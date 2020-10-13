Коротко: сервис для рекламы в Telegram-каналах

Биржа с гарантом и подробной отчётностью.
Материал подготовлен при поддержке Telega.in
Для кого
Для тех, кто хочет без посредников прорекламировать свой продукт или услугу живой аудитории Telegram.
Чем интересен сервис
- В Telega.in есть каталог и бесплатная аналитика Telegram-каналов — можно самостоятельно изучить их и закупить продвижение. Или взять сразу тематический пакет (например, недвижимость или инвестиции) — сервис предлагает комплексные решения для корпоративных клиентов и рекламных агентств.
- Клиентам доступны безналичная оплата и подробная отчётность.
- Специалисты сервиса помогут бесплатно подобрать стратегию продвижения, чтобы оптимизировать расходы.
Что ещё нужно знать
Telega.in выступает гарантом сделки — биржа гарантирует оплату для продавца и размещение для заказчика на тех условиях, что были указаны в заявке.
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