Пять историй: на что способны ИИ-технологии

— Что такое градиентный бустинг, внучок?

— Бабушка, почему у тебя такие вкусные пирожки? Вот тетя Галя использует те же ингредиенты, у неё получается не так вкусно, как у тебя

— Это мой опыт. Я долго подбирала сколько соли нужно класть, яиц и так далее

— Ну хорошо. Для простоты возьмём только один градиент: соль. Вот ты положила одну чайную ложку на 10 литров воды. Пирожки будут какими?

— Они будут пресными.

— И что ты сделаешь?

— Положу больше соли.

— Хорошо. Допустим ты положила 10 кг соли на 10 л. Пирожки какими будут?

— Солёными.

— Правильно. Значит, чтобы были очень вкусными пирожки нам нужно положить соль в диапазоне от 1 ложки до 10 кг.

— Ну да, нет смысла класть меньше одной ложки, так как будет пресно, и нет смысла ставить больше 10 кг, так как будет солёно.

— Да и поэтому твой следующий шаг выбрать какое-либо либо значение в диапазоне от одной ложки до 10 кг. Затем твой диапазон сузится, и будет сужаться до тех пор, пока твои пирожки не достигнут максимум вкусности. Это и есть градиентный бустинг — сначала ты случайно выбираешь сколько класть соли, оцениваешь результат, выбираешь направление движение, шаг сколько соли класть и постепенно будешь подбираться к идеалу пирожков.

— Внучок, но пирожки это не только соль и вода. Это и мясо и яйца, и много чего ещё.

— Конечно, но от этого метод не будет меняться, он лишь усложнится. Ты для каждого ингредиента будешь подбирать данный параметр, но нужно это делать в купе. Именно поэтому твои пирожки вкуснее, чем у Гали: ты шаг за шагом подбиралась к тому, сколько ингредиентов нужно класть.