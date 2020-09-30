Конкурс инструкций
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«Уралхим» выделит 6 млн рублей трём технологическим стартапам

Заявку можно подать до 9 октября.

3 комментария
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Материал подготовлен при поддержке «Уралхим»

«Уралхим Инновация» — R&D-центр компании «Уралхим» — и фонд «Сколково» запустили конкурс Digital Challenge. Это мероприятие для технологических стартапов, которые разрабатывают инновационные производственные решения. Трое финалистов получат 6 млн рублей на запуск пилотных проектов.

Кого ищут

По просьбе организаторов конкурса сотрудники «Уралхима» и «Уралкалия» составили задачи, наиболее важные для производства. Получилось более 130 заявок, из них отобрали четыре направления:

  • Цифровое моделирование процессов.
  • Видеоаналитика.
  • Прогнозирование технического состояния оборудования.
  • Промышленная безопасность и охрана труда.

Под каждое направление выбрали площадку и конкретную задачу для пилотов.

Стартапы, работающие в этих областях, могут подать заявку до 9 октября. При этом нужно соответствовать следующим критериям:

  • Продукт на уровне не ниже прототипа.
  • Команда, в которой есть все основные компетенции.
  • Зарегистрированное юридическое лицо в российской юрисдикции.

Требований по выручке проектов и их возрасту на рынке нет.

Что дальше

16 октября организаторы объявят, какие проекты прошли в очный отборочный этап. Участники подпишут договор о неразглашении, получат в своё распоряжение материалы о производственных процессах и вместе с сотрудниками «Уралхима» и «Уралкалия» займутся доработкой решений. После чего представят результаты на демо-днях, которые пройдут в технопарке «Сколково» 26 и 27 октября.

Жюри выберет трёх финалистов. Им выделят в сумме 6 млн рублей на создание пилотов. С интеграцией решений в производственные цепочки командам помогут ведущие отраслевые эксперты и менторы фонда «Сколково».

Организаторы не накладывают никаких ограничений на масштабирование решений на других предприятиях. Но интеллектуальная собственность именно на пилотные решения останется за «Уралхимом» и «Уралкалием».

Основная цель Digital Challenge — найти новые интересные идеи для цифровизации производства и запустить не менее трёх пилотных проектов по результатам конкурса. Помимо самих проектов, конкурсный подход — это важный шаг в развитии имиджа и корпоративной культуры компании. Так мы показываем, что открыты к инновационным идеям и готовы в них инвестировать.

Даниил Наумов
руководитель цифровой лаборатории «Уралхим Инновация»
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Конкурс технических инструкций
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3 комментария
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Alexandr Palchikov

4

Аж 64 000 евро на три проекта, с потерей интеллектуальной собственности.
МОЩЬ :))

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Ольга Павленко

0

История выглядит очень воодушевляющей.  На фоне трудностей в поиске инвестора для стартапа.

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Юрий Иванов

0

За такие деньги из цифровизации можно только обновить Windows   на рабочих компьютерах.

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