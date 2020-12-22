Пять историй: на что способны ИИ-технологии

В открытой библиотеке AI Russia Works хранятся ИИ-кейсы российских компаний с доказанной бизнес-эффективностью. Технологии объединили промышленность, FMCG, e-commerce, сельское хозяйство, ритейл, ИТ, науку — всего 24 отрасли.
В каждой из них обращались к ИИ-технологиям, чтобы решить сложную задачу, например добыть нефть или найти человека. Теперь компании соревнуются, чей опыт был эффективнее — в будущем лучшие практики получат награду AI Russia Awards.
В материал попали несколько ИИ-кейсов. Некоторые определения к техническим терминам статьи написали победители конкурса на vc.ru. Возможно, им удалось объяснить сложную лексику машинного обучения так, чтобы поняли все, даже бабуля.
Кейс первый. Роботы разбираются, прав ли клиент
Сервис для заказа эвакуаторов CarTaxi строго следит за диалогом водителя и клиента. Некоторые нарушения вроде обмена контактными данными или повышения стоимости заказа отслеживают и пресекают.
Чтобы выявить нарушения, операторы прослушивали 800 минут записей разговоров в день, иногда упуская важные детали. Ошибки случались до того, как в компании появилось автоматическое решение для анализа записей телефонных разговоров.
Дальше внутренний сервис автоматически анализирует диалог на базе предварительно обученной рекуррентной нейронной сети.
Сервис выявляет в тексте возможные нарушения и проставляет маркеры, когда вероятность отклонения от регламента высокая.
Диспетчеру остаётся проверить размеченный текст, подтвердить или отклонить предположения нейронной сети. Эти данные в дальнейшем используются, чтобы дообучить систему и улучшить анализ.
Что в итоге
С Yandex SpeechKit от Yandex.Cloud трудозатраты операторов сократились на 90%, снизилось влияние человеческого фактора. Выявление нарушений, наоборот, стало точнее: штрафы за них теперь начисляются автоматически.
Кейс второй. Задача — распознать врачебную лексику
Технологию внедрили в Научно-практическом клиническом центре диагностики и телемедицинских технологий (НПКЦ ДиТ) Департамента здравоохранения города Москвы.
Ещё год назад врачи отделения лучевой диагностики готовили протоколы диагностических исследований вручную на компьютере. На каждого больного уходило по 10 минут. Кажется, немного, но за смену врач мог бы принять больше пациентов.
Для ускорения внедрили распознавание речи Voice2Med от группы компаний ЦРТ.
О технологии
Решение Voice2Med основано на нескольких компонентах:
Расчёт речевых признаков. Акустические признаки выделяет модель на основе свёрточной нейронной сети.
Компонент декодирования. Результат распознавания находят статистическими языковыми моделями. В этом помогает алгоритм ЦРТ для быстрого расширения словарного запаса.
Компонент расстановки знаков препинания.
Компонент сворачивания числительных на основе SRGS-грамматик.
Что в итоге
Voice2Med распознаёт речь врача, включая специфическую лексику, размещает текст в полях медицинского протокола и правильно оформляет документ. Специалисту остаётся только проверить протокол и внести незначительные правки. Время подготовки документации сократилось, и врачи могут описать больше снимков за смену.
Кейс третий. Как технологии поделили телеком-аудиторию
В 2018 году в «Ростелекоме» приняли новую стратегию для трансформации в провайдера цифровых услуг. Чтобы создавать и продвигать актуальные цифровые сервисы и продукты, требовалось в том числе по-новому сегментировать аудиторию.
Классический подход к тому времени исчерпал себя: в компании не понимали ёмкость рынка и позиции конкурентов. Понадобились более глубокие сегментационные исследования, в основе которых — пользователь и его потребности.
О технологии
Команда Predict из Mail.ru Group создала новую AI-based-сегментацию, которая разделила рынок и клиентскую базу «Ростелеком» на 8 сегментов. Каждый описан более чем по 450 признакам: расширенный соцдем, ценностно-поведенческий профиль, отношение к инновациям, интересы, life-style.
Сегментация строится на двух ключевых атрибутах, которые вычисляются предиктивно с помощью модели оценки личности BIG5/OCEAN и модели принятия технологических новинок Adoption Curve.
Каждая из них предсказывает количество баллов, которое набрал бы респондент, проходя опросник. Такие модели реализованы на основе алгоритма градиентного бустинга над системой решающих деревьев. Внутренние данные компании используются в качестве признаков, а результаты интернет-опроса превращаются в обучающую выборку.
Что в итоге
«Ростелеком» оценил ёмкость рынка и разработал стратегию продвижения традиционных продуктов и цифровых сервисов. Новая AI-based-сегментация стала реальным рабочим инструментом для маркетинга. Сейчас все рекламные кампании ориентированы на таргет-сегменты, и новые продукты выстраиваются вокруг потребностей клиентов.
Перед началом нефтеразработки специалисты «Газпром нефть» анализируют сейсмические данные, исследуют геофизические свойства скважин и образцы керна (порода, извлечённая из скважины). Всё для того, чтобы построить структурную модель месторождения.
Такая модель представляет собой куб из отдельных ячеек (вокселей). В каждой содержатся данные о составе горных пород, их физических свойствах, проницаемости и пористости. Эта информация помогает определить залежи нефти и сформировать план добычи.
Раньше, чтобы построить подземные горизонты и разломы, эксперты почти вручную анализировали сейсмический куб.
О технологии
Собственное ML-решение «Газпром нефти» включает в себя алгоритмы для работы с сейсмическими данными и обучения нейронных сетей на сейсмических кубах. Для этого применяются:
Свёрточные сегментационные сети (encoder-decoder).
Система распознавания изображений для анализа сейсмических снимков.
Построение целевых горизонтов и выделение тектонических нарушений цифровых геологических моделей месторождения — типичная задача распознавания образов и восстановления изображений. Это когда полная картина о нефтяном пласте восстанавливается по нескольким известным наборам данных. Принцип похож на то, как FaceID распознает лицо — по характерным точкам.
Как это работает: эксперт отмечает на разметке разреженный каркас горизонта, занимающий примерно 1% сейсмического куба. Набор нейросетей строит границы слоёв по всей площади месторождения в каждой точке куба без интерполяции. Точность выделения границ и распознавание структуры месторождения становятся лучше.
Что в итоге
Технология позволяет специалистам «Газпром нефть» автоматически и всего за пару часов размечать границы пластов на всей площади месторождения, в том числе в сложных местах, например в зонах тектонических сдвигов. Специалисту остаётся только выбрать оптимальные решения, предложенные машиной.
С 2018 года поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» подключил к поиску пропавших людей беспилотники. С ними удаётся найти как минимум одного человека в неделю — на природе (поля, болота, озёра, лесные просеки) и промышленных территориях.
За один пролёт дрона добровольцы получают порядка 2500 фотографий, для ручной проверки даже создали специальный ресурс, помочь может любой.
Но команда нуждалась в технологии для сортировки неинформативных снимков, чтобы сконцентрировать внимание на тех, где потенциально могут быть следы пропавшего: одежда или экипировка.
О технологии
«Лиза Алерт» использовала технологию «Beeline AI — Поиск людей» на базе свёрточных нейронных сетей. Датасет для обучения нейросети формировался из:
3120 фото с реальных поисков.
148 постановочных снимков тел.
608 фото с людьми.
400 снимков хорошего качества с Semantic Drone Dataset.
В будущем датасет расширится минимум до 10 тысяч размеченных снимков с реальных поисков.
Технология работает и как онлайн-сервис — передаёт данные в облачное хранилище BeeCloud, и как офлайн-решение на компьютере поисковой группы на месте.
Что в итоге
С технологией «Beeline AI — Поиск людей» в разы сократилось время просмотра и сортировки снимков с дрона. Технология постоянно совершенствуется и адаптируется к специфике новых задач.
Потенциально нейронная сеть способна находить людей и предметы в лесу, городах, на болотах, полях — независимо от времени года и одежды человека. В будущем алгоритм сможет распознавать нестандартное положение тела: сидящего, лежащего или частично укрытого листвой пропавшего с высоты 30–100 метров.
AI Russia Works — первая библиотека российских ИИ-кейсов с доказанной бизнес-эффективностью. В библиотеке собраны десятки интересных кейсов. В ней простая навигация, видеоролики и полезные материалы по применению ИИ — можно найти как технологическое решение, так и партнёров.
В 2021 году самые успешные проекты из библиотеки наградят премией AI Russia Awards.
Библиотека и премия — проекты Альянса, крупнейших технологических компаний по развитию искусственного интеллекта. В него входят Mail.ru Group, «Сбер», «Яндекс», МТС, «Газпром нефть» и РФПИ.