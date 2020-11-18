Коротко: стикерпак с предпринимателем, которого ругали и поддерживали на vc.ru

Теперь в Telegram можно плакать, лёжа на земле, в огне.

Материал подготовлен при поддержке банка «Уралсиб»

Для кого

Для всех, кто общается в Telegram.

Чем интересен стикерпак

Несколько недель назад на vc.ru появился предприниматель, на настроение которого влияли все пользователи сайта . Для этого нужно было нажать на кнопку «Поддержать» или «Поругать».

. Для этого нужно было нажать на кнопку «Поддержать» или «Поругать». За пятнадцать дней его поругали больше 313 тысяч раз и похвалили больше 321 тысячи раз .



и похвалили больше . Аудитория по очереди исследовала крайние точки настроения и искала пасхалки.



Теперь стикерпак с настроениями предпринимателя доступен в Telegram: посмотреть и сохранить себе.



Что ещё нужно знать

От виртуальной поддержки предпринимателя перейдём к реальной. Банк «Уралсиб» предлагает оформить расчётно-кассовое обслуживание до конца ноября и получить подарок :