Зачем покупать акции компаний, недавно вышедших на IPO, и можно ли на этом заработать

Какие инструменты для инвесторов существуют и чего можно достичь с их помощью.

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Материал подготовлен при поддержке инвестиционной компании «Фридом Финанс»

На популярные вопросы об IPO ответил Игорь Клюшнев, заместитель генерального директора ИК «Фридом Финанс».

Что такое IPO вообще?

IPO (от англ. Initial Public Offering — первичное размещение акций) — начало продаж ценных бумаг на фондовом рынке. В результате IPO компания становится публичной, а инвесторы могут покупать и продавать её акции, получать дивиденды. Благодаря размещению можно привлечь деньги для развития, не обращаясь в банк за кредитами и не продавая долю в бизнесе.

Любая компания, которая становится публичной, тем самым улучшает свою репутацию перед партнерами и кредиторами. Кроме этого, она получает рыночную оценку своего бизнеса и доказывает прозрачность своей деятельности. Иногда акции используются вместо денег — например, ими оплачивают сделки или выдают бонусы сотрудникам.

Выход на биржу — важный шаг развития крупных брендов, часто это показатель определённой зрелости бизнеса. Большинство крупных компаний, чьей продукцией многие привыкли пользоваться ежедневно, проводили IPO — например, так делали Apple и Visa.

Зачем покупать акции компаний, которые только вышли на рынок?

Решение компании провести IPO привлекает внимание инвесторов. Когда на биржу выходят компании-гиганты — Tesla, Facebook, Alibaba, то желающие купить их акции «выстраиваются в очередь». На биржу часто выходят и небольшие, но перспективные компании.

В 2019 году российский сервис поиска работы HeadHunter вышел на биржу со стоимостью $13,5 за ценную бумагу, и в первые 10 минут акции подорожали на 12%, а по состоянию на ноябрь 2020 года цена выросла почти в 2 раза относительно первоначальной. На старте торгов стоимость акций небольших компаний, как правило, невысокая, поэтому это хороший шанс получить высокую доходность, вложиться в стартап или стать акционером/инвестором в самом начале бизнес-пути будущего гиганта.

Кто может сказать, что акции будут стабильными или покажут рост?

Покупка акций на IPO часто связана с рисками. В компании «Фридом Финанс» работают аналитики, которые больше 10 лет специализируются на поиске интересных американских компаний, выходящих на биржу. Они изучают показатели и дают экспертную оценку. По статистике 80% инвестиционных идей принесли клиентам компании средний доход около 50% в первые 3 месяца после IPO.

Например, производитель растительного мяса Beyond Meat, акции которого на IPO инвесторы могли получить по $25 за штуку, в первый день торгов 2 мая 2019 года вырос на 163%. Сейчас их цена — $170, что примерно в семь раз выше стартовой.

В апреле 2019 года сервис конференц-звонков Zoom начал торги по $36 за акцию и показал прирост почти на 80% уже в первый день. Сегодня стоимость ценной бумаги достигла $470. На рынке США сейчас благоприятная ситуация для выхода на биржу новых компаний.

Рынки активно растут, и бизнес стремится максимально использовать фондовый рынок для развития. Бум IPO в США продолжается, за год уже разместилось более 200 компаний. 2020-й может стать рекордным для глобального рынка IPO за всю его историю по объему привлеченного капитала.

Для инвесторов сейчас подходящее время, чтобы добавить в свой портфель интересные IPO, помочь в этом может паевой инвестиционный фонд. В конце 2020 года должно пройти долгожданное IPO агрегатора краткосрочной аренды жилья Airbnb, а также популярного американского сервиса доставки готовой еды DoorDash.

Я могу сам купить акции на бирже, зачем мне ПИФ? Открываю банковское приложение и покупаю.

Паевой инвестиционный фонд — это отобранный профессионалами портфель акций разных компаний.

Инвестор может купить акции, когда они уже торгуются на бирже, и их цена, зачастую, выше, чем предложение для первичных инвесторов до старта торгов. Для участия в первичном размещении, то есть чтобы получить акции по предлагаемой компанией цене до старта торгов, нужно подавать отдельную заявку через брокера.

Кроме того, для прямого участия в IPO на американских биржах россиянам нужно иметь статус квалифицированного инвестора. Этот статус дают тем, кто имеет подтверждённое образование в финансовой сфере, продолжительный опыт работы на фондовой бирже или не менее 6 млн рублей на брокерском счете. ПИФ же доступен и для квалифицированных, и для неквалифицированных инвесторов.

При желании вкладывать в каждое отдельного IPO нужно проанализировать компанию, её бизнес и перспективы. Это трудная задача даже для опытного инвестора, тем более для новичка.

Игорь Клюшнев заместитель генерального директора ИК «Фридом Финанс»

Инвестиции в ПИФ — это диверсификация вложений. Даже если упадёт цена какой-то отдельной акции, стоимость бумаг фонда вырастет или, по крайней мере, не станет значительно ниже за счёт успеха IPO других компаний.

В случае «Фонда первичных размещений» в каждое IPO вкладывается не более 10% активов фонда. При этом акции компании отбирает не отдельный управляющий, а алгоритм, разработанный экспертами «Фридом Финанса». Это снижает риск человеческого фактора и субъективность оценки при отборе компаний.

При участии в отдельном IPO за каждую сделку нужно платить комиссию брокеру, а в случае с ПИФом комиссионные расходы гораздо ниже. Заплатить нужно один раз за покупку пая, в который входят доли акции нескольких компаний. Кроме того, ЗПИФ получает аллокацию по верхней границе своей заявки — возможность купить максимальное количество акций в ходе каждого IPO, что для частного инвестора редкость.

Аллокация — это процент удовлетворения заявки на покупку акций в ходе IPO. Например, инвестор подает заявку на покупку акций какой-то компании на $1 млн в ходе IPO. После размещения брокер зачисляет на счет инвестора акции компании лишь на сумму $20 тысяч. Значит, заявка удовлетворена на 2%. Это и есть аллокация.

Если IPO популярное, то много инвесторов хотят купить акции этой компании (подали заявки), спрос высокий — и аллокация будет небольшая. Если спрос на акции компании на IPO маленький, то аллокация будет выше.

Какую минимальную сумму надо вкладывать и почему именно столько?

В случае с ЗПИФ «Фонд первичных размещений» минимальная сумма сейчас составляет чуть больше 1900 рублей — столько стоит пай на Московской бирже, где он доступен для покупки в рублях.

Также фонд доступен для покупки в долларах на Санкт-Петербургской бирже (стоит сейчас чуть выше $22). Выбор торговой площадки зависит от предпочтений в валюте. Купить или продать пай на бирже можно в любое время.

Когда я смогу получить прибыль? Какой она будет?

Когда продавать бумаги фонда — личное решение каждого инвестора. Оно зависит от стратегии и целей инвестирования. Торги ЗПИФа на Мосбирже стартовали в июле 2020 года по цене 930 рублей за пай, а сейчас она превышает 1900 рублей. Цена пая равна части стоимости всего портфеля и меняется так же, как и цены на акции (активы) в портфеле фонда.

У фонда есть сайт, где ежедневно раскрывается структура и котировки. Вот, например, фармацевтические компании, которые недавно провели IPO, и вошли в состав фонда. CureVac N.V. (CVAC) +249% в первый день торгов Биофармацевтическая компания, разрабатывающая новый класс лекарств, который позволяет организму производить собственные лекарства — синтезировать желаемые белки. Пионер в успешном использовании мРНК (матричной рибонуклеиновой кислоты). Имеет разработку против Covid-19. Pulmonx Corp (LUNG) +107% в первый день Разработала инвазивную технологию Zephyr — клапан, который помещается в дыхательные пути для лечения тяжелой эмфиземы (заболевание легких). Kymera Therapeutics Inc (KYMR) +66% в первый день Разрабатывает новый метод лечения - систему расщепления белков, которую можно применить для лечения рака, иммунно-воспалительных заболеваний Compass Pathways (CMPS) +71% в первый день Разрабатывает новый метод лечения психических расстройств с помощью псилоцибина. В 2018 году получила статус «прорывной терапии» для лечения терапевтической резистентной депрессии.

А если акции упадут в цене? Мы видели, как почти без исключений рухнул весь рынок в пандемию.

Портфель у инвестора диверсифицированный. Снижение цены одной акции компенсирует рост стоимости другой. Если посмотреть на поведение рынка в этом году, то видна следующая тенденция. Те инвесторы, которые в начале мартовской пандемии не поддались эмоциям и сохраняли стратегию долгосрочного инвестирования (и даже докупали бумаги по снизившимся ценам), остались в хорошем плюсе.

Весенний обвал на всех мировых рынках сменился быстрым восстановлением. Индексы Nasdaq и S&P 500 после марта выросли более чем на 60%. Рынок США продолжает расти и после выборов президента страны, позитивно оценив победу демократа Джо Байдена. Его победа и сообщения о вакцине против COVID-19 от компаний Pfizer и BioNTech уже обеспечили рынкам быстрый рост в ноябре. Прогнозы у аналитиков по американскому рынку позитивные.

Через год это будут уже относительно взрослые компании, как часто обновляется состав фонда? Не получится ли так, что я покупал долю в молодых компаниях, а через время оказался владельцем скучных и стагнирующих?

Фонд вкладывается именно в IPO. Через три месяца после выхода компании на биржу управляющие закрывают позицию в её акциях и вкладывают деньги в новые IPO. Свободные денежные средства инвестируются в валютные облигации и облигации федерального займа (ОФЗ) — это консервативный элемент стратегии, что добавляет стабильности ценам на бумаги фонда.

Какие комиссии мне надо платить ПИФу? Не получится, что вся прибыль уйдёт в фонд?

ПИФ — это финансовый инструмент, клиент ПИФу ничего не платит. Вознаграждение управляющей компании составляет 1% в год.

Где гарантии, что ПИФ просто не возьмёт мои деньги, а потом скажет, что просто акции не выросли в цене?

ПИФ не берет чьи-либо деньги. Это финансовый инструмент, зарегистрированный Центробанком и торгующийся на рынке. Такой же, как любая акция. Инвестор сам следит за ценой пая на биржах и в любой момент, в зависимости от стратегии инвестирования и финансовых целей, принимает решение покупать, держать или продавать бумаги.

Популярность фондов и доверие к ним у российских инвесторов сейчас растет. По данным Мосбиржи, с начала 2020 года инвесторы вложили в биржевые фонды 50 млрд рублей ($688 млн). Это почти втрое больше чем за весь 2019 год, тогда приток в фонды составил – 17 млрд рублей. Кстати, биржевые фонды можно покупать на индивидуальные инвестиционные счета.

Что будет с моими деньгами, если ПИФ закроется, обанкротится, пропадёт?