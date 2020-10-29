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Коротко: прокси-серверы для более 25 стран

С временем непрерывной работы — 99%.

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Какой продукт

ProxySale — сервис, который предоставляет платные персональные прокси-серверы для более 25 стран, с возможностью выбора города. Время работы без перебоев (UpTime) — 99%.

Зачем нужны прокси-серверы

  • Для доступа к заблокированным сайтам. Например, с ним можно пользоваться «ВКонтакте» на Украине.
  • Для ускорения парсинга ключевых слов в специализированных программах.
  • Для одновременного использования, создания и раскрутки аккаунтов в любой социальной сети.

Что ещё нужно знать

Прокси продаются в одни руки — то есть, кроме покупателя ими никто больше не будет пользоваться. Их пропускная способность — до 1 Гбит/с, а стоимость — от 50 рублей за штуку.

Есть также бесплатные прокси, но ими пользуются сразу несколько человек. У них меньше скорость и стабильность — они подойдут для простых задач. С помощью них можно протестировать сервис, прежде чем покупать персональный сервер.

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