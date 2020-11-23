Объясните терминологию машинного обучения так, чтобы поняла ваша бабуля

И выиграйте «Яндекс.Станцию», умную колонку «Капсула» со встроенным помощником Марусей, умную колонку МТС или медиаприставку Okko Smart Box.

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Материал подготовлен при поддержке проекта AI Russia

Машинное обучение и нейросети уже везде: от колл-центров до перерабатывающих заводов. Проект AI Russia собирает реально работающие ИИ-кейсы в библиотеку AI Russia Works, а самые выдающиеся проекты будут награждены премией AI Russia Awards.

Вместе мы запускаем конкурс на самое простое и интересное объяснение терминов из области машинного обучения. Задача не такая уж простая: тяжело объяснить технический термин человеку не из индустрии — вашей соседке, бабушке или племяннику.

Суть конкурса

В комментариях к этой статье дайте понятное определение любого из предложенных терминов. Вот они:

рекуррентная нейронная сеть;

свёрточная нейронная сеть;



дата-сеты;



случайный лес / решающие деревья;



градиентный бустинг.



Метафоры, аналогии, необычные сравнения — сделайте так, чтобы сложный термин понял человек, совсем далёкий от сферы машинного обучения.

Как будет проходить конкурс

Чтобы принять участие в конкурсе, нужно обязательно авторизоваться на сайте. После этого можно смело писать свой комментарий.

Конкурс продлится три недели — с 23 ноября по 14 декабря. До 23:59 7 декабря собираем комментарии, а затем подводим итоги.

В жюри будет команда из ИД «Комитет», Mail.ru Group, «Яндекса», МТС, «Газпром нефть». Они оценят оригинальность определений и вместе с тем их «понятность». Сыграют свою роль и лайки, но накрутить их не получится: такие вещи мы отследим.

В декабре объявим победителей в этом же материале и анонсируем его в соцсетях, чтобы вы не пропустили. Авторы пяти лучших комментариев получат призы, а их определения будут использованы в материале об искусственном интеллекте на vc.ru.

Призы

Пятёрке победителей достанутся вот такие призы:

«Капсула» — умная колонка с Марусей

«Яндекс.Станция» — умная колонка с Алисой

Умная колонка МТС — с голосовым помощником Марвином



Okko Smart Box — медиаприставка (их две).



Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения по ссылке.

AI Russia Works — первая библиотека российских AI-кейсов с доказанной бизнес-эффективностью.

В библиотеке очень простая навигация, интерактивные кейсы и полезные материалы по реальному применению ИИ в бизнесе. В 2021 году самые успешные проекты из библиотеки будут награждены премией AI Russia Awards.