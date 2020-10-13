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Коротко: сервис для рекламы в Telegram-каналах

Биржа с гарантом и подробной отчётностью.

Материал подготовлен при поддержке Telega.in

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Для кого

Для тех, кто хочет без посредников прорекламировать свой продукт или услугу живой аудитории Telegram.

Чем интересен сервис

  • В Telega.in есть каталог и бесплатная аналитика Telegram-каналов — можно самостоятельно изучить их и закупить продвижение. Или взять сразу тематический пакет (например, недвижимость или инвестиции) — сервис предлагает комплексные решения для корпоративных клиентов и рекламных агентств.
  • Клиентам доступны безналичная оплата и подробная отчётность.
  • Специалисты сервиса помогут бесплатно подобрать стратегию продвижения, чтобы оптимизировать расходы.

Что ещё нужно знать

Telega.in выступает гарантом сделки — биржа гарантирует оплату для продавца и размещение для заказчика на тех условиях, что были указаны в заявке.

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Реклама на vc.ru
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Лучшие комментарии
Катерина
за день
серьезно? на vc теперь обсуждают бритье волос на фалангах пальцев? скоро не отличим vc от яндекс дзена)))
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sando
за неделю
так говорите, будто сложно иметь интерфейс лучше чем у фб 
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