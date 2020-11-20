Конкурс инструкций
Промо
224

Коротко: кредит для бизнеса от ПСБ со ставкой от 11,9%

Компании понадобится только две бумаги — согласие на запрос в банк кредитных историй и выписка из интернет-банка.

Материал подготовлен при поддержке ПСБ

Для кого

Для предпринимателей, которые хотят получить кредит для бизнеса без лишней мороки.

Чем интересно

  • Для оформления кредита «Без бумаг. Оборотный» от ПСБ нужен минимум документов: согласие на запрос в банк кредитных историй и выписка из интернет-банка компании или карточка 51 счёта из 1С.
  • Если всё в порядке, деньги будут доступны уже через сутки.
  • Подать заявку может бизнес-клиент любого банка, но вывести деньги можно только со счёта ПСБ. Его можно открыть за 40 минут, не выходя из дома или офиса.

Что ещё нужно знать

Предприниматели могут оформить кредит на любые цели онлайн на сайте ПСБ. Разработанная банком кредитная платформа «Без бумаг» позволяет получить финансирование малому и среднему бизнесу на сумму до 10 млн рублей.

Узнать больше
1
–1
{ "author_name": "Саша Мураховский", "author_type": "editor", "tags": [], "comments": 1, "likes": -1, "favorites": 1, "is_advertisement": true, "subsite_label": "promo", "id": 178820, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Fri, 20 Nov 2020 12:30:36 +0300", "is_special": false }
Конкурс технических инструкций
0
1 комментарий
Популярные
По порядку

Платон Щукин

0

Не рекомендую связываться с этим банком. Не ведитесь на стартовые тарифы. "Интернет банк". Теперь чтобы отказаться от обслуживания в нем надо ехать в офис. Это как Сбер только х5 хуже. п.с..: у меня счета в Х банках, есть с чем сравнивать. А ты "ПСБ" пиши мне в личку здесь, а то я собираюсь написать очень подробный пост про обслуживание у вас - будет хорошее "промо".

Ответить
Написать комментарий...

Блоги компаний

Устойчивые города: Москва
Подписан
Отписаться
Экология vs маркетинг: баланс между бизнесом и устойчивостью
«Зелёные» инициативы иногда становятся инструментом маркетинга. Избежать «гринвошинга» помогает в том числе эко-сертифи…
0
Skillbox
Подписан
Отписаться
Как устроен отдел CRM-маркетинга, который обеспечивает более 20% выручки компании
CRM-маркетинг — относительно молодое направление в маркетинговых коммуникациях, основанное на сборе и анализе клиентски…
0
Okko
Подписан
Отписаться
Календарь премьер Okko
Рады сообщить, что теперь следить за новинками фильмов и сериалов в мультимедийном сервисе Okko стало еще проще — ведь…
0

Показать еще

Лучшие комментарии
Vladislav Nikolaevich
за день
Яндекс, вообще-то, худшая компания человечества, а эти принципы – пиздеж.
Безопасность пользователей и поддержка конкуренции: «Яндекс» впервые рассказал о внутренних принципах компании
Zaba Zuza
за неделю
Сделать бизнес на одном товаре и продавать его 60 лет: история универсальной смазки WD-40

Комментарии

Кот Рейх

«Можно ли переступать черту…

Светлана Завацкая

Google Pay в США добавила в…

Rodion Danilov

«Яндекс.Дзен» подключил первого…

Светлана Завацкая

«Можно ли переступать черту…

Egor Komarov

Девять главных трендов в…

Борис Б

Google Pay в США добавила в…

Todd

ИТ-ассоциации попросили Путина…

Nostra Blogers

Креатив ниже пояса

Лунтик Небообразный

«Никто не понимает, на чём мы…

Борис Б

Google Pay в США добавила в…

Rodion Danilov

«Яндекс.Дзен» подключил первого…

Антон Климин

Девять главных трендов в…

Борис Б

Google Pay в США добавила в…

Светлана Завацкая

Apple выплатит властям США $113…

Egor Komarov

Девять главных трендов в…

Ilya Sorokin

«Яндекс.Дзен» подключил первого…

Todd

ИТ-ассоциации попросили Путина…

ilia

«Яндекс» добавил в подписку…

Расим Шисинов

«Яндекс» добавил в подписку…

Светлана Завацкая

Google Pay в США добавила в…
null