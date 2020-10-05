Конкурс инструкций
Промо
368

Коротко: до 100 млн рублей за искусственный интеллект, который находит в тексте ошибки

И делает это не хуже педагога с десятью минутами в запасе.

2 комментария
В закладки

Материал подготовлен при поддержке организаторов конкурса Up Great Про//Чтение

До 29 октября открыта регистрация на первый цикл конкурса Up Great Про//Чтение.

Для кого этот конкурс

Инженеров и разработчиков в сфере машинного обучения. Участвовать нужно в составе команды от двух до десяти человек. Единственное ограничение — быть старше 18 лет (или шестнадцати, при определённых условиях). Можно участвовать из любой страны и даже юридическим лицом.

Что предстоит сделать, на каких условиях

Разработать систему искусственного интеллекта, которая за полминуты распознает в небольшом тексте заданные типы ошибок. В их числе смысловые и логические, погрешности в структуре текста. Можно обучать машину как на русском, так и на английском языке — это две номинации, в каждой из которых призовой фонд составляет 100 млн рублей.

Конкурс проходит циклами каждый год, пока участники не предложат систему, решающую задачу на уровне усреднённого педагога, у которого есть десять минут на проверку текста. Команд-призёров может быть максимум три, а может и ни одной: если к декабрю 2022 года планка так и останется недостижимой, то главный приз не вручается.

Зато будут номинации с гарантированными призами: уже в этом году организаторы наградят команды, которые лучше остальных справились с речевыми и грамматическими ошибками — они разделят 20 млн рублей.

Права на разработки остаются за участниками при любом исходе.

Что ещё нужно знать

Для участия в первом цикле нужно подать заявку до 29 октября, квалификация уже идёт.

Если вы хотите усилиться экспертом или найти себе команду — оставьте комментарий к этой статье. В нём немного расскажите, чем занимаетесь вне конкурса, в чём ваша мотивация участвовать, с кем бы объединили силы. Для связи можно как указать контактные данные, так и пользоваться мессенджером vc.ru.

Тренировочные датасеты, а также полную информацию об этапах и условиях конкурса можно найти по кнопке.

Узнать больше

Общий срок проведения конкурса: 15.12.2019 — 30.12.2022. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения по этой ссылке.

3
3
{ "author_name": "Промо", "author_type": "editor", "tags": [], "comments": 2, "likes": 3, "favorites": 3, "is_advertisement": true, "subsite_label": "promo", "id": 160899, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Mon, 05 Oct 2020 12:58:17 +0300", "is_special": false }
Конкурс технических инструкций
0
2 комментария
Популярные
По порядку

Комментарий удален

Alex Flints

0

Тут был тупой коммент про то, что за 100 млн можно нанять 1000 учителей на 100 лет и они найдут ошибки. Я всё зафиксировал.

Ответить

Alexander Abramov

Alex
0

на 100 лет, максимум 2х )
без учета инфляции 

Ответить
Написать комментарий...

Блоги компаний

Бизнес-инкубатор НИУ ВШЭ
Подписан
Отписаться
Стартовал первый набор обновленной акселерационной программы HSE Inc совместно с компанией Startech.vc
«Этим летом мы решили основательно переработать нашу акселерационную программу. Мы уже писали о нововведениях и изменен…
0
Skyeng
Подписан
Отписаться
Как подружить дизайнера и маркетолога
Если в вашей команде работают и дизайнеры, и маркетологи — у вас уже проблема. Скорее всего, этим людям сложно найти об…
0
БКС Мир инвестиций
Подписан
Отписаться
11 друзей инвестора в новом приложении «БКС Мир инвестиций»
Мы обновили мобильное приложение «БКС Мир инвестиций», созданное на базе платформы «Мой брокер», добавив больше удобных…
0

Показать еще

Лучшие комментарии
Сергей Михалёв
за день
Куда инвестировать накопленное Как не прогореть в бизнесе Как сделать, чтобы бизнес не отобрали Как не стать жертвой разбоя План действий на случай коллапса политики и экономики Дети не такие умные и хваткие, как…
Сколько нужно зарабатывать, чтобы чувствовать себя счастливым
Лаванда
за неделю
Ну хоть не топором зарубили
Петербуржец рассказал, что его избили в офисе доставки еды «Достаевский» из-за твитов о работе в компании

Комментарии

Андрей Проскуряков

Airbnb заблокировала мой…

Artem Petrenkov

Частные города в России — тренд…

Петр Иванов

Частные города в России — тренд…

Андрей Проскуряков

Airbnb заблокировала мой…

Valeratal Val

Из Рыбинска в Голливуд: как…

Сергей Леонов

«Ведомости»: мэрия Москвы…

Мурад Муртазалиев

«Ведомости»: мэрия Москвы…

Pavel Voronkov

Сколько нужно зарабатывать…

Федя Родион

Рассказ о том, как я стал…

Борис Васильев

Частные города в России — тренд…

Карфаген должен…

Сервис доставки продуктов в…

Pavel Osadchuk

Airbnb заблокировала мой…

Иван Иванович

«Ведомости»: мэрия Москвы…

Sergey Khohlachev

Шрифты в законе. Особенности…

Sergei Timofeyev

«Ведомости»: мэрия Москвы…

Сергей Захаров

Частные города в России — тренд…

Марина Гаврилюк

Сколько нужно зарабатывать…

Sergei Timofeyev

«Ведомости»: мэрия Москвы…

Петр Иванов

Частные города в России — тренд…

Name Company

Частные города в России — тренд…
null