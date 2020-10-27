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Конкурс: продавайте свои товары в супераппе «Тинькофф»

И две недели рекламируйтесь на vc.ru.

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Решили совместить приятное с полезным для российских предпринимателей. На две недели мы отдадим рекламное место на главной странице vc.ru всем бизнесам, которые расскажут о себе. Это бесплатно и доступно всем компаниям: от ремонта ключей до ИТ-стартапов.

Для участия в конкурсе нужно заполнить небольшую форму. После модерации ваше объявление появится на сайте, а компания станет участником конкурса Тинькофф и сможет попасть в суперапп банка.

Как будет проходить конкурс

Конкурс продлится три недели — с 27 октября по 17 ноября. До 11 ноября соберём заявки, а затем подведём итоги и наградим победителей.

Призы

Два самых интересных проекта попадут в новый суперапп Тинькофф, а остальных ждёт приз — четыре месяца бесплатного расчётно-кассового обслуживания. Лучше поторопиться: первые 50 участников получат премиальное РКО Тинькофф на два месяца.

Критерии отбора победителей

Разместить свою рекламу на главной vc.ru сможет каждый, но в суперапп Тинькофф возьмут не всех. Жюри оценит заявки по таким критериям:

Стандартные требования

  • Компания находится на территории РФ (рекомендуется полное соответствие юридического лица, на которое зарегистрировано доменное имя компании).
  • Товары и услуги компании доступны на территории РФ.
  • В перечне товаров и услуг отсутствует «взрослый» контент.

Сценарий сервиса

  • У компании обязательно есть сайт или приложение, где чётко прописана стоимость товаров/услуг и где можно сделать заказ.
  • У компании есть интеграция с онлайн-кассой для отправки фискальных чеков клиенту.
  • Сервис не интегрирован с другими суперприложениями или маркетплейсами в России.

География

Чем больше городов охватывает сервис, тем лучше.

Ассортимент

  • Ассортимент товаров и услуг должен соответствовать установленному перечню.
  • В каталоге товаров участника — не более 100 000 позиций.
  • Предпочтительнее категории товаров/услуг, которые ещё не представленные в суперприложении.

Клиентский сервис

У компании есть собственная служба доставки и служба поддержки (даже если это возможность написать менеджеру в мессенджер или горячая линия с одним оператором).

Технические требования

В случае победы у компании должны быть ресурсы для интеграции по OpenAPI и возможность поддержать одну из схем взаиморасчетов с супераппом: комиссия (в процентах) с каждого заказа/покупки или фиксированная плата за каждую покупку, сделанную через суперапп.

Дополнительные требования

  • Размер выручки компании;
  • Возможный размер комиссии на товары и услуги участника.

Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения по ссылке.

О суперприложении Тинькофф
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Конкурс технических инструкций
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