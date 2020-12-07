Коротко: конкурс грантов на программу «Стартап Академия»

Программа стоит около 700 тысяч рублей, но победителям конкурса компенсируют больше половины стоимости.
Материал подготовлен при поддержке «Сколково»
Для кого
Для предпринимателей, которые хотят запустить стартап или пересобрать модель своего бизнеса для быстрого роста
Чем интересно
- Предпринимателям, которые расскажут о своём проекте и станут финалистами, дадут скидку на программу «Стартап Академия».
- Тому, кто займёт первое место, компенсируют 70% стоимости обучения. Тем, кто займёт второе и третье — 60% и 50% соответственно.
- Чтобы принять участие, достаточно заполнить небольшую форму на сайте проекта.
Что ещё нужно знать
Передаём слово «Сколково».
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