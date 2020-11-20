Коротко: кредит для бизнеса от ПСБ со ставкой от 11,9%

Компании понадобится только две бумаги — согласие на запрос в банк кредитных историй и выписка из интернет-банка.

Материал подготовлен при поддержке ПСБ

Для кого

Для предпринимателей, которые хотят получить кредит для бизнеса без лишней мороки.

Чем интересно

Для оформления кредита «Без бумаг. Оборотный» от ПСБ нужен минимум документов: согласие на запрос в банк кредитных историй и выписка из интернет-банка компании или карточка 51 счёта из 1С.

Если всё в порядке, деньги будут доступны уже через сутки.

Подать заявку может бизнес-клиент любого банка, но вывести деньги можно только со счёта ПСБ. Его можно открыть за 40 минут, не выходя из дома или офиса.

Что ещё нужно знать