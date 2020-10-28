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Коротко: освоить профессию системного аналитика и бизнес-аналитика на SkillFactory

Личный ментор, настоящие задачи, преподаватели из известных компаний и помощь в устройстве на работу.

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Материал подготовлен при поддержке SkillFactory

Для кого

Для тех, кто хочет стать системным аналитиком или бизнес-аналитиком, или развить свою экспертизу в этой области.

Чем интересен курс по системному анализу

  • Вы получите понимание основ ИТ-систем и баз данных, научитесь создавать SQL-запросы и поймёте принципы разработки программного обеспечения.

  • Сможете понимать и оформлять бизнес-процессы, формулировать требования заказчика и переводить их в техническое задание для разработчика.

  • Преподаватели работали в Microsoft, «Альфа-Банке», «Ростелекоме» и других ИТ-компаниях.
  • Личный ментор, групповые проекты и опыт работы в команде, а ещё доступ к закрытому сообществу выпускников, в котором состоят 6 тысяч человек.

Что ещё нужно знать

Выпускники SkillFactory работают в таких компаниях, как Nvidia, «Сбербанк» и «Яндекс». На курс сейчас действует скидка в 40%. Начало обучения 17 ноября.

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