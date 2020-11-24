Конкурс инструкций
Промо
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Коротко: бесплатный онлайн-форум Альфа-Банка — о диджитале и работе банка

27 ноября спикеры расскажут о внутренних стартапах, роботизации диалогов с клиентами и привлечении сильных специалистов.

Материал подготовлен при поддержке Альфа-Банка

Для кого

Для всех, кто интересуется будущим финансового сектора и тем, как работают банки.

Чем интересно

  • Банк расскажет, как переделал мобильное приложение, о внутренних стартапах, которые тестируют новые гипотезы и зачем ему роботы в контакт-центре.
  • Управляющий директор Альфа-Банка Владимир Верхошинский расскажет, как найти баланс между онлайном и офлайном.
  • Всё это в сжатой форме — начнётся в 10:00 и закончится в 12:20.

Что ещё нужно прочитать

Да, пожалуй, ничего. Давайте лучше смотреть — в плеере в углу vc.ru или на YouTube.

Смотреть
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Конкурс технических инструкций
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1 комментарий
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Bert Wice

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... баланс между онлайном и офлайном уже нашёл ЦБ в своей концепции о цифровом ₽! Стоит ли Альфе запустить свой AlfaWallet ??

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