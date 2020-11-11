Коротко: онлайн-битва, где взламывают и защищают реальные ИТ- и бизнес-системы

Для кого

Чем интересен The Standoff

В виртуальном городе уже есть банк, аэропорт, железнодорожная кампания, электрическая подстанция , нефтехимический завод , телецентр.

Что ещё нужно знать

The Standoff пройдёт онлайн 12—17 ноября. Всё это время можно будет обсуждать ход битвы в чате, находить единомышленников и задавать вопросы экспертам в сфере кибербезопасности.