Коротко: стикерпак с предпринимателем, которого ругали и поддерживали на vc.ru

Теперь в Telegram можно плакать, лёжа на земле, в огне.
Материал подготовлен при поддержке банка «Уралсиб»
Для кого
Для всех, кто общается в Telegram.
Чем интересен стикерпак
- Несколько недель назад на vc.ru появился предприниматель, на настроение которого влияли все пользователи сайта. Для этого нужно было нажать на кнопку «Поддержать» или «Поругать».
- За пятнадцать дней его поругали больше 313 тысяч раз и похвалили больше 321 тысячи раз.
- Аудитория по очереди исследовала крайние точки настроения и искала пасхалки.
- Теперь стикерпак с настроениями предпринимателя доступен в Telegram: посмотреть и сохранить себе.
Что ещё нужно знать
От виртуальной поддержки предпринимателя перейдём к реальной. Банк «Уралсиб» предлагает оформить расчётно-кассовое обслуживание до конца ноября и получить подарок:
- Бесплатное обслуживание расчётного счёта на 4 месяца.
- Денежные переводы до 300 тысяч рублей в месяц.
- До 100 внешних платежей в месяц без комиссии.
- Бесплатный выпуск и обслуживание бизнес-карты в течение месяца.
- 7% кэшбека на все покупки.
{ "author_name": "Евгений Суворов", "author_type": "editor", "tags": [], "comments": 0, "likes": 0, "favorites": 1, "is_advertisement": true, "subsite_label": "promo", "id": 177577, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Wed, 18 Nov 2020 12:30:18 +0300", "is_special": false }
Блоги компаний
Хорошо плывут: плавучий ЦОД из Сингапура на водороде и дата-центр от Nautilus Data Technologies
Пан или пропант. Пропант в центре внимания датасайентистов
Показать еще
Еженедельная рассылка
Одно письмо с лучшим за неделю
Проверьте почту
Отправили письмо для подтверждения
«Ситимобил» дает водителям…
«MacBook Air с чипом M1 — это…
Ozon представил новый проспект…
«MacBook Air с чипом M1 — это…
Минтранс предложил штрафовать…
«MacBook Air с чипом M1 — это…
«MacBook Air с чипом M1 — это…
Российские банки предложили ЦБ…
Здравствуйте. Мы приветствуем такое желание использовать именно наш сервис для заказа…
city-mobil.ru
«MacBook Air с чипом M1 — это…
Страшная правда: таргет сливает…
Ozon представил новый проспект…
Какой облачный сервис для 1С…
Минтранс предложил штрафовать…
Ozon представил новый проспект…