Коротко: кредит для бизнеса от ПСБ со ставкой от 11,9%

Компании понадобится только две бумаги — согласие на запрос в банк кредитных историй и выписка из интернет-банка.
Материал подготовлен при поддержке ПСБ
Для кого
Для предпринимателей, которые хотят получить кредит для бизнеса без лишней мороки.
Чем интересно
- Для оформления кредита «Без бумаг. Оборотный» от ПСБ нужен минимум документов: согласие на запрос в банк кредитных историй и выписка из интернет-банка компании или карточка 51 счёта из 1С.
- Если всё в порядке, деньги будут доступны уже через сутки.
- Подать заявку может бизнес-клиент любого банка, но вывести деньги можно только со счёта ПСБ. Его можно открыть за 40 минут, не выходя из дома или офиса.
Что ещё нужно знать
Предприниматели могут оформить кредит на любые цели онлайн на сайте ПСБ. Разработанная банком кредитная платформа «Без бумаг» позволяет получить финансирование малому и среднему бизнесу на сумму до 10 млн рублей.
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Платон Щукин
Не рекомендую связываться с этим банком. Не ведитесь на стартовые тарифы. "Интернет банк". Теперь чтобы отказаться от обслуживания в нем надо ехать в офис. Это как Сбер только х5 хуже. п.с..: у меня счета в Х банках, есть с чем сравнивать. А ты "ПСБ" пиши мне в личку здесь, а то я собираюсь написать очень подробный пост про обслуживание у вас - будет хорошее "промо".