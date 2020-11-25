Коротко: онлайн-хакатон SberCloud.Advanced Hacking с призовым фондом 700 тысяч рублей

Задача участников: создать или прокачать свой проект, используя сервисы облачной платформы SberCloud.Advanced

В закладки

Материал подготовлен при поддержке Huawei

Для кого

Для команд от 3 до 5 человек: основателей технологических стартапов, инди-проектов и независимых разработчиков, интересующихся облачными технологиями.

Чем интересен хакатон

Онлайн-соревнование будет длиться 50 часов, а результаты объявят в день защиты проектов.

Участникам состязания будут доступны больше 40 инфраструктурных (IaaS) и высокоуровневых (PaaS) сервисов SberCloud.Advanced. В критерии отбора проектов войдут наиболее продвинутые: CCE (Kubernetes), Function Graph, API Gateway и Document Database Service.

Спикерами вебинаров и менторами хакатона станут эксперты SberCloud и компаний-партнёров — Huawei, «Школы 21» и акселератора «Сбер500».

Победители получат денежные призы: 350 тысяч рублей за первое место, 200 тысяч — за второе и 150 тысяч — за третье.

Что ещё нужно знать

Задача участников онлайн-соревнования — подготовить или прокачать свой проект с использованием технологий, доступ к которым дадут организаторы. Жюри определит команды, которые наиболее эффективно использовали ресурсы SberCloud.Advanced в работе над проектами, — между ними и распределят призовой фонд.

Кроме того, призы будут и в специальных номинациях: «Лучший стартап на стеке SberCloud», «Лучший разработчик на стеке SberCloud», «Лучший проект по мнению компаний-партнёров». Их лауреаты получат гранты на развитие, фирменные девайсы Huawei и подписки на онлайн-сервисы.