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Коротко: стикерпак с предпринимателем, которого ругали и поддерживали на vc.ru

Теперь в Telegram можно плакать, лёжа на земле, в огне.

Материал подготовлен при поддержке банка «Уралсиб»

Для кого

Для всех, кто общается в Telegram.

Чем интересен стикерпак

  • Несколько недель назад на vc.ru появился предприниматель, на настроение которого влияли все пользователи сайта. Для этого нужно было нажать на кнопку «Поддержать» или «Поругать».
  • За пятнадцать дней его поругали больше 313 тысяч раз и похвалили больше 321 тысячи раз.
  • Аудитория по очереди исследовала крайние точки настроения и искала пасхалки.
  • Теперь стикерпак с настроениями предпринимателя доступен в Telegram: посмотреть и сохранить себе.

Что ещё нужно знать

От виртуальной поддержки предпринимателя перейдём к реальной. Банк «Уралсиб» предлагает оформить расчётно-кассовое обслуживание до конца ноября и получить подарок:

  • Бесплатное обслуживание расчётного счёта на 4 месяца.
  • Денежные переводы до 300 тысяч рублей в месяц.
  • До 100 внешних платежей в месяц без комиссии.
  • Бесплатный выпуск и обслуживание бизнес-карты в течение месяца.
  • 7% кэшбека на все покупки.
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