Коротко: до 100 млн рублей за искусственный интеллект, который находит в тексте ошибки

И делает это не хуже педагога с десятью минутами в запасе.

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Материал подготовлен при поддержке организаторов конкурса Up Great Про//Чтение

До 29 октября открыта регистрация на первый цикл конкурса Up Great Про//Чтение.

Для кого этот конкурс

Инженеров и разработчиков в сфере машинного обучения. Участвовать нужно в составе команды от двух до десяти человек. Единственное ограничение — быть старше 18 лет (или шестнадцати, при определённых условиях). Можно участвовать из любой страны и даже юридическим лицом.

Что предстоит сделать, на каких условиях

Разработать систему искусственного интеллекта, которая за полминуты распознает в небольшом тексте заданные типы ошибок. В их числе смысловые и логические, погрешности в структуре текста. Можно обучать машину как на русском, так и на английском языке — это две номинации, в каждой из которых призовой фонд составляет 100 млн рублей.

Конкурс проходит циклами каждый год, пока участники не предложат систему, решающую задачу на уровне усреднённого педагога, у которого есть десять минут на проверку текста. Команд-призёров может быть максимум три, а может и ни одной: если к декабрю 2022 года планка так и останется недостижимой, то главный приз не вручается.

Зато будут номинации с гарантированными призами: уже в этом году организаторы наградят команды, которые лучше остальных справились с речевыми и грамматическими ошибками — они разделят 20 млн рублей.

Права на разработки остаются за участниками при любом исходе.

Что ещё нужно знать

Для участия в первом цикле нужно подать заявку до 29 октября, квалификация уже идёт.

Если вы хотите усилиться экспертом или найти себе команду — оставьте комментарий к этой статье. В нём немного расскажите, чем занимаетесь вне конкурса, в чём ваша мотивация участвовать, с кем бы объединили силы. Для связи можно как указать контактные данные, так и пользоваться мессенджером vc.ru.

Тренировочные датасеты, а также полную информацию об этапах и условиях конкурса можно найти по кнопке.