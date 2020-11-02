Коротко: юридические услуги и коммерческая экспертиза для стартапов и инвесторов

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У команды StartupLawyer.VC более чем 18-летний опыт консультирования по юридическим и коммерческим вопросам, а также проведения private equity- и M&A-сделок. Они консультировали и реализовывали крупные сделки в отношении Gett, Cityscoot, Everoad, Refurbed, Busfor, Netology, American Well, а также ряда других компаний.