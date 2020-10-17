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Коротко: задайте вопрос Тайке Вайтити и Уэсу Андерсону на креативной онлайн-конференции Adobe MAX

Где компания покажет новинки и обновления своих сервисов.

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Для кого

Для творческих людей, которые придумывают и производят контент и пользуются сервисами Adobe, в том числе для маркетологов и специалистов по рекламе.

Чем интересна конференция

  • Adobe MAX пройдёт с 20 по 22 октября в онлайн-формате — посмотреть её можно будет бесплатно (ранее стоимость билета начиналась от 1200 долларов).
  • Компания покажет новинки и обновлённые возможности сервисов Adobe Creative Cloud, в том числе Adobe Fresco, Adobe Illustrator, Adobe Lightroom и Adobe Photoshop.
  • На Adobe MAX пройдут свыше 350 сессий и воркшопов на темы 3D и дополненной реальности, бизнес-продуктивности, творчества и дизайна в бизнесе, образования, графического дизайна, иллюстрации и цифровой живописи, фотографии, социальных сетей, UI- и UX-дизайна и работы с видео. Эксперты поделятся своим опытом, расскажут о поиске идей и вдохновения, а также трендах.
  • Можно будет загрузить своё портфолио и получить рекомендации от лидеров индустрии.

Что ещё нужно знать

Среди спикеров конференции: кинорежиссёры Тайка Вайтити и Уэс Андерсон, фотограф Энни Лейбовиц, художник-каллиграф Покрас Лампас, ведущий и продюсер Конан О’Брайен, музыканты Tyler, The Creator, Tame Impala и другие. Список можно посмотреть на сайте.

Экспертам можно будет задать вопрос в чате.

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Конкурс технических инструкций

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