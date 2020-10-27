Конкурс: продавайте свои товары в супераппе «Тинькофф»

И две недели рекламируйтесь на vc.ru.
Решили совместить приятное с полезным для российских предпринимателей. На две недели мы отдадим рекламное место на главной странице vc.ru всем бизнесам, которые расскажут о себе. Это бесплатно и доступно всем компаниям: от ремонта ключей до ИТ-стартапов.
Для участия в конкурсе нужно заполнить небольшую форму. После модерации ваше объявление появится на сайте, а компания станет участником конкурса Тинькофф и сможет попасть в суперапп банка.
Как будет проходить конкурс
Конкурс продлится три недели — с 27 октября по 17 ноября. До 11 ноября соберём заявки, а затем подведём итоги и наградим победителей.
Призы
Два самых интересных проекта попадут в новый суперапп Тинькофф, а остальных ждёт приз — четыре месяца бесплатного расчётно-кассового обслуживания. Лучше поторопиться: первые 50 участников получат премиальное РКО Тинькофф на два месяца.
Критерии отбора победителей
Разместить свою рекламу на главной vc.ru сможет каждый, но в суперапп Тинькофф возьмут не всех. Жюри оценит заявки по таким критериям:
Стандартные требования
- Компания находится на территории РФ (рекомендуется полное соответствие юридического лица, на которое зарегистрировано доменное имя компании).
- Товары и услуги компании доступны на территории РФ.
- В перечне товаров и услуг отсутствует «взрослый» контент.
Сценарий сервиса
- У компании обязательно есть сайт или приложение, где чётко прописана стоимость товаров/услуг и где можно сделать заказ.
- У компании есть интеграция с онлайн-кассой для отправки фискальных чеков клиенту.
- Сервис не интегрирован с другими суперприложениями или маркетплейсами в России.
География
Чем больше городов охватывает сервис, тем лучше.
Ассортимент
- Ассортимент товаров и услуг должен соответствовать установленному перечню.
- В каталоге товаров участника — не более 100 000 позиций.
- Предпочтительнее категории товаров/услуг, которые ещё не представленные в суперприложении.
Клиентский сервис
У компании есть собственная служба доставки и служба поддержки (даже если это возможность написать менеджеру в мессенджер или горячая линия с одним оператором).
Технические требования
В случае победы у компании должны быть ресурсы для интеграции по OpenAPI и возможность поддержать одну из схем взаиморасчетов с супераппом: комиссия (в процентах) с каждого заказа/покупки или фиксированная плата за каждую покупку, сделанную через суперапп.
Дополнительные требования
- Размер выручки компании;
- Возможный размер комиссии на товары и услуги участника.
Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения по ссылке.
Блоги компаний
Показать еще