Инструкция: как продавать в Маркете «ВКонтакте»

Настроить магазин и привлечь в него покупателей, которые каждый час просматривают 4,2 млн товаров.

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Материал подготовлен при поддержке Маркета «ВКонтакте».

Что такое «Маркет»?

Это раздел, где собраны товары и услуги от разных продавцов. Пользователь видит предложения от друзей и сообществ, на которые подписан, получает персональные рекомендации, может посмотреть тематические подборки товаров или найти то, что ему нужно, с помощью поиска.

Кроме предложений от магазинов, в «Маркете» есть и частные объявления: если человек не занимается бизнесом, но хочет продать ненужную игровую приставку, он может разместить там своё предложение. В «Маркете» предлагаются и услуги. Агент по недвижимости может показать объекты и написать про них — тогда его друзья и подписчики увидят объявление в маркетплейсе.

Ещё раньше — в начале 2020 года — «ВКонтакте» запустила «Магазин 2.0», ecommerce-платформу для тех, кто продаёт товары в своих сообществах. До этого, чтобы что-то купить или продать, нужно было пользоваться сторонними сайтами для доставки товара. Продавцам приходилось вручную добавлять товары и описания в магазин.

Новая платформа автоматизировала эти процессы: каждое сообщество теперь можно превратить в полноценный онлайн-магазин с доставкой и оплатой через сайт «ВКонтакте». «Маркет» запустился осенью 2020-го года — он стал онлайн-витриной, где можно посмотреть самые интересные предложения разных магазинов.

Мы — петербургский мультибрендовый магазин обуви, одежды и аксессуаров. В нём представлены популярные американские и английские марки: Dr. Martens, Converse, Vans, The North Face, Carhartt WIP. «ВКонтакте» — первая онлайн-платформа, на которой мы появились. У нас была группа, в которой мы рассказывали о новостях магазина и новых поставках, принимали заказы с доставкой по России. Когда нам предложили протестировать раздел «Маркет», с радостью согласились. Всё, что потребовалось — это сделать подборку из пяти товаров со скидкой 30%. Ты работаешь с магазином в своей группе, добавляешь товары, и они автоматически появляются в разделе «Маркет». Это крутой агрегатор. Маша Кубачёва маркетолог FAB Store

Чем «Маркет» отличается от других онлайн-площадок

«ВКонтакте» — это, в первую очередь, социальная сеть. Идея создателей «Маркета» в том, чтобы сделать покупки и продажи частью этой сети. Пользователь видит, на какие магазины подписаны его друзья, и получает подборки товаров от сообществ, за которыми следит. Это персонализированная витрина с товарами, которые можно тут же обсудить с друзьями.

Александр Аббасов менеджер продуктов электронной коммерции «ВКонтакте»

Если мы вместе с супругой ищем товары в школу для ребёнка, то «ВКонтакте» она может прислать мне ссылку на конкретный рюкзак, который нашла. Или, допустим, я хочу купить товар в сообществе, на которое подписаны мои друзья. Я могу обратиться к ним и спросить, был ли у них опыт покупки, понравилось ли им. На других онлайн-площадках это невозможно. Я советую продавцам следить за качеством. Если что-то пошло не так, информация об этом распространится мгновенно. Но если с заказом всё хорошо, покупатель расскажет об этом семье и друзьям, и это пойдёт на пользу. Поэтому лучше чётко за всем следить: быстро отвечать на сообщения, предоставлять качественную доставку. Если возникает проблема — реагировать на них. Это действительно работает, результат виден сразу.

Что продаётся в «Маркете»

Практически всё. Маркетплейс предлагает товары от известных компаний, у которых есть магазины «ВКонтакте»: Adidas, The Body Shop, Sephora, Samsung и других. Также там есть товары от небольших локальных брендов и авторских магазинов. Частные объявления о продаже техники, продукты питания и услуги: ремонт, консультации специалистов по разным вопросам и многое другое.

Я лично видел плюшевую моль — это игрушка, которую шьёт один из локальных брендов. Я однажды сам покупал в подарок мыло с запахом Амаретто в форме рыбки. В «Маркете» можно найти много уникальных вещиц, о существовании которых даже не подозреваешь. Часто это что-то, сделанное вручную. Ещё есть много предпринимателей, которые продают бисер для ручных поделок. Кто-то предлагает технику. Знаю даже, что можно найти заводские станки. Александр Аббасов менеджер продуктов электронной коммерции «ВКонтакте»

Продавать нельзя только то, что запрещено по закону: например, алкоголь, табачные изделия, БАДы, пестициды и оружие. Товары 18+ сейчас исключены из поиска по умолчанию, но в будущем команда «ВКонтакте» планирует создать механизм, который сможет фильтровать товары в соответствии с возрастом покупателя.

Как попасть в «Маркет»

Если у вас нет магазина «ВКонтакте» и вы хотите дать частное объявление или предложить услуги, это можно сделать в разделе «Маркет». Нужно открыть вкладку «Мои товары» и нажать на кнопку «Добавить товар». Дальше вам предложат добавить название товара или услуги, описание, стоимость, фотографии. Когда вы всё сохраните, объявление появится в «Маркете», и ваши друзья и подписчики смогут его увидеть. Чтобы создать объявление, потребуется около 15 минут.

«Маркет» для бизнеса

Если у вас есть свой магазин или предприятие, но вы никогда не продавали товары через «ВКонтакте», для начала стоит создать свой магазин в социальной сети. В разделе «Управление» вы сможете добавить в сообщество раздел «Товары», выбрать расширенный режим «Товаров» и настроить функции доставки и оплаты. Чтобы создать магазин с нуля, скорее всего, потребуется пара часов. На этом этапе не нужно загружать никаких юридических документов. «ВКонтакте» не берёт с продавцов денег за создание магазина и не требует комиссию.

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Если вы создали магазин и на него подписалось несколько десятков участников, он попадает в «Маркет» — пользователи «ВКонтакте» могут найти его в поиске. Чтобы магазин оказывался на витринах, продвигался и попадал в тематические подборки, нужно пройти верификацию, настроить доставку и подключить систему оплаты. Это можно сделать в настройках сообщества или вступить в сообщество «ВКонтакте для бизнеса» для получения дополнительных инструкций.

Первым делом вам предложат пройти верификацию и прислать в электронном виде документы: ОГРН или ОГРНИП. Они подтверждают, что вы индивидуальный предприниматель или представляете юридическое лицо.

После загрузки документов их проверят, а рядом с названием вашего магазина появится галочка — это значит, что вы прошли верификацию. С ней будет проще попасть на более высокие позиции в «Маркете» и в разные подборки.

Если у магазина есть галочка, значит, он как минимум не обманет покупателя. Сообщество проверено, магазин работает, продавец решит спорные ситуации и вообще будет делать всё, чтобы угодить клиенту. Очень советую покупателям выбирать такие магазины.



Для продавцов всегда есть поддержка. Мы состоим в закрытом сообществе VK for Sellers, и там мы ещё до официального запуска «Магазина 2.0» обсуждали, как и что в нём лучше сделать. Приятно, когда твои идеи внедряются, рассматриваются, когда дают обратную связь.

Константин Логинов совладелец магазина Bomman stickers

Оплата и доставка

Помимо верификации, преимущества есть у магазинов, которые предлагают пользователям доставку и принимают оплату как юридическое лицо. Её нужно настроить отдельно — для этого необходимо выбрать пункт «Оплата» в настройках сообщества магазина. Продавца просят отправить пакет документов, а потом в течение нескольких дней подключают систему оплаты.

«ВКонтакте» подготовил инструкцию по настройке доставки.

Это удобно и для продавцов, и для покупателей — можно использовать любой способ оплаты: банковские карты и VK Pay. Например, покупатель может просто оплатить товар по карте, как в любом интернет-магазине, и деньги поступят продавцу на расчётный счёт.

Чтобы организовать доставку, нужно зайти в настройки «Магазина 2.0» и перейти в секцию «Доставка». Там можно выбрать разные способы отправки товаров внутри страны и за рубеж. Можно отправлять товары по почте или сотрудничать с Boxberry и СДЭК — партнёрами «ВКонтакте».

Как продвигать магазин

Вы можете делать фотографии, писать тексты или записывать видеообзоры и прикреплять к ним товары — это делается с помощью инструмента «Прикрепление товаров». Можно записывать истории, и тогда подписчики увидят их, просматривая раздел в ленте новостей.

Летом «ВКонтакте» запустила раздел «Покупки» — это персонализированная лента, в которую попадает контент с «прикреплёнными» товарами. Заходя в раздел «Покупки», пользователь видит посты и видео с теми товарами, которые могут его заинтересовать. Это бесплатный инструмент продвижения.

В ленту «Покупки» попадают самые интересные посты и видеообзоры. Если вы хотите, чтобы ваши товары в ней оказались, можно подать заявку в сообщество VK for Sellers и подробнее узнать, как это работает. В будущем «Покупки» появятся в «Маркете», так что пользователи смогут прямо там смотреть обзоры на разные товары и сразу же их покупать.

Мне очень нравится, как «ВКонтакте» развивает ecommerce-площадку. Есть бесплатная CRM-система, и это просто пушка. Удобно отслеживать статус заказа и его состояние, ты никогда не потеряешь адрес в диалогах, всегда видишь, оплатил ли клиент заказ.



Ещё мне понравилось продвижение товаров с автоматической настройкой аудитории. Ты получаешь конверсию и лиды с минимальным вложением времени и сил в таргетинг. Я просто ставлю «автоматическую аудиторию», и ко мне приходят покупатели. Если мне не хватает, я захожу в «расширенные настройки» и передвигаю на максимум ползунок «похожая аудитория».

Константин Логинов совладелец магазина Bomman stickers

Ещё один инструмент — QR-коды. Можно отправить покупателю товар и приложить к нему QR-код, по которому он перейдёт на страницу с инструкцией или на скрытый пост со скидками. Зарегистрировать собственный код можно в рекламном кабинете.

«ВКонтакте» также предлагает много платных инструментов продвижения. Например, геотаргетинг — продавец может поставить точку на карте и выбрать радиус. Пользователи, которые находятся в этом радиусе, увидят объявление. Таргетинг настраивается по полу, возрасту и другим критериям — так, чтобы товар нашёл именно тех покупателей, которые в нём заинтересованы.