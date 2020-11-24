27 ноября спикеры расскажут о внутренних стартапах, роботизации диалогов с клиентами и привлечении сильных специалистов.

Материал подготовлен при поддержке Альфа-Банка

Для кого

Для всех, кто интересуется будущим финансового сектора и тем, как работают банки.

Чем интересно

Банк расскажет, как переделал мобильное приложение, о внутренних стартапах, которые тестируют новые гипотезы и зачем ему роботы в контакт-центре.

Управляющий директор Альфа-Банка Владимир Верхошинский расскажет, как найти баланс между онлайном и офлайном.

Всё это в сжатой форме — начнётся в 10:00 и закончится в 12:20.



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