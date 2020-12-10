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Что нужно сделать разработчику, чтобы получить грант от государства

Кому из создателей программного обеспечения государство готово помогать с финансированием, и какие проекты чаще всего получают гранты.

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Материал подготовлен при поддержке Российского фонда развития информационных технологий

Алексей Бойко
директор департамента грантового финансирования Российского фонда развития информационных технологий

Что за гранты выдаёт фонд и зачем они разработчикам ПО?

У нас есть два вида грантов — для разработчиков ПО и для предприятий, внедряющих отечественное программное обеспечение. Грант для разработчиков позволяет снизить затраты на разработку или доработку уже существующего продукта.

Мы компенсируем затраты по нескольким статьям. Во-первых, это фонд оплаты труда штатных сотрудников компании и услуги третьих лиц: далеко не всю работу всегда удаётся делать самим. Существуют ограничения по доле расходов на услуги сторонних организаций — не более 20% от стоимости проекта. Это связано с тем, что мы поддерживаем именно разработчиков ПО — нет задачи финансировать схемы, где исполнитель только координирует проект и большую часть работы передаёт на субподряд.

Во-вторых, мы компенсируем затраты на нефинансовые активы, непосредственно связанные с разработкой ПО: например, дополнительное программное обеспечение, задействованное в процессе разработки, или тестовые стенды. В-третьих, накладные расходы на аренду помещений и командировки, если они необходимы.

Всё это нужно, чтобы снизить затраты на развитие ПО, обеспечить команду разработчика загрузкой и доходом в период экономического спада, дать компании шанс удержать квалифицированный персонал и, в целом, сделать больше, чем возможно только на собственные средства.

Каким требованиям нужно соответствовать, чтобы участвовать в конкурсе?

В конкурсе могут принять участие разработчики отечественного программного обеспечения. Ваша компания должна быть зарегистрирована и платить налоги на территории РФ, не иметь налоговых задолженностей, не находиться в состоянии ликвидации или реорганизации.

Разработку конкурсного проекта нужно завершить в срок от месяца до года, этот процесс должен состоять как минимум из двух этапов. Государство поддерживает потенциально коммерчески успешные решения. Никто не ожидает от участников сверхприбылей, но с точки зрения инновационных технологий срок окупаемости проекта должен составлять не более пяти лет. Обычно компании выпускают релизы примерно раз в год. Чтобы быть конкурентоспособными, им нужно окупать затраты на создание релиза примерно за такой же срок.

Государство финансирует не 100% стоимости проекта. Участнику конкурсного отбора необходимо привлечь в проект не менее 20% собственных средств.

Как подать документы для конкурсного отбора?

Документы можно подать в электронном виде через портал, разработанный фондом. Все статусы и документы хранятся в карточке заявки на портале, логи изменений видны заявителю в личном кабинете. Документы можно загрузить в форму заявки, подписать электронной подписью, после чего отправить заявку на конкурсный отбор.

Что дальше происходит с документами? Какой путь проходит заявка от подачи до выдачи гранта?

Дальше заявка проходит конкурсные процедуры: формальную и внутреннюю проверку осуществляют сотрудники фонда, внешнюю экспертизу — привлечённые эксперты из независимых организаций и советов фонда. Процедуры проверки заявок максимально лояльны к заявителям — участники могут исправлять замечания, которые они получают при проверке документов. Итоговое решение о выборе победителей отбора принимает грантовый комитет фонда. В его состав входят представители профильных ассоциаций, органов власти, лидирующих государственных компаний.

Кто финансирует выдачу грантов победителям конкурса?

Это делает государство. Деньги на гранты выделяют из бюджета страны в рамках национальной программы «Цифровая экономика». Наши требования опираются на принципы работы с бюджетными средствами, существующие в российском законодательстве.

Победителям конкурса не нужно открывать счёт в федеральном казначействе — это ещё одно серьезное упрощение по сравнению с прямым государственным финансированием. Тем не менее, проекты победителей конкурса на этапе реализации должны пройти через сдачу отчётности.

Разработки в каких сферах наиболее часто получают гранты, а в каких реже?

Пока судить об этом сложно: мера поддержки существует не так давно. Первый конкурсный отбор запустили в конце 2019 года, а в середине 2020-го, ближе к концу лета мы подвели итоги. Победителей не так много, поэтому делать однозначные выводы по небольшой выборке преждевременно. Сейчас идёт второй конкурсный отбор. С учётом количества поданных заявок можно, скорее, делать выводы о том, какие области разработки пользуются большей популярностью среди заявителей.

Довольно много заявок подают в сфере систем управления предприятием: эти продукты пользуются спросом, в том числе среди крупных заказчиков. Второе перспективное направление — проекты по использованию элементов машинного обучения в решениях, связанных с управлением предприятием, безопасностью, документооборотом, образованием. Среди них проекты по предупреждению утечки данных и преступлений в сфере информационной безопасности, образовательные порталы и решения для организаций среднего образования, системы предиктивной аналитики в области производственного планирования.

Третье направление, ставшее трендом в последние годы и получившее особую актуальность в разгар пандемии — дистанционные сервисы по обучению, организации работы, для медицинских консультаций. На эти решения есть спрос, а хороших отечественных продуктов катастрофически мало.

Стоит выделить проекты, помогающие организовать дистанционную помощь медицинским организациям первичного звена — например, программы-помощники для сельских фельдшеров и врачей в малых городах. Они аккумулируют опыт российских и мировых специалистов и позволяют применять его на местах. Это повышает качество медицинской помощи и точность постановки диагнозов, помогает проводить сложные операции. Среди поданных заявок также много проектов в области телемедицины.

Четвертое направление — это проекты и продукты, связанные с информационной безопасностью, среди них тоже много интересных. Жизнь рано или поздно вернётся в нормальное русло, но дистанционный формат работы будет развиваться и пользоваться всё большим спросом. У нас есть заявки от разработчиков защитных решений для распределённой инфраструктуры компании — на домашних компьютерах удалённых работников могут храниться данные, которые компаниям стоит защищать.

Каков минимальный и максимальный размер гранта? От чего зависит его величина?

Минимальный размер гранта на разработку составляет 20 млн рублей, максимальный — 300 млн рублей. Сумма зависит от масштабов проекта и объёма разработки, который требуется для самого решения. Играет роль и наличие собственных средств участника: не стоит забывать, что разработчик, подающий на грант, должен вложить в проект не менее 20% своих средств. 20% от 20 млн — это 4 млн, а 20% от 300 миллионов — это уже крупная сумма, и не каждый может себе такое позволить. Участник заявляет ту сумму, которая ему нужна на проект. Вопрос в том, подтвердят ли её эксперты и грантовый комитет.

Как получатели грантов отчитываются о потраченных деньгах?

Есть две формы отчётов. В первой из них участники отчитываются об итогах реализованного этапа проекта: как провели запланированные работы, что успели и не успели, какие результаты получили по части гранта и софинансирования, насколько удалось вписаться в бюджет проекта и соответствует ли фактическая смета плановой.

Второй отчёт — о показателях реализации проекта. Наш проект и соглашение о предоставлении гранта не заканчиваются разработкой или внедрением решения. Проект должен показать коммерческие успехи, достичь иных результатов, которые подтвердили бы его полезность и перспективность.Кроме того, решение, разрабатываемое в рамках проекта, нужно внести в реестр отечественного ПО, по этому поводу тоже есть отчётность.

Всю отчётность участники подают в электронном виде через портал. Это несложно — для компании, работающей с проектной документацией и раздельным учётом затрат и результатов по проекту, сформировать и защитить отчёты не составит особого труда.

Должны ли получатели как-то компенсировать полученный грант?

Нет, грант — это безвозмездная и безвозвратная поддержка. Это подтверждает форма соглашения, которая опирается на принципы, установленные в законодательстве и правилах предоставления субсидий. Грантополучатель должен только выполнить условия соглашения о предоставлении гранта.

Ответственность, при которой грант придётся вернуть в полном объёме, возможна при нецелевом расходовании бюджетных средств, но это не типичная и крайняя ситуация.

К тому же, условия соглашения защищают грантополучателя от ответственности при наступлении форс-мажорных обстоятельств, Например, весной-летом 2020 года многие грантополучатели обращались к нам с просьбой о переносе сроков из-за пандемии, и фонд принимал положительные решения по таким отсрочкам после всестороннего изучения обстоятельств.

После окончания проекта и соглашения все продукты, в том числе реализованные на средства гранта, остаются полностью в распоряжении грантополучателей без каких-либо дополнительных обязательств. Если вы разработали ПО, то дальше можете спокойно использовать его на общих основаниях. Никаких материальных, интеллектуальных прав, долей в общество или акций отдавать за грант не нужно.

Какие есть подводные камни?

В основном все подводные камни сводятся к двум проблемам: получатель не до конца определился с тем, что хочет, либо наши меры поддержки ему не подходят.

Могут возникнуть проблемы, если кто-то неправильно определил себя как юридическое лицо, имеющее право на гранты. В остальном просто нужно быть внимательным: следить за нюансами оформления документов, изучить наши требования по заполнению сметы проекта. Тогда всё должно быть в порядке.

Если вы хотите, чтобы проект стал успешным, важно нигде не хитрить и не срезать острые углы. Что-то может пойти не так, как вы планировали, но в любом случае результат нужно показать — иначе, к сожалению, грант придётся вернуть. Стоит заранее оценить, насколько организация способна реализовать проект, достигнуть заявленных результатов и отчитаться по ним.

Расскажите об одном или нескольких проектах, которые получали гранты и достигали значительных успехов в своей отрасли

Первый конкурс по разработке закончился недавно, реализация проектов только началась. Мы верим, что там получится много всего интересного. Итоги второго конкурса пока ещё нет — подведём их в конце декабря. Об остальном пока говорить преждевременно. Сейчас близки к завершению проекты, улучшающие условия труда для людей с инвалидностью, а также проекты, использующие искусственный интеллект для распознавания изображений. Подробнее об их результатах мы сможем рассказать через полгода.

Для иллюстрации девиза «грант — это не страшно, грант можно получить» наши коллеги сняли ролики, где рассказывают о проектах подробнее.

Результаты будут и скоро: мы надеемся помочь предприятиям улучшить свое положение на рынке, преодолеть трудности, связанные с кризисом, и чувствовать себя комфортно.

8 комментариев
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Конкурс технических инструкций
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Василий Степанов

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Когда получил 300 млн.  субсидий от государства

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Вадим Парамонов

Василий
–1

И не придумав, как распорядиться, просто съел? ))

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ivan krapivin

Вадим
0

Вы не придумали как распорядиться буквами и просто просрали.

Ответить

Reborn Soul

1

Не увидел никаких интересных цифр в статье. Например: сколько всего было подано заявлк на гранты в 2019 году. Сколько грантов выделено. На какую сумму.

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ivan krapivin

Reborn
0

ципр не про цифры

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Вадим Парамонов

1

Что нужно сделать разработчику? Ну можно страну пребывания поменять например, а так знакомый в этой сфере варится, говорит, если в твоем стартапе/разработке хоть как-то будет замешаны инвестиции из рф и боже упаси сколково, то будет крайне сложно привлечь инвестиции из-за рубежа, очень неохотно дают таким деньги, а если дают, то мало, ожидая подвоха.

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Андрей Рудин

0

4млн своих денег? ) досвидания.

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Андрей Крамарь

0

Надо знать, кому занести, с кем договориться.

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