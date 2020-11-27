Лизинг: как работает и зачем нужен предпринимателю

Как предпринимателю приобрести машину и другое имущество, не переплачивая.

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Материал подготовлен при поддержке ВТБ Лизинг

Лизинг — это финансовый продукт, схожий с кредитом или арендой. Отличие в том, что воспользоваться им могут преимущественно индивидуальные предприниматели и юрлица.

С помощью этого инструмента компании обновляют автопарки, оснащают заводы дорогим оборудованием, покупают сельскохозяйственную, строительную спецтехнику, вагоны, лодки и самолёты.

Во время действия сделки имущество находится в собственности у лизинговой компании. Договор обычно заключается на срок от 12 до 60 месяцев, а после объект можно выкупить. Первоначальный лизинговый взнос — от 7%, а в отдельных случаях может быть снижен вплоть до 0%, что помогает бизнесу избежать больших единовременных трат.

Отвечаем на самые популярные вопросы об этом финансовом продукте.

Евгений Татаринов коммерческий директор ВТБ Лизинг

Что можно, а что нельзя брать в лизинг?

В лизинг можно брать транспорт (легковые, грузовые, коммерческие автомобили), дорожную и строительную технику, самолёты, ж/д вагоны, буровые установки и другое спецоборудование. Не получится взять земельные участки и природные объекты, а также сырьё или топливо, стройматериалы, продукты питания — всё, что не может быть использовано дважды.

Зачем нужен лизинг, если можно воспользоваться арендой техники или взять её в кредит?

У лизинга есть преимущества по оптимизации налогооблагаемой базы. К тому же аренда обычно закрывает краткосрочную потребность в коммерческом транспорте или специальной технике, когда она нужна для выполнения разовых задач. Лизинг больше подходит для долгосрочного использования машин или техники, которые компания постоянно задействует в своей работе.

Кроме того, оформить лизинг индивидуальным предпринимателям и небольшим компаниям будет проще, чем кредит, так как у лизинговых компаний требования мягче, чем у банков. Это связано с тем, что на время действия договора они остаются собственниками имущества.

Сколько длится заключение сделки и какие документы нужно предоставить?

Сроки во многом зависят от наличия автомобилей, техники или оборудования на складе и времени их поставки — в среднем от одного дня до недели. Если брать сразу крупную партию, возможно, придётся подождать чуть дольше.

С документами — та же история. Практика показывает, что чем выше стоимость предмета лизинга или ниже его ликвидность, тем больше окажется перечень необходимых документов.

В линейке ВТБ Лизинг есть экспресс-продукты, для которых требуется минимальный пакет документов — учредительные и финансовые компания самостоятельно получает из государственных систем. В экспресс-категорию попадают популярные автомобили, ликвидность которых можно быстро и легко оценить. Обмен документами при этом может вестись в электронном виде, что вполне типично для наших дней.

В каких случаях мне могут отказать?

Лизинговая компания оценивает текущее состояние потенциального клиента и его возможности соблюсти условия сделки. Если выяснится, что компания передала недостоверные данные или её финансовое состояние недостаточно и нет поручителя, то могут отказать. Но такие случаи достаточно редки — около 5% от всех обращений.

Оплата по лизинговому договору ежемесячная? Чем отличается от кредитного платежа (могу ли я заплатить, например, с банковской карты)?

Как правило, действует стандартный ежемесячный платёж. Но некоторые «сезонные» отрасли могут использовать индивидуальный календарь выплат. Если брать в пример сельское хозяйство, основные платежи у таких организаций могут приходиться на лето и осень, а на зиму и весну — меньшие суммы.

Просто так перевести деньги с личной банковской карты не получится. Это взаиморасчёты между юридическими лицами, и вестись они должны в соответствии с законодательными нормами. Клиент делает перевод со счёта своей организации по реквизитам лизинговой компании, а в назначении платежа указывает номер своего договора.

Можно ли отсрочить платёж и сложно ли это сделать? А что будет, если я всё оплачу досрочно?

В лизинге есть возможность досрочно выкупить имущество. Это можно сделать не раньше девяти месяцев с момента его передачи, если нет задолженностей. Для этого нужно обратиться в лизинговую компанию, согласовать дату и сумму досрочного выкупа, внести оплату и подписать документы о переходе права собственности.

Отсрочка ежемесячного платежа не предусмотрена. Во время весеннего карантина мы на три месяца отменили штрафы за просрочку оплаты, а потом предложили клиентам реструктуризировать график. Но это исключение. В нормальном режиме работы по договору лизинга финансовые каникулы не предоставляются.

В случае просрочки сотрудники лизинговой компании свяжутся с клиентом, чтобы прояснить ситуацию и найти пути её урегулирования. Но лучше всего, если инициатором переговоров будет сам клиент — так у компании не возникнет сомнений в его добросовестности. Если вы клиент с хорошей платёжной историей и у вас возникли объективные временные трудности, с компанией можно и нужно договариваться.

А что выгоднее — кредит или лизинг?

С одной стороны, и лизинг, и кредит позволяют компании приобрести имущество без значительных единовременных затрат. Но, в отличие от кредита, лизинг позволяет ускоренными темпами отнести стоимость имущества на затраты компании и тем самым сэкономить на оплате налога на прибыль.

Процедура лизинговой сделки проще, так как банки более строго подходят к оценке состояния заёмщика в связи с требованиями ЦБ. К тому же право на имущество остаётся у лизинговых компаний, а поэтому они более лояльно подходят к решению по сделкам. Более того, кредитные линии для клиента остаются свободными для других операций.

Ещё лизинговая компания помогает со страхованием и регистрацией, предлагает участие в топливной программе и другие дополнительные опции. У банка таких услуг нет: он не работает с транспортом, а просто выдаёт кредит и следит за его погашением.

А ещё можно:



Получать скидки от поставщиков, как у профессионального покупателя. Участвовать в программах поддержки от Минпромторга. Применять ускоренную амортизацию. Сэкономить на налоге на прибыль.

А как насчёт разницы в процентных ставках: в лизинге она меньше?

В целом стоимость лизинга сопоставима с кредитом. Например, у ВТБ Лизинг ставка такая же, как в материнском банке, который выдаёт кредиты. Но можно сэкономить на другом.

Во-первых, лизинговые компании, как покупатели крупных партий машин, имеют лучшие условия по ценам. Например, у ВТБ Лизинг есть соглашения более чем с 35 автопроизводителями, в рамках которых клиентам предоставляются федеральные скидки.

Во-вторых, по госпрограммам льготного лизинга можно дополнительно получить скидку на транспорт российского производства — это 10–12,5% от стоимости. Например, по программе Lada Leasing со специальными условиями от производителя и с применением субсидии Минпромторга машина может обойтись дешевле, чем если приобретать её в розницу или в кредит. Вы как будто берёте автомобиль в рассрочку, оплачивая только его стоимость.

Можно ли взять в лизинг машину редкую или в специфической комплектации?

Можно брать в лизинг и эксклюзивные марки, и типовые модели в эксклюзивной комплектации — законодатель никак не ограничивает участников рынка в этом вопросе. В портфеле ВТБ Лизинг есть в том числе и эксклюзивные автомобильные марки.

Лизинговые компании берут на себя страхование и обслуживание авто или спецтехники. Могу я отказаться от этих услуг?

Страхование лизингового имущества — тот случай, когда это благо и для клиента, и для лизинговой компании. Компания спокойна за сохранность своей собственности, а клиент уверен: в случае неприятностей предмет лизинга восстановят. Вряд ли кто-нибудь захочет продолжать платить по договору, когда машину угонят или разобьют, а сложное оборудование похитят.

Мы предлагаем застраховать имущество по каско в ряде страховых компаний-партнёров. Как правило, за счёт объёмов нашего сотрудничества стоимость страховки ниже, и это выгодно клиенту.

Моя машина пострадала не по моей вине — в неё врезался другой автомобиль. Что делать?

Если произошло ДТП, нужно сразу уведомить страховую и лизинговую компании и получить направление на станцию технического обслуживания авторизованного дилера. Если имущество больше не пригодно для эксплуатации, страховая оплачивает его стоимость и тем самым закрывает непогашенные клиентские платежи. Такая же схема действует, если имущество похитили.

Что происходит, когда заканчивается лизинговый договор?

Клиент вносит выкупной платёж, который зафиксирован в договоре. Его размер может составлять от 1000 рублей. После этого лизинговая компания передаёт ПТС (паспорт транспортного средства), и клиент регистрирует автомобиль на себя.

А что насчёт цифрового сервиса?

На сайте ВТБ Лизинг можно подать заявку на лизинг, а для действующих клиентов есть личный кабинет, доступный 24/7 из любой точки мира, где есть интернет. Там хранится самая нужная информация о предоставленных услугах, заключённых договорах, транспортных средствах и платежах. Для большего удобства добавили туда уведомление о предстоящих платежах и онлайн-чат со специалистом, который отвечает в течение 15 секунд. Скоро появится и мобильное приложение.

Почему некоторые предприниматели всё-таки опасаются выбирать лизинг? В чём причина?