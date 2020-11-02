Коротко: юридические услуги и коммерческая экспертиза для стартапов и инвесторов

От юристов с более чем 18-летним опытом работы.
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Материал подготовлен при поддержке StartupLawyer.VC
Для кого
Для стартапов, инвесторов, а также любых участников делового оборота.
Чем интересно
- StartupLawyer.VC предоставляет юридические услуги, а также консультирует по коммерческим вопросам стартапы и инвесторов.
- Проводит переговоры, готовит опционы, соглашения акционеров, а также иную документацию для заключения и исполнения сделок.
- Помогает корректно оформить права на интеллектуальную собственность, правильно структурировать сделки и избежать юридических проблем и судебных разбирательств.
- Работает по модели «legal services for equity» — оказание юридических услуг в обмен на долю в бизнесе.
Что ещё нужно знать
У команды StartupLawyer.VC более чем 18-летний опыт консультирования по юридическим и коммерческим вопросам, а также проведения private equity- и M&A-сделок. Они консультировали и реализовывали крупные сделки в отношении Gett, Cityscoot, Everoad, Refurbed, Busfor, Netology, American Well, а также ряда других компаний.
Генеральный директор и основатель компании — Григорий Гончарский, глава юридического отдела Inventure Partners.
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