Коротко: UX-аналитика с нуля за 10 месяцев

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Что ещё нужно знать

Курс рассчитан на 10 месяцев. Стоимость — 4167 рублей в месяц, причём за первые полгода платить не придётся. Оставив заявку, вы получите консультацию, как можно вернуть до 13% от стоимости обучения в виде налогового вычета.