Конкурс: продавайте свои товары в супераппе «Тинькофф»

И две недели рекламируйтесь на vc.ru.

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Решили совместить приятное с полезным для российских предпринимателей. На две недели мы отдадим рекламное место на главной странице vc.ru всем бизнесам, которые расскажут о себе. Это бесплатно и доступно всем компаниям: от ремонта ключей до ИТ-стартапов.

Для участия в конкурсе нужно заполнить небольшую форму. После модерации ваше объявление появится на сайте, а компания станет участником конкурса Тинькофф и сможет попасть в суперапп банка.

Как будет проходить конкурс

Конкурс продлится три недели — с 27 октября по 17 ноября. До 11 ноября соберём заявки, а затем подведём итоги и наградим победителей.

Призы

Два самых интересных проекта попадут в новый суперапп Тинькофф, а остальных ждёт приз — четыре месяца бесплатного расчётно-кассового обслуживания. Лучше поторопиться: первые 50 участников получат премиальное РКО Тинькофф на два месяца.

Критерии отбора победителей

Разместить свою рекламу на главной vc.ru сможет каждый, но в суперапп Тинькофф возьмут не всех. Жюри оценит заявки по таким критериям:

Стандартные требования

Компания находится на территории РФ (рекомендуется полное соответствие юридического лица, на которое зарегистрировано доменное имя компании).

Товары и услуги компании доступны на территории РФ.

В перечне товаров и услуг отсутствует «взрослый» контент.

Сценарий сервиса

У компании обязательно есть сайт или приложение, где чётко прописана стоимость товаров/услуг и где можно сделать заказ.

У компании есть интеграция с онлайн-кассой для отправки фискальных чеков клиенту.

Сервис не интегрирован с другими суперприложениями или маркетплейсами в России.

География

Чем больше городов охватывает сервис, тем лучше.

Ассортимент

Ассортимент товаров и услуг должен соответствовать установленному перечню.



В каталоге товаров участника — не более 100 000 позиций.

Предпочтительнее категории товаров/услуг, которые ещё не представленные в суперприложении.

Клиентский сервис

У компании есть собственная служба доставки и служба поддержки (даже если это возможность написать менеджеру в мессенджер или горячая линия с одним оператором).

Технические требования

В случае победы у компании должны быть ресурсы для интеграции по OpenAPI и возможность поддержать одну из схем взаиморасчетов с супераппом: комиссия (в процентах) с каждого заказа/покупки или фиксированная плата за каждую покупку, сделанную через суперапп.

Дополнительные требования

Размер выручки компании;

Возможный размер комиссии на товары и услуги участника.