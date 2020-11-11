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Коротко: онлайн-битва, где взламывают и защищают реальные ИТ- и бизнес-системы

На киберполигоне есть банк, аэропорт, нефтехимический завод и другие объекты.

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Материал подготовлен при поддержке The Standoff

Для кого

  • Для компаний, которые хотят проверить на прочность свою ИТ-инфраструктуру.
  • Для хакеров и сотрудников информационной безопасности — они смогут поучаствовать.
  • Для зрителей, которые могут наблюдать за противостоянием в реальном времени и обсуждать его.

Чем интересен The Standoff

  • Любая компания может проверить ИТ-инфраструктуру на наличие уязвимостей.
  • Её будет защищать команда специалистов по информационной безопасности — ваша собственная либо состоящая из независимых экспертов.

  • В виртуальном городе уже есть банк, аэропорт, железнодорожная кампания, электрическая подстанция, нефтехимический завод, телецентр.

  • Зрители смогут послушать доклады про защиту систем банкинга и процессинга, интернета вещей, технологий, основанных на машинном обучении. И многие другие.
  • Участие бесплатное.

Что ещё нужно знать

The Standoff пройдёт онлайн 12—17 ноября. Всё это время можно будет обсуждать ход битвы в чате, находить единомышленников и задавать вопросы экспертам в сфере кибербезопасности.

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