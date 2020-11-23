Объясните терминологию машинного обучения так, чтобы поняла ваша бабуля

И выиграйте «Яндекс.Станцию», умную колонку «Капсула» со встроенным помощником Марусей, умную колонку МТС или медиаприставку Okko Smart Box.
Материал подготовлен при поддержке проекта AI Russia
Машинное обучение и нейросети уже везде: от колл-центров до перерабатывающих заводов. Проект AI Russia собирает реально работающие ИИ-кейсы в библиотеку AI Russia Works, а самые выдающиеся проекты будут награждены премией AI Russia Awards.
Вместе мы запускаем конкурс на самое простое и интересное объяснение терминов из области машинного обучения. Задача не такая уж простая: тяжело объяснить технический термин человеку не из индустрии — вашей соседке, бабушке или племяннику.
Суть конкурса
В комментариях к этой статье дайте понятное определение любого из предложенных терминов. Вот они:
- рекуррентная нейронная сеть;
- свёрточная нейронная сеть;
- дата-сеты;
- случайный лес / решающие деревья;
- градиентный бустинг.
Метафоры, аналогии, необычные сравнения — сделайте так, чтобы сложный термин понял человек, совсем далёкий от сферы машинного обучения.
Как будет проходить конкурс
Чтобы принять участие в конкурсе, нужно обязательно авторизоваться на сайте. После этого можно смело писать свой комментарий.
Конкурс продлится три недели — с 23 ноября по 14 декабря. До 23:59 7 декабря собираем комментарии, а затем подводим итоги.
В жюри будет команда из ИД «Комитет», Mail.ru Group, «Яндекса», МТС, «Газпром нефть». Они оценят оригинальность определений и вместе с тем их «понятность». Сыграют свою роль и лайки, но накрутить их не получится: такие вещи мы отследим.
В декабре объявим победителей в этом же материале и анонсируем его в соцсетях, чтобы вы не пропустили. Авторы пяти лучших комментариев получат призы, а их определения будут использованы в материале об искусственном интеллекте на vc.ru.
Призы
Пятёрке победителей достанутся вот такие призы:
«Капсула» — умная колонка с Марусей
- «Яндекс.Станция» — умная колонка с Алисой
- Умная колонка МТС — с голосовым помощником Марвином
- Okko Smart Box — медиаприставка (их две).
Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения по ссылке.
AI Russia Works — первая библиотека российских AI-кейсов с доказанной бизнес-эффективностью.
В библиотеке очень простая навигация, интерактивные кейсы и полезные материалы по реальному применению ИИ в бизнесе. В 2021 году самые успешные проекты из библиотеки будут награждены премией AI Russia Awards.
Библиотека и премия AI Russia — проект Альянса крупнейших технологических компаний по развитию искусственного интеллекта. В него входят Mail.ru Group, «Сбер», «Яндекс», МТС, «Газпром нефть» и РФПИ.
Наконец-то в Яндексе поняли, что они не умеют преподавать.
Случайный лес / решающие деревья – это когда одна бабка называет кого-то наркоманом или проституткой, но из неуверенности делает это с другими бабками, и их общее мнение в этом звучит громче, чем и определяет объект наркоманом или проституткой.
А мне кажется, что их практикум — самая лучшая платформа для обучения. Я сам там не учился, но видел резюме, которые оттуда приходят и какие приходят с других платформ.
Победители получат говорящий кусок говна. А организаторы, получившие нужный материал заработают сотни тысяч рублей на учебных пособиях, и курсах, основанных на этих материалах.
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