Инструкция: как продавать в Маркете «ВКонтакте»

Настроить магазин и привлечь в него покупателей, которые каждый час просматривают 4,2 млн товаров.
Материал подготовлен при поддержке Маркета «ВКонтакте».
Что такое «Маркет»?
Это раздел, где собраны товары и услуги от разных продавцов. Пользователь видит предложения от друзей и сообществ, на которые подписан, получает персональные рекомендации, может посмотреть тематические подборки товаров или найти то, что ему нужно, с помощью поиска.
Кроме предложений от магазинов, в «Маркете» есть и частные объявления: если человек не занимается бизнесом, но хочет продать ненужную игровую приставку, он может разместить там своё предложение. В «Маркете» предлагаются и услуги. Агент по недвижимости может показать объекты и написать про них — тогда его друзья и подписчики увидят объявление в маркетплейсе.
Ещё раньше — в начале 2020 года — «ВКонтакте» запустила «Магазин 2.0», ecommerce-платформу для тех, кто продаёт товары в своих сообществах. До этого, чтобы что-то купить или продать, нужно было пользоваться сторонними сайтами для доставки товара. Продавцам приходилось вручную добавлять товары и описания в магазин.
Новая платформа автоматизировала эти процессы: каждое сообщество теперь можно превратить в полноценный онлайн-магазин с доставкой и оплатой через сайт «ВКонтакте». «Маркет» запустился осенью 2020-го года — он стал онлайн-витриной, где можно посмотреть самые интересные предложения разных магазинов.
Чем «Маркет» отличается от других онлайн-площадок
«ВКонтакте» — это, в первую очередь, социальная сеть. Идея создателей «Маркета» в том, чтобы сделать покупки и продажи частью этой сети. Пользователь видит, на какие магазины подписаны его друзья, и получает подборки товаров от сообществ, за которыми следит. Это персонализированная витрина с товарами, которые можно тут же обсудить с друзьями.
Что продаётся в «Маркете»
Практически всё. Маркетплейс предлагает товары от известных компаний, у которых есть магазины «ВКонтакте»: Adidas, The Body Shop, Sephora, Samsung и других. Также там есть товары от небольших локальных брендов и авторских магазинов. Частные объявления о продаже техники, продукты питания и услуги: ремонт, консультации специалистов по разным вопросам и многое другое.
Продавать нельзя только то, что запрещено по закону: например, алкоголь, табачные изделия, БАДы, пестициды и оружие. Товары 18+ сейчас исключены из поиска по умолчанию, но в будущем команда «ВКонтакте» планирует создать механизм, который сможет фильтровать товары в соответствии с возрастом покупателя.
Как попасть в «Маркет»
Если у вас нет магазина «ВКонтакте» и вы хотите дать частное объявление или предложить услуги, это можно сделать в разделе «Маркет». Нужно открыть вкладку «Мои товары» и нажать на кнопку «Добавить товар». Дальше вам предложат добавить название товара или услуги, описание, стоимость, фотографии. Когда вы всё сохраните, объявление появится в «Маркете», и ваши друзья и подписчики смогут его увидеть. Чтобы создать объявление, потребуется около 15 минут.
«Маркет» для бизнеса
Если у вас есть свой магазин или предприятие, но вы никогда не продавали товары через «ВКонтакте», для начала стоит создать свой магазин в социальной сети. В разделе «Управление» вы сможете добавить в сообщество раздел «Товары», выбрать расширенный режим «Товаров» и настроить функции доставки и оплаты. Чтобы создать магазин с нуля, скорее всего, потребуется пара часов. На этом этапе не нужно загружать никаких юридических документов. «ВКонтакте» не берёт с продавцов денег за создание магазина и не требует комиссию.
Если вы создали магазин и на него подписалось несколько десятков участников, он попадает в «Маркет» — пользователи «ВКонтакте» могут найти его в поиске. Чтобы магазин оказывался на витринах, продвигался и попадал в тематические подборки, нужно пройти верификацию, настроить доставку и подключить систему оплаты. Это можно сделать в настройках сообщества или вступить в сообщество «ВКонтакте для бизнеса» для получения дополнительных инструкций.
Первым делом вам предложат пройти верификацию и прислать в электронном виде документы: ОГРН или ОГРНИП. Они подтверждают, что вы индивидуальный предприниматель или представляете юридическое лицо.
После загрузки документов их проверят, а рядом с названием вашего магазина появится галочка — это значит, что вы прошли верификацию. С ней будет проще попасть на более высокие позиции в «Маркете» и в разные подборки.
Оплата и доставка
Помимо верификации, преимущества есть у магазинов, которые предлагают пользователям доставку и принимают оплату как юридическое лицо. Её нужно настроить отдельно — для этого необходимо выбрать пункт «Оплата» в настройках сообщества магазина. Продавца просят отправить пакет документов, а потом в течение нескольких дней подключают систему оплаты.
Это удобно и для продавцов, и для покупателей — можно использовать любой способ оплаты: банковские карты и VK Pay. Например, покупатель может просто оплатить товар по карте, как в любом интернет-магазине, и деньги поступят продавцу на расчётный счёт.
Чтобы организовать доставку, нужно зайти в настройки «Магазина 2.0» и перейти в секцию «Доставка». Там можно выбрать разные способы отправки товаров внутри страны и за рубеж. Можно отправлять товары по почте или сотрудничать с Boxberry и СДЭК — партнёрами «ВКонтакте».
Как продвигать магазин
Вы можете делать фотографии, писать тексты или записывать видеообзоры и прикреплять к ним товары — это делается с помощью инструмента «Прикрепление товаров». Можно записывать истории, и тогда подписчики увидят их, просматривая раздел в ленте новостей.
Летом «ВКонтакте» запустила раздел «Покупки» — это персонализированная лента, в которую попадает контент с «прикреплёнными» товарами. Заходя в раздел «Покупки», пользователь видит посты и видео с теми товарами, которые могут его заинтересовать. Это бесплатный инструмент продвижения.
В ленту «Покупки» попадают самые интересные посты и видеообзоры. Если вы хотите, чтобы ваши товары в ней оказались, можно подать заявку в сообщество VK for Sellers и подробнее узнать, как это работает. В будущем «Покупки» появятся в «Маркете», так что пользователи смогут прямо там смотреть обзоры на разные товары и сразу же их покупать.
Ещё один инструмент — QR-коды. Можно отправить покупателю товар и приложить к нему QR-код, по которому он перейдёт на страницу с инструкцией или на скрытый пост со скидками. Зарегистрировать собственный код можно в рекламном кабинете.
«ВКонтакте» также предлагает много платных инструментов продвижения. Например, геотаргетинг — продавец может поставить точку на карте и выбрать радиус. Пользователи, которые находятся в этом радиусе, увидят объявление. Таргетинг настраивается по полу, возрасту и другим критериям — так, чтобы товар нашёл именно тех покупателей, которые в нём заинтересованы.
Для тех, кто плохо знаком с таргетингом, есть инструмент автоматического платного продвижения — достаточно положить на счёт деньги и нажать на кнопку «Продвигать». Алгоритм соцсети сам создаст и запустит рекламную кампанию, учитывая специфику товара, возраст и интересы покупателей.
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