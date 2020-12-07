Коротко: конкурс грантов на программу «Стартап Академия»

Ты основатель стартапа и находишься на стадии первых продаж, а значит у тебя уже есть первые метрики, которые ты можешь нам показать.

Ты хочешь создать бизнес, который кратно растет по выручке и количеству клиентов год к году. Тогда мы ждём тебя!

«Стартап Академия» — единственная образовательная программа, внутри которой вокруг предпринимателя формируется компетентная команда. Это достигается за счёт коллаборации программы с Британской высшей школой дизайна, топ-10 техническими вузами страны и школой программирования. Более 40% участников начинают продажи с нуля за время программы.

Программа предполагает симуляционный режим, в котором участники пройдут по всему процессу отбора стартапов для инвестиций: от первого питча до due diligence и структурирования сделки с инвестором. Под нашей эгидой дважды в год проходит День инвестора, где лучшие стартапы выходят на презентацию перед профильными инвесторами. В результате более 20% выпускников программы привлекли первые средства в свои проекты.

Если у тебя уже загорелись глаза, скорее подавай заявку на грант! Наши консультанты свяжутся с тобой, и ты сможешь доказать, почему именно ты должен выиграть грант на обучение.