетителям сэкономить время во время шопинга, а магазинам – получить дополнительный трафик. Вместо того, чтобы долго искать нужную точку, человек может открыть Telegram, задать боту вопрос в формате «женское платье за 5—7 тысяч рублей» и получить список подходящих магазинов в выбранном торговом центре.

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