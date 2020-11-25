Коротко: онлайн-хакатон SberCloud.Advanced Hacking с призовым фондом 700 тысяч рублей

Задача участников: создать или прокачать свой проект, используя сервисы облачной платформы SberCloud.Advanced
Материал подготовлен при поддержке Huawei
Для кого
Для команд от 3 до 5 человек: основателей технологических стартапов, инди-проектов и независимых разработчиков, интересующихся облачными технологиями.
Чем интересен хакатон
- Онлайн-соревнование будет длиться 50 часов, а результаты объявят в день защиты проектов.
Участникам состязания будут доступны больше 40 инфраструктурных (IaaS) и высокоуровневых (PaaS) сервисов SberCloud.Advanced. В критерии отбора проектов войдут наиболее продвинутые: CCE (Kubernetes), Function Graph, API Gateway и Document Database Service.
- Спикерами вебинаров и менторами хакатона станут эксперты SberCloud и компаний-партнёров — Huawei, «Школы 21» и акселератора «Сбер500».
Победители получат денежные призы: 350 тысяч рублей за первое место, 200 тысяч — за второе и 150 тысяч — за третье.
Что ещё нужно знать
Задача участников онлайн-соревнования — подготовить или прокачать свой проект с использованием технологий, доступ к которым дадут организаторы. Жюри определит команды, которые наиболее эффективно использовали ресурсы SberCloud.Advanced в работе над проектами, — между ними и распределят призовой фонд.
Кроме того, призы будут и в специальных номинациях: «Лучший стартап на стеке SberCloud», «Лучший разработчик на стеке SberCloud», «Лучший проект по мнению компаний-партнёров». Их лауреаты получат гранты на развитие, фирменные девайсы Huawei и подписки на онлайн-сервисы.
Подать заявку можно на сайте хакатона до 9 декабря включительно.
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