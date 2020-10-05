Коротко: до 100 млн рублей за искусственный интеллект, который находит в тексте ошибки

И делает это не хуже педагога с десятью минутами в запасе.
Материал подготовлен при поддержке организаторов конкурса Up Great Про//Чтение
До 29 октября открыта регистрация на первый цикл конкурса Up Great Про//Чтение.
Для кого этот конкурс
Инженеров и разработчиков в сфере машинного обучения. Участвовать нужно в составе команды от двух до десяти человек. Единственное ограничение — быть старше 18 лет (или шестнадцати, при определённых условиях). Можно участвовать из любой страны и даже юридическим лицом.
Что предстоит сделать, на каких условиях
Разработать систему искусственного интеллекта, которая за полминуты распознает в небольшом тексте заданные типы ошибок. В их числе смысловые и логические, погрешности в структуре текста. Можно обучать машину как на русском, так и на английском языке — это две номинации, в каждой из которых призовой фонд составляет 100 млн рублей.
Конкурс проходит циклами каждый год, пока участники не предложат систему, решающую задачу на уровне усреднённого педагога, у которого есть десять минут на проверку текста. Команд-призёров может быть максимум три, а может и ни одной: если к декабрю 2022 года планка так и останется недостижимой, то главный приз не вручается.
Зато будут номинации с гарантированными призами: уже в этом году организаторы наградят команды, которые лучше остальных справились с речевыми и грамматическими ошибками — они разделят 20 млн рублей.
Права на разработки остаются за участниками при любом исходе.
Что ещё нужно знать
Для участия в первом цикле нужно подать заявку до 29 октября, квалификация уже идёт.
Если вы хотите усилиться экспертом или найти себе команду — оставьте комментарий к этой статье. В нём немного расскажите, чем занимаетесь вне конкурса, в чём ваша мотивация участвовать, с кем бы объединили силы. Для связи можно как указать контактные данные, так и пользоваться мессенджером vc.ru.
Тренировочные датасеты, а также полную информацию об этапах и условиях конкурса можно найти по кнопке.
Комментарий удален
Тут был тупой коммент про то, что за 100 млн можно нанять 1000 учителей на 100 лет и они найдут ошибки. Я всё зафиксировал.
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