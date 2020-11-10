Коротко: онлайн-конференция по кибербезопасности и облачным технологиям

На которой расскажут об ИТ-безопасности, новых угрозах и борьбе с ними.
Материал подготовлен при поддержке Trend Micro
Для кого
Для менеджеров в области информационной безопасности и облачных технологий.
Чем интересно
CloudSec 2020 (18+) — онлайн-конференция, которая пройдёт с 24 по 26 ноября. На ней выступят лидеры отрасли, представители профессиональных ассоциаций, поставщиков технологий и многие другие. На мероприятии расскажут:
- Об изменениях в интернет-угрозах в 2020 году, как меняется киберпреступность и методы борьбы с ней.
- Как трансформируется облачная индустрия и какой она будет в 2030 году.
- Как развивается и переживает тяжёлые времена бизнес в этой сфере.
- О насущных вопросах руководителей ИТ-безопасности и про их решение.
Что ещё нужно знать
Среди спикеров конференции: управляющий директор Trend Micro (Россия и СНГ) Герман Позанков, технический директор Trend Micro (Россия и СНГ) Михаил Кондрашин, вице-президент AWS Дейв МакКанн, вице-президент по безопасности IBM Мэтью Глицер, генеральный директор Trend Micro Ева Чен, технический директор Snyk Гева Соломонович и другие.
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