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Коротко: юридические услуги и коммерческая экспертиза для стартапов и инвесторов

От юристов с более чем 18-летним опытом работы.

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Материал подготовлен при поддержке StartupLawyer.VC

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Для кого

Для стартапов, инвесторов, а также любых участников делового оборота.

Чем интересно

  • StartupLawyer.VC предоставляет юридические услуги, а также консультирует по коммерческим вопросам стартапы и инвесторов.
  • Проводит переговоры, готовит опционы, соглашения акционеров, а также иную документацию для заключения и исполнения сделок.
  • Помогает корректно оформить права на интеллектуальную собственность, правильно структурировать сделки и избежать юридических проблем и судебных разбирательств.
  • Работает по модели «legal services for equity» — оказание юридических услуг в обмен на долю в бизнесе.

Что ещё нужно знать

У команды StartupLawyer.VC более чем 18-летний опыт консультирования по юридическим и коммерческим вопросам, а также проведения private equity- и M&A-сделок. Они консультировали и реализовывали крупные сделки в отношении Gett, Cityscoot, Everoad, Refurbed, Busfor, Netology, American Well, а также ряда других компаний.

Генеральный директор и основатель компании — Григорий Гончарский, глава юридического отдела Inventure Partners.

Интересно
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