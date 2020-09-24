Коротко: UX-аналитика с нуля за 10 месяцев

Онлайн-курс от GeekBrains.
Материал подготовлен при поддержке GeekBrains
Для кого
Для начинающих продуктовых аналитиков, продакт-менеджеров и интернет-маркетологов.
Чем интересен курс
- Он позволит с нуля освоить профессию — научитесь собирать и анализировать данные о пользователях и использовать их для улучшения продуктов.
- Онлайн-занятия проходят два раза в неделю в восемь вечера — удобно совмещать с работой или учёбой. На них расскажут, как проводить UX- и A/B-тесты, строить Customer Journey Map, рисовать прототипы в Figma и так далее.
- Преподаватели лично проверяют домашние задания и дают обратную связь. К ним можно обратиться с вопросом в любой момент.
- Студентам, которые пройдут весь цикл, GeekBrains гарантирует трудоустройство. HR-менеджер подберёт подходящие вакансии, поможет с резюме и подготовит к интервью. Если не получится найти работу, вернут деньги.
Что ещё нужно знать
Курс рассчитан на 10 месяцев. Стоимость — 4167 рублей в месяц, причём за первые полгода платить не придётся. Оставив заявку, вы получите консультацию, как можно вернуть до 13% от стоимости обучения в виде налогового вычета.
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