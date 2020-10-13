Киберпанк уже здесь. Что умеют протезы, экзоскелеты и другие устройства для людей с инвалидностью

Как технологии помогают людям с нарушениями здоровья.

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Статья подготовлена при поддержке Сбербанка

Людей с инвалидностью одно время было принято называть «людьми с ограниченными возможностями», хотя этот стереотип неверен. На самом деле возможности зависят от отношения окружающих — а также от доступности инфраструктуры и технологий, облегчающих повседневную жизнь.

Эту статью помог подготовить Сбербанк, который адаптировал инфраструктуру и сервисы для работы с людьми с разными физическими возможностями. Банкоматы, сайт и мобильное приложение Сбербанка доступны для незрячих пользователей, а с помощью онлайн-чата получить консультацию могут в том числе люди с проблемами речи и слуха, которые не могут говорить по телефону. Сотрудники офисов и call-центров учатся помогать клиентам с разными нарушениями здоровья. Всё больше офисов банка доступны для людей, передвигающихся на коляске, в 6000 отделений сотрудник банка может устроить видеозвонок для общения с сурдопереводчиком.

Бионические протезы конечностей

По статистике, каждую минуту два человека в мире лишаются руки или ноги. В России на миллион жителей приходится 500 человек с ампутациями. Но лишь один из десяти жителей земного шара, переживших ампутацию или родившихся без конечности, приобретает себе бионический протез, по функциональности максимально приближенный к утраченной части тела.

В основе бионического протеза лежат специальные миодатчики, работающие от электрического потенциала сохранившихся мышечных тканей конечности. Специальные электроды в составе датчиков передают сигналы от мышц культи в микропроцессор, который, в свою очередь, составляет алгоритмы и приводит в движение активные элементы искусственной руки или ноги.

Я пользуюсь бионическими протезами обеих рук. Они работают от сокращения мышц культей, а не от усилий мозга. В этом их главное функциональное отличие от настоящих рук. Так или иначе, возможности бионических протезов ограничены, но я надеюсь, что в скором времени они будут «уметь» намного больше. Пока что протез подчиняется команде раскрытия и закрытия кистей рук. Некоторые модели протезов позволяют манипулировать хрупкими предметами либо, наоборот, поднимать тяжести, но всё равно они пока не могут чувствовать и не управляются интуитивно. У меня есть несколько моделей бионических протезов. Они иногда ломаются, и чинить их необходимо за рубежом. Пока у тебя есть гарантия, это можно делать бесплатно, но когда гарантийный срок истекает, ремонт начинает обходиться дорого. Благодаря протезам я могу делать 90% повседневных дел, полностью обслуживать себя в быту, готовить простые блюда, снимать деньги в банкомате, писать, печатать, работать, путешествовать. Но всё равно пока они не заменяют полностью обычные руки. Поэтому я стараюсь носить одежду, которую удобно надевать и снимать, некоторое время пользовался кнопочным телефоном, хотя в целом стараюсь жить как все. Протезы — самый главный «гаджет», помогающий мне существовать. Константин Дебликов Блогер, актёр, журналист

Первый прообраз бионического протеза руки был разработан ещё в 1958 году в Институте машиноведения РАН СССР. Но широкого распространения эта разработка не получила. Настоящий бум индустрии биопротезирования начался в 2007 году, когда канадский производитель Touch Bionics представил i-limb — первый доступный бионический протез руки. В 2011-м исландская компания Össur презентовала серийную модель биопротеза ноги, а два года спустя дополнила её микропроцессорным управлением.

Современные искусственные конечности печатаются на 3D-принтерах, управляются с компьютера или смартфона, приспосабливаются к своему носителю благодаря технологиям машинного обучения, стильно выглядят, а некоторые модели уже даже научились чувствовать боль и реагировать на силу мысли.

Основной проблемой остаётся дороговизна подобных устройств: в США цена современных бионических протезов составляет в среднем от 5 до 50 тысяч долларов, в России функциональный протез руки стоит от 100 тысяч до 1,5 миллиона рублей. Надежда — на совершенствование технологий 3D-печати.

Бионический протез заменяет мне отсутствующую ногу. Если бы не технологии, я бы сидел в коляске. Мой протез очень технологичен. На 80% он повторяет функции нормальной ноги. В нём можно ходить, бегать, подниматься по ступенькам, крутить педали — в общем, делать всё то, что может обычная человеческая нога. Есть и минусы: протез надо заряжать, так как в комплекте к нему идёт внешний источник энергии и разные компьютеры, которые считывают мою походку и помогают мне двигаться более уверенно. Там есть «мозги», которые позволяют управлять протезом с компьютера или телефона: опять же, это помогает лучше ходить и лучше чувствовать устройство.

Благодаря своему протезу я хожу свободно, но представляю, каково передвигаться по тем же подземным переходам людям на инвалидных колясках или даже с детскими колясками, пожилым и другим маломобильным гражданам. Но есть места, такие как Сбербанк, где делается очень и очень многое, чтобы услуги были доступны всем, независимо от физических возможностей.

Дмитрий Игнатов Спортсмен, блогер, телеведущий

В Сбербанке офисы оборудованы пандусами и подъёмниками — это уже не инновации, а норма организации пространства. Люди с инвалидностью обращаются за теми же услугами, что и все остальные. Если клиент с инвалидностью обратился в банк за кредитом, его заявка будет рассмотрена на общих основаниях.

У меня нет ноги. Но это не повод ограничивать себя в чём-то, а для компаний — не повод отказывать в услугах. В ближайшее время я планирую взять в Сбербанке кредит. Я мечтаю о кругосветном путешествии на парусной яхте. Если мне не будет хватать денег, я попрошу их у банка. Пока никто из российских людей с инвалидностью не отправлялся в такие путешествия. Хочу быть первым. А ещё я подумываю об открытии своего рыбного ресторана: для этого тоже нужны средства. Дмитрий Игнатов Спортсмен, блогер, телеведущий

Клиентам Сбербанка с инвалидностью доступен не только потребительский кредит, но и ипотека — вместе с ипотечным страхованием жизни. Программа «Защищённый заёмщик» обеспечивает клиентов с инвалидностью защитой от риска ухода из жизни в результате несчастного случая или болезни. Заключение договора страхования по программе «Защищённый заёмщик» даёт скидку при оформлении ипотечного кредита — 1 процентный пункт к уже заявленной ставке.

Будильники с вибрацией, обучающие программы для слабослышащих детей и жестовые помощники

По данным ВОЗ, в мире проживает более 400 миллионов людей с нарушениями слуха — это 5% населения земного шара. Кто-то не слышит с рождения, кто-то теряет слух вследствие травм и перенесённых заболеваний. Про язык жестов и слуховые аппараты слышали все, но год от года изобретений, облегчающих жизнь слабослышащих людей, становится всё больше.

Например, коммуникаторы Communicaid позволяют обращать звуковые сигналы в световые — таким образом их владелец легко поймёт, когда кто-то окликнет его на улице, «увидит» звук дверного звонка, плач младенца или сигнал будильника. Устройство доступно в трёх формах: портативной станции, мобильного гаджета или очков для любителей активного образа жизни.

Специальные очки Mo Pix позволяют неслышащим людям ходить в обычные кинотеатры и транслируют для них субтитры в индивидуальном порядке, а с помощью видеотелефона Smart VP, оснащённого камерой с высоким разрешением, можно общаться на языке жестов по видеосвязи.

В офисах Сбербанка есть бесплатная услуга сурдоперевода, которая позволяет связаться с переводчиком русского жестового языка по видеосвязи. На сайте Сбербанка есть карта, на которой можно выбрать один из 6000 таких офисов. Все сурдопереводчики — сотрудники банка, и с ними можно спокойно обсуждать любые финансовые вопросы. Они хранят банковскую тайну.

Я не слышу с рождения, речь распознаю по губам. За последние годы в Сбербанке появилась удобная функция. В Сбербанк Онлайн во вкладке «Специальное обслуживание» можно выбрать, какие у тебя особенности. Я выбрала «Читаю по губам, не могу общаться по телефону». И действительно удобно стало. Теперь специалисты Сбербанка не звонят мне, а пишут. Очень удобно, что у Сбербанка появился чат. Там можно задать интересующие вопросы. Карина Каусова Студентка МГТУ им. Баумана

Бионический глаз и умные часы со шрифтом Брайля

Самые простые и очевидные решения, которые помогают незрячим ориентироваться в пространстве и пользоваться техникой, — это озвучка и шрифт Брайля. Оба этих метода уже встроили в технологичные продукты.

Например, для незрячих существуют умные часы со шрифтом Брайля. Устройство называется Dot. На его поверхности есть ячейки, в каждой расположено шесть точек. Они поднимаются и опускаются, формируя элементы из шрифта Брайля. Так часы показывают дату и время. А ещё их можно использовать для обучения — в Dot встроены голосовые подсказки, которые помогают освоить шрифт тем, кто его ещё не знает.

Часы определяют контакт, от которого поступил входящий звонок, чтобы пользователь мог принять или отклонить вызов, выводят на «экран» сообщения со смартфона, соединяются с календарём и выводят напоминания. То есть делают всё то же, что и другие умные часы, только оперируют шрифтом Брайля.

Сбербанк тоже адаптирует сервисы для незрячих клиентов. На 26 тысячах банкоматов есть разъёмы для наушников. С помощью голосовых подсказок можно узнать баланс и снять наличные. В банкоматах слоты для карты, наличных и чека подписаны шрифтом Брайля.

Элементы интерфейса приложения Сбербанк Онлайн также адаптированы для незрячих, практически любое действие можно совершить с клавиатуры и при помощи специальных программ экранного доступа (VoiceOver, TalkBack или NVDA). Эти функции разрабатывались в тесном сотрудничестве с незрячими экспертами, замечания и пожелания которых были учтены в актуальной версии приложения и сайта. Над доступностью Сбербанк Онлайн совместно с командами разработки трудятся двое незрячих тестировщиков.

Всё это помогает клиентам с нарушениями зрения самостоятельно пользоваться интернет-банком: например, оплачивать счета, переводить деньги, проверять историю платежей и др.

Если же говорить о высоких технологиях для незрячих, то в качестве примера подходит бионический глаз. Это устройство, которое помогает заменить часть клеток на сетчатке.

Такой глаз состоит из двух частей — внешней и имплантата. Внешняя часть — это специальные очки с камерой, антенной, передатчиком и батареей. Внутренняя часть — искусственная сетчатка с электродами. Камера на очках считывает изображение, информация уходит в передатчик. Передатчик отправляет сигнал (без проводов) на имплантат. Уже имплантат при помощи электрода стимулирует действующие нервы сетчатки. Бионический глаз не восстанавливает такое же зрение, как у обычных людей, он только помогает видеть контуры предметов.

Такое устройство, конечно, подходит не всем незрячим людям. Во-первых, нужно, чтобы часть зрительных нервов всё-таки работала — заменять нервные волокна пока не научились. Во-вторых, эта технология доступна только людям, которые утратили зрение, но когда-то были зрячими. Это связано с тем, что для обработки сигналов должны быть развиты соответствующие отделы в коре больших полушарий головного мозга. И стоит такая операция, конечно, много. В 2017 году, когда такая операция впервые проводилась в России, сам протез обошёлся в 140 тысяч долларов, а операция по его установке — в 150 тысяч рублей.

Экзоскелеты

Изначально прототипы экзоскелетов придумывали вовсе не для медицинских целей, а для военных. Первые идеи костюмов, которые помогали бы людям переносить тяжести и при этом защищали их от вредных воздействий, появились в середине ХХ века. Но тогда они остались на уровне концептов, таких как «Питман» для американского десанта. Технологий, которые могли бы двигать такие костюмы и управлять ими, ещё не было.

Сейчас, когда у нас есть очень мощные, но при этом маленькие процессоры, экзоскелеты активно развиваются. В 2010 году компания Berkeley Robotics представила экзоскелет, который помогал людям самостоятельно вставать, садиться и ходить.

Пока экзоскелеты умеют решать какую-то одну задачу: помогают людям поднимать тяжести, вставать, передвигаться или долго находиться в одной позе. Чтобы управлять такими устройствами, нужна определённая ловкость. Поэтому найти экзоскелет сейчас проще на промышленном предприятии, чем в реабилитационном центре. Например, устройства тестируют «Форд» и «Норникель». В России экзоскелеты, которые помогают работать с тяжёлыми грузами или оборудованием, производит компания «ЭКЗОРАЙС».

Экзоскелеты дорого стоят, много весят, трудно управляются и требуют постоянной подзарядки. Поэтому их пока не используют в частном порядке. Но в реабилитационных центрах тоже применяют подобные разработки. Постоянные тренировки с экзоскелетами помогают людям с двигательными нарушениями бороться с осложнениями: мышечной атрофией, сколиозом, остеопорозом.

Синтезаторы речи

Наверное, самым известным человеком, пользовавшимся синтезатором речи, стал американский физик Стивен Хокинг. Учёный потерял способность говорить в 1985 году после пневмонии, перенесённой на фоне основного заболевания — бокового амиотрофического склероза.

Поначалу Хокинг общался с помощью специальных орфографических карт, позволявших указывать на буквы и составлять слова. В 1988 году он впервые воспользовался синтезатором речи, разработанным компанией Speech Plus: учёный настолько привык к своему голосу, что впоследствии даже запатентовал его. Но болезнь прогрессировала, у профессора сначала отказали руки, поэтому специально для него было разработано устройство, управляемое мышцей щеки. В 2011 году Хокинг обратился к компании Intel с просьбой разработать механизм, позволяющий «говорить» быстрее. Это удалось сделать в 2013 году, а летом 2015-го программа ACAT (Assistive Context Aware Toolkit) была выложена в свободный доступ.

Современные технологии помогли вернуть речь ещё одному учёному — британскому робототехнику Питеру Скотту-Моргану. В 2017 году ему поставили тот же диагноз, что и Хокингу. Пока учёный ещё мог говорить самостоятельно, он специально записал около 20 тысяч слов, чтобы синтезатор речи был максимально приближен к реальному, и принял участие в разработке технологии, позволяющей ему управлять комнатой и постелью с помощью движений глаз.

Примеры, когда люди с нарушениями речи и опорно-двигательного аппарата самостоятельно участвуют в разработке технологий, известны и в России. 22-летний программист из Петербурга Иван Бакаидов практически не может разговаривать самостоятельно из-за ДЦП. Когда он выступает публично или общается с людьми, то печатает всю необходимую информацию на ноутбуке, после чего её озвучивает синтезатор речи. Иван разработал приложение, позволяющее общаться людям с разными двигательными ограничениями.

