Конкурс инструкций
Промо
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Коротко: конкурс грантов на программу «Стартап Академия»

Программа стоит около 700 тысяч рублей, но победителям конкурса компенсируют больше половины стоимости.

Материал подготовлен при поддержке «Сколково»

Для кого

Для предпринимателей, которые хотят запустить стартап или пересобрать модель своего бизнеса для быстрого роста

Чем интересно

  • Предпринимателям, которые расскажут о своём проекте и станут финалистами, дадут скидку на программу «Стартап Академия».
  • Тому, кто займёт первое место, компенсируют 70% стоимости обучения. Тем, кто займёт второе и третье — 60% и 50% соответственно.
  • Чтобы принять участие, достаточно заполнить небольшую форму на сайте проекта.

Что ещё нужно знать

Передаём слово «Сколково».

Ты основатель стартапа и находишься на стадии первых продаж, а значит у тебя уже есть первые метрики, которые ты можешь нам показать.

Ты хочешь создать бизнес, который кратно растет по выручке и количеству клиентов год к году. Тогда мы ждём тебя!

«Стартап Академия» — единственная образовательная программа, внутри которой вокруг предпринимателя формируется компетентная команда. Это достигается за счёт коллаборации программы с Британской высшей школой дизайна, топ-10 техническими вузами страны и школой программирования. Более 40% участников начинают продажи с нуля за время программы.

Программа предполагает симуляционный режим, в котором участники пройдут по всему процессу отбора стартапов для инвестиций: от первого питча до due diligence и структурирования сделки с инвестором. Под нашей эгидой дважды в год проходит День инвестора, где лучшие стартапы выходят на презентацию перед профильными инвесторами. В результате более 20% выпускников программы привлекли первые средства в свои проекты.

Если у тебя уже загорелись глаза, скорее подавай заявку на грант! Наши консультанты свяжутся с тобой, и ты сможешь доказать, почему именно ты должен выиграть грант на обучение.

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