Конкурс инструкций
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«Наш алгоритм вырос из задачки на онлайн-курсе»: как семейная пара из Уфы создаёт робота-учителя

И претендует на приз в 100 миллионов рублей.

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Материал подготовлен при поддержке организаторов конкурса Up Great Про//Чтение

Ришат и Ангелина Нугумановы — участники конкурса Up Great, где команды разрабатывают системы поиска сложных ошибок в текстах. NugumanovTeam выделяется как минимум тем, что:

  • в ней нет разработчиков, дата-сайентистов и лингвистов — только семейная пара из инженера и педагога;
  • ещё год назад команда не разбиралась в машинном обучении.

Узнали, как вышло, что они прошли квалификацию наравне с лабораториями и большими столичными командами, которые уже давно занимаются ИИ.

Ангелина и Ришат Нугумановы
NugumanovTeam

Как мы познакомились с искусственным интеллектом

В нашей команде два человека: Ришат работает инженером в «БашНефти», Лина — учитель русского языка и литературы. Основная работа Ришата в данный момент никак не связана с машинным обучением, хотя в «БашНефти» есть аналитическое подразделение.

Сейчас все говорят про искусственный интеллект и нейронные сети, вот и решили познакомиться с ними поближе.

Около года назад Ришат начал проходить онлайн-курсы на Stepik и Coursera — один из них был посвящён автоматической обработке текстов. По сути, конкурсный алгоритм вырос из домашнего задания. Но стоит уточнить, что реализовать посредственно работающий прототип — это одно, для такого много усилий не нужно. Совсем другое — создать полноразмерную рабочую модель, которая сможет конкурировать с живыми учителями, проверяющими сочинения.

Сама идея применять алгоритмы для проверки ЕГЭ для нас не нова. Ещё до конкурса мы пытались реализовать её в формате pet-project: когда это не помогает на основной работе, не приносит деньги, но развивает навыки и просто нравится. У нас на руках был прообраз решения. Оставалось только «заточить» наработки под конкурс — это существенно уменьшило время на подготовку. Последний месяц занимаемся этим ежедневно, примерно по паре часов в день.

До финального этапа конкурса не знали, что мы чуть ли не единственная команда не из Москвы, допущенная к испытаниям.

Обучение на дому: как наш алгоритм учится читать

За техническую часть целиком отвечает Ришат, поэтому взаимодействие строится так: мы рассматриваем аспекты проверки ЕГЭ, выбираем определённый тип ошибки. К примеру, речевую ошибку, когда одно и то же слово неоправданно повторяется.

Первое, что приходит в голову, — привести все слова проверяемого текста к начальной форме, поискать среди них одинаковые и проанализировать расстояние между повторами. Если две одинаковые начальные формы находятся близко, то это очень похоже на повтор. Но предложения могут быть сконструированы так, что это не будет ошибкой — приходится придумывать для алгоритма новые правила.

Ришат внедряет их, смотрит результат на валидационной выборке, вручную ищет промахи. И начинается новый круг: обдумывание новых эвристических правил, внедрение, оценка.

Образец разметки из конкурсного датасета — на подобных текстах учатся алгоритмы участников

Такой процесс с «ручными» эвристиками подходит только для типов ошибок, которые легко формализуются. В эвристической части порядка десятка типов ошибок, остальные — в работе у алгоритмов машинного обучения. Правда, алгоритмы работают не очень хорошо — им нужен гигантский тренировочный датасет.

Многое было заимствовано — сейчас полно репозиториев с открытым кодом. Зачем изобретать велосипед, если уже есть хорошие решения?

При наличии больших датасетов помощь педагогов в разработке будет не нужна. Современные нейронные сети сами могут разобрать все семантические связи и закономерности. Наш формат работы скорее продиктован ограниченностью данных, а сама эвристика в анализе текстов — устаревший подход, использовать её сейчас контринтуитивно. Но мы делаем ставку на грамотно составленные решающие правила для машины — с ними результаты могут оказаться не хуже современных нейронных сетей.

Лидерборд команд, участвующих в испытаниях первого цикла (для англоязычных текстов)

Когда мы отправим робота в реальную школу

В конкурсе есть классификация. Нужно не только определить тип ошибки, но и точно её назвать: тавтология, двусмысленность или, например, нарушение причинно-следственной связи. А ещё правильно разметить и прокомментировать. Адекватные результаты получились в определении типов ошибок, поэтому мы сосредоточились на нём.

Никаких чудес не произошло: семантически сложные типы ошибок предсказываются плохо. Теперь будем довольны, если доведём точность до оптимальных значений. Тогда и не исключаем, что будем использовать алгоритм в работе.

Если задуматься о далёкой перспективе, то средняя система, исправляющая ошибки, — это даже интереснее идеального алгоритма, который их только ищет. И это можно было бы воплотить в виде онлайн-сервиса: ученик сам загружает сочинения и тут же получает обратную связь. Если фантазировать, что бы ещё пригодилось педагогам, то мы бы назвали алгоритмы «умного обучения». Кто-то осваивает материал быстрее, кто-то — медленнее, было бы неплохо получить систему, которая сбалансирует нагрузку.

На сочинениях учеников Лины тестировать алгоритм пока не пробовали, ему до такого уровня ещё далеко. Но мы оцифровали несколько сочинений для валидации — как раз на них алгоритм и запускался. Как оказалось, повторы — одна из самых частых ошибок, и у машины с высокой точностью получается их найти.

С коллегами-учителями тему внедрения роботов в школах ещё не обсуждали — не очень верится, что в ближайшее время можно будет проверить все аспекты на приемлемом уровне. Да и в целом учителя консервативны и ни о каких роботах не задумываются.

Команды решают задачу в рамках конкурса Up Great Про//Чтение и претендуют на 100 миллионов рублей призового фонда за систему для анализа текста на русском языке. И столько же — за алгоритм для английского. Регистрация на новый цикл конкурса открыта, участникам можно составить конкуренцию — все подробности по кнопке.

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Конкурс технических инструкций
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Николай Западный

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Вопрос
Как ваш алгоритм может проверить понимание физических законов. Он будет проверять только русский язык?
И это все таки не робот учитель 😎 

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