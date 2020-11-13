Обзор Honor 10X Lite: соблюдение баланса

Бюджетный смартфон с четырьмя камерами, большим экраном, отличным аккумулятором, быстрой зарядкой, NFC и без сервисов Google.

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Материал подготовлен при поддержке Honor

Корпус

Не обращайте внимание на приставку Lite в названии смартфона. Honor 10X Lite — большой смартфон. Я привык использовать «старшие» модели от Samsung, Mi и Apple — с приставками Note, Max, Plus и так далее, но 10X Lite в руках кажется крупнее других смартфонов. Впрочем, благодаря сглаженным граням и небольшому для своего размера весу (чуть более 200 грамм) смартфон удобно лежит в руке и не вызывает дискомфорта при ежедневном использовании.

Корпус сделан из глянцевого пластика, а значит вместе с приятным впечатлением от внешнего вида получаем и видимые следы от прикосновений. Можно выбрать матовый цвет корпуса, чтобы избежать подобной проблемы. В верхней части корпуса рядом с блоком камер под крышкой чувствуется наличие свободного пространства, из-за чего смартфон не кажется полностью монолитным.

В Honor 10X Lite есть USB-C, разъем для наушников, разъем для двух SIM-карт и карты памяти — комплектация для широкого спектра сценариев использования.

Фронтальная камера встроена в экран. При желании в настройках устройства можно включить интерфейсную «чёлку» вокруг неё — если вдруг вы по ней соскучились.

Кнопка разблокировки экрана утоплена в корпус, что поначалу оказалось для меня непривычно. Первую пару дней я безрезультатно пытался разблокировать смартфон при помощи кнопки регулировки громкости, которая расположена чуть выше. Предполагаю, что решение с таким расположением клавиши блокировки обусловлено прежде всего необходимостью сделать достаточно широкую поверхность кнопки для встраивания в неё сенсора отпечатка пальцев.

Зато расположение кнопки получилось вполне удачным — через пару дней использования большой палец автоматически оказывается на ней в тот момент, когда берешь телефон в руки.

Сканер, к слову, срабатывает мгновенно. Я ни разу не увидел на экране фразы «Идёт распознавание...» — к тому моменту, когда я нажимаю на кнопку, смартфон уже успевает сделать все необходимые ему операции и идентифицировать меня в операционной системе.

Дополнительный способ идентификации — это фронтальная камера и алгоритмы распознавания лица. Этот способ авторизации занимает на секунду больше времени, однако с ним можно брать телефон в руки любым удобным способом — без обязательного прикладывания большого пальца к боковому сенсору.

Остроумно решена проблема распознавания лица в кромешной темноте. Смартфон понимает, что ему недостаточно света для распознавания лица, поэтому он ненадолго увеличивает яркость экрана, чтобы использовать его как фонарик и подсветить лицо владельца.

К сожалению, в спящем режиме экран не реагирует на нажатия. Поэтому если захочется нажать на экран лежащего на столе смартфона, чтобы «разбудить» его и посмотреть последние уведомление, увы, вас будет ждать разочарование.

Вокруг экрана тонкая грань, отделяющая дисплей от корпуса. Она утолщается в верхней и нижней частях дисплея. Согласно спецификациям, 6,67 дюймовый экран занимает 90,3% фронтальной поверхности смартфона.

Дисплей с разрешением 2400×1080. Яркий, четкий и впечатляющий для ценовой категории смартфона — особенно при работе в ночном режиме и учитывая тот факт, что это не OLED, а IPS-технология. Можно придраться разве что к нехватке контрастности в некоторых моментах — например, при увеличении угла обзора. Плюс мне пришлось провести какое-то время в настройках, чтобы найти оптимальную для своих глаз цветопередачу.

Например, я выключил Vivid-режим в настройках экрана, чтобы убрать преобладающий голубой тон и включил режим для комфорта глаз, который добавляет больше желтых оттенков при работе со смартфоном в вечернее время.

В настройках можно включить режим «электронной книги» — интерфейс смартфона станет черно-белым, словно работает на электронных чернилах.

Камеры

Их четыре. Основная камера с сенсором 48 МП и диафрагмой f/1.8. По умолчанию сенсор работает в режиме 12 МП — процессор объединяет изображение с четырех пикселей матрицы в один, чтобы получить более детализированный снимок в условиях плохого освещения. Днём картинка получается детальной, без шумов и с хорошей цветопередачей.

При съемке в вечернее время алгоритмическая постобработка сглаживает шероховатости изображения и местами переигрывает с насыщенностью, но результат всё равно хороший.

Обычный режим. AI-функция распознаёт объекты на фотографии и применяет к ним настройки, лучше подходящие для той или иной сцены. Здесь, например, Honor распознал осенние листья.

Обычный режим. Съемка вечером

Для съемок в сумерках и ночью лучше переключиться на ночной режим съемки — его нужно включать отдельно в приложении камеры. В ночном режиме Honor делает серию снимков в течение нескольких секунд и затем при помощи алгоритмов объединяет их в одну фотографию.

Снимок получается насыщенным и контрастным. При увеличении заметно, что алгоритм «съел» часть деталей у объектов, но в большинстве повседневных сценариев работы алгоритмов достаточно для создания приятных снимков.

Широкоугольный модуль с 8 МП и диафрагмой f/2.4 проигрывает основному в передаче света и деталей. Изображения по сравнению с основной камерой лишаются части оттенков и зачастую получаются зернистыми и смазанным в вечернее время.

Широкоугольная камера

Отдельная камера помогает портретному режиму определять объекты на переднем и заднем плане в портретном режиме.

Портретный режим

В Honor поместился еще и модуль для макросъемки с матрицей 2 МП и диафрагмой f/2.4. Предполагаю, что он окажется не самым востребованным режимом для покупателя. Во-первых, редко когда возникает потребность снять что-то в макро-режиме. Во-вторых, для создания достойного снимка нужно хорошее освещение и статичный объект. В-третьих, сам пункт «Макросъемка» даже не находится в списке основных режимов съемки — нужно зайти в «Дополнительно», чтобы активировать его.

Макросъемка

Своя экосистема

Honor, как известно, поставляется без сервисов Google, что приводит к двум потенциальным проблемам. Во-первых, для настройки смартфона недостаточно авторизоваться в одном сервисе, чтобы получить доступ ко всем привычным продуктам. Во-вторых, в Honor нет Google Play.

Первая проблема оказалась для меня несущественной. Вместо авторизации в Google при первой настройке смартфона нужно пройти короткую регистрацию в Honor. А настройка продуктов из экосистемы Google, которые я использую ежедневно, — вроде Gmail, Youtube и «Календаря» — занимает несколько шагов и не вызывает трудностей.

А чтобы компенсировать отсутствие Google Play пришлось потратить какое-то время. В собственном магазине приложений AppGallery есть практически все популярные продукты российских разработчиков — приложения «Яндекса», «ВКонтакте», крупных российских банков. Есть Telegram и Snapchat. Однако в нём нет Facebook, Instagram, WhatsApp. Отсутствуют важные для меня рабочие инструменты вроде Slack, Teams, 1Password и многое другое.

AppGallery

Для решения проблемы нехватки приложений в официальном магазине Honor предлагают использовать Petal search. Это инструмент для поиска APK-файлов на популярных ресурсах, с помощью которого можно скачать, вероятно, все недостающие приложения. По крайней мере, с его помощью я смог установить сервисы, на нехватку которых жаловался в предыдущем абзаце.

Petal search

Смартфон снабжен NFC. Google Pay на смартфоне нет, зато есть сразу несколько способов, как использовать чип. На Honor предустановлено два приложения, работающих с NFC. Первое — Huawei Wallet. С его помощью можно подключить карты «Газпромбанка», «Россельхозбанка» и «Восточного». Здесь же можно сохранить карты лояльности.

Второе — приложение российских разработчиков «Кошелёк». Оно поддерживает карты «Альфа Банка», «Райффайзенбанка», «Тинькофф», «ВТБ» и других крупных банков, а также карты лояльности большинства российских магазинов. Его я и настроил как основной способ оплаты на Honor.

В случае с картой «Сбербанка» можно настроить интеграцию прямо через приложении банка, подключив SberPay.

Аккумулятор и быстрая зарядка

Главное вооружение Honor 10X Lite — аккумулятор. Во-первых, в смартфон установлена батарея на 5000 мАч, которая может выдержать 23 часа воспроизведения видео, согласно спецификациям компании. И эти цифры близки к правде. За три дня тестирования я зарядил смартфон только раз и к моменту написания заметки на нём всё еще оставалось 18% заряда. Конечно, нужно сделать скидку на то, что в условиях пандемии приходится проводить большую часть времени дома с Wi-Fi, тем не менее показатели энергоэффективности впечатляют.

Можно пойти еще дальше и включить режим «Ультра». С ним смартфон переходит в режим жесткой экономии энергии: на экране остаются только три наиболее важных приложения —телефон, сообщения и контакты. В список можно добавить еще три любых установленных приложения на своё усмотрение. В «Ультра»-режиме со 100% заряда аккумулятора Honor обещает работоспособность в течение восьми дней.

Во-вторых, 10X Lite поставляется с адаптером питания для быстрой зарядки смартфона — редкая опция для бюджетного устройства. Cмартфон заряжается до 100% за 95 минут, причем за первые десять минут можно получить 18%, за полчаса — почти половину, 46%. У меня получились схожие цифры: примерно 11 минут до 18% и полчаса до 45%.

Такие вводные меняет подход к использованию Honor 10X Lite. Его не нужно ставить на зарядку каждую ночь, что уже вошло у меня в привычку. Удобнее подключить смартфон к розетке на полчаса, например, во время утренних сборов, чтобы обеспечить его работоспособность на весь день и при этом продлить жизнь аккумулятору.

10X Lite может работать и в обратном направлении, заряжая подключенные к нему устройству. Единственное, чего ему не хватает — это поддержки беспроводной зарядки. Но с этим можно легко смириться.

Соблюсти баланс

Довольно просто сделать флагманское устройство. Нужно взять лучший дисплей из всех, что есть в наличии, несколько камер с наиболее чувствительными матрицами, мощный процессор, упаковать в корпус из дорогих материалов и продать за стоимость подержанного автомобиля.

Куда сложнее сделать доступный смартфон. Здесь нужно соблюсти баланс между производительностью, качеством экрана, количеством камер, аккумулятором и стоимостью, чтобы получить смартфон, который будет справляться с повседневными задачами большинства пользователей.

Разработчики Honor 10X Lite не хотели ограничивать владельца в каких-либо функциях, поэтому в нём есть всё, что обычно приписывают флагманским устройствам. Четыре камеры, быстрая зарядка и мощный аккумулятор, с которыми можно забыть о необходимости держать смартфон рядом с розеткой, большой экран и встроенная в него фронтальная камера.

И всё это примерно за 17 тысяч рублей (иногда меньше)

Стоимость смартфона в сравнении с учётом характеристик позволяет отнестись с пониманием к недостаткам, на которые жалуюсь в обзоре. Поэтому я оставлю один субъективный.

Кажется, что Honor 10X Lite сильно стремится быть похожим на более дорогие модели. Разработчикам пришлось идти на компромиссы, чтобы вместить как можно больше функций в одно бюджетное устройство. Хотя некоторыми из них я бы пожертвовать: например, макросъемкой в пользу лучшего сенсора для сверхширокоугольного объектива.

Каким получился Honor 10X Lite

Кнопка блокировки утоплена в корпус. Удобное расположение, мгновенное срабатывание.

Экран не реагирует на нажатия в спящем режиме.

Четыре камеры. Основная, широкоугольная, для макросъемки и портретного режима.



Ночной режим съемки хорошо работает. Макросъемка вряд ли будет востребованной.



Зарядка до 100% за 95 минут. Аккумулятора хватает на пару дней интенсивного использования.



Главное преимущество: цена. Смартфон предлагает много функций и преимуществ за низкую стоимость.

