Коротко: первый лазерный принтер без картриджа

Для кого

Для тех, кто печатает много черно-белых документов: в офисе или дома.

Чем интересен HP Neverstop Laser

Что ещё нужно знать

Nеverstop Laser — это линейка инновационных лазерных принтеров и МФУ без картриджей. Есть модели с подключением Ethernet. Беспроводными моделями можно управлять со смартфона, для этого нужно установить приложение HP Smart. В нём можно сканировать документы и отправлять их на печать.