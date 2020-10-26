Конкурс инструкций
Промо
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Коротко: первый лазерный принтер без картриджа

Заправляется за 15 секунд, печатает 2500 страниц на одной заправке.

Материал подготовлен при поддержке HP

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Для кого

Для тех, кто печатает много черно-белых документов: в офисе или дома.

Чем интересен HP Neverstop Laser

  • Это первый лазерный принтер, в котором не нужно менять картридж, когда закончился тонер.
  • Тонер можно заправить самостоятельно — с помощью специального заправочного устройства.
  • Заправка занимает 15 секунд.
  • Стартового запаса тонера хватает на печать 5000 страниц.
  • Одной новой заправки хватает на печать 2500 страниц.
  • Заправочное устройство стоит 790 рублей (на момент выхода статьи).

Что ещё нужно знать

Nеverstop Laser — это линейка инновационных лазерных принтеров и МФУ без картриджей. Есть модели с подключением Ethernet. Беспроводными моделями можно управлять со смартфона, для этого нужно установить приложение HP Smart. В нём можно сканировать документы и отправлять их на печать.

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Конкурс технических инструкций
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4 комментария
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Вадим Кондратьев

1

Как бы получается что сам принтер и есть картридж не?
и нужно покупать заправочное устройство, которое надо заправлять?

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Дмитрий Айстражник

0

А какой-то другой специальный тонер к нему не нужен?

Я думал тема с принтерами давно раскрыта: принтеры продают дёшево, картриджи - дорого. 

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Роман Новиков

0

Заправочное устройство стоит как картридж )))

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Artem Kravchenko

0

5 лет работал и не бузел hp deskjet 3010. Потом у него чето случилось и он решил каждый новокупленный картридж квалифицировать как поддельный и переставать печатать, спустя 50 страниц (ладно бы 1 раз в М.ВИДЕО паленка попалась, так не только там - пока понял, что тупит принтер, опробовал картриджи и с эльдорадо, и с технопарка, и с савелы).

Отдал в добрые руки, купил инктанк 410. Через неделю слетел драйвер с основной рабочей станции, которая уже лет 7 идеально работает в остальном и держит на изи несколько десятков вкладок хрома в 5 окнах. Причем так слетел, что, похоже только переустановкой на чистую винду лечится. И причем слетел только на 1 машине из 5. Обидно и очень неудобно. Приходится документы делать на рабочей станции и либо с телефона печатать (а там свои приколы), либо через удаленку залезать на другую машину и печатать оттуда. В общем, идиотско так.

А недавно софт принтера для сканирования заставил авторизоваться в учетке HP. Не очень понял, зачем, но встроенный софт MS сканирует неудобно и не в pdf, к тому же срочно нужно было, в итоге пришлось.

Так что в последнее время каждый раз жду подвоха очередного от принтера и уж точно новому промо недоверюсь. HP больше никогда.

Так вот, уважаемые комментаторы, change my mind, пожалуйста, или посоветуйте марку, у которой есть вайфай МФУ на около 100-200 стр./мес. без геморроя и негативного опыта?

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