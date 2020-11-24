27 ноября спикеры расскажут о внутренних стартапах, роботизации диалогов с клиентами и привлечении сильных специалистов.
Материал подготовлен при поддержке Альфа-Банка
Для кого
Для всех, кто интересуется будущим финансового сектора и тем, как работают банки.
Чем интересно
- Банк расскажет, как переделал мобильное приложение, о внутренних стартапах, которые тестируют новые гипотезы и зачем ему роботы в контакт-центре.
- Управляющий директор Альфа-Банка Владимир Верхошинский расскажет, как найти баланс между онлайном и офлайном.
- Всё это в сжатой форме — начнётся в 10:00 и закончится в 12:20.
Что ещё нужно прочитать
Да, пожалуй, ничего. Давайте лучше смотреть — в плеере в углу vc.ru или на YouTube.
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Bert Wice
... баланс между онлайном и офлайном уже нашёл ЦБ в своей концепции о цифровом ₽! Стоит ли Альфе запустить свой AlfaWallet ??