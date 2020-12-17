Быть переводчиком, разрабатывать VR-квесты, играть на консоли и в регби

Герои с инвалидностью рассказывают, как технологии помогают им работать, воплощать идеи и заниматься хобби.

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Материал подготовлен при поддержке Microsoft Россия

Алина Кудрявцева переводчик с полной потерей зрения

О работе

Я — письменный переводчик в маркетинговом отделе Microsoft. Перевожу внутреннюю документацию, описания продукции, презентации для клиентов и партнёров. Работаю в основном удалённо, в офисе появляюсь только по необходимости — например, подписать документы. В основном я пользуюсь для работы приложениями Microsoft 365. Так как я не вижу, то дополнительно использую программы экранного доступа — NVDA (она транслирует зрительную информацию с экрана в звуковую или брайлевскую). Режим озвучивания я использую для беглого чтения, брайлевский — для редактирования текста.

Клавиатурой пользуюсь обычной — в школе нас научили быстро печатать вслепую. На дисплее есть дополнительная виртуальная клавиатура с шестью клавишами по Брайлю. Технологии всё время совершенствуются — те же синтезаторы речи уже работают с интонациями и приближены к человеческой речи. Важно ещё и то, как устроен сайт или приложение, с которым нужно работать. Если элементы не снабжены специальными метками для описания, незрячему или слабовидящему человеку работать трудно: программа ничего не озвучит.

О хобби

В свободное время я люблю плавать, часто хожу в бассейн. Это заряжает энергией. Плавать меня научили родители, и мы обычно ходим туда вместе с мамой. Я не спортсменка, не участвую в соревнованиях, мне просто нравится сам процесс.

Также я играю в «Что? Где? Когда?»: этим я начала заниматься ещё в школьные годы на занятиях в центре детского творчества. У нас была команда, мы выезжали на турниры, в том числе в другие города. Командная игра помогает и слушать других, и убедить их в правильности своей версии. С некоторыми ребятами из школьной команды мы дружим до сих пор.

Состав команды более чем за 10 лет сильно изменился, раньше мы играли в кафе, сейчас — в основном в Skype. Недавно мы ездили на очный турнир по интеллектуальным играм в Петербург и заняли третье место.

Ещё я умею и люблю вязать. Следующим летом у моего брата и его жены должен родиться ребенок, и сейчас я подбираю пряжу и узор для подарочного комплекта. Вязание — это медитативная деятельность, но в то же время она требует стратегического мышления, умения всё рассчитать: от количества петель до объёма пряжи.

О технологиях в повседневной жизни

В повседневной жизни мне тоже помогают технологии. Так как до сих пор встречаются магазины, где не принимают банковские карты, в моём телефоне стоит приложение для распознавания номинала денег. Имеющиеся на купюрах объёмные знаки незрячим распознавать крайне сложно.

Недавно в России появилось кино с тифлокомментариями. Так как у меня свободный английский, то англоязычные фильмы я могу слушать и в оригинале. У нас индустрия таких фильмов только развивается, для лучшего качества ещё нужно время.

Иногда я смотрю кино с семьей или друзьями, они всё комментируют, плюс большую часть сюжета можно понять из реплик героев. В некоторых театрах, таких как Московский губернский театр, есть услуга тифлокомментирования спектаклей: мне приходилось с таким сталкиваться дважды.

До своего трудоустройства в Microsoft я работала в бюро переводов, но могла принимать там далеко не все заказы: с отсканированным рукописным текстом работать я не могла, иногда это трудно даже зрячим людям.

Есть приложения, которые распознают рукописный текст, но они пока несовершенны. Если бы что-то такое придумали, было бы хорошо. Отдаю себе отчёт, что пока это невозможно. Ещё не все CAT-приложения, такие как Trados, соответствуют стандартам доступности: я не против их освоить, тем более, они упрощают перевод каких-то технических текстов, но пока адаптированных версий для незрячих пользователей нет. Мы с моими коллегами-переводчиками даже создавали петицию по этому поводу, но руководство компании сказало, что пока в адаптации нет необходимости.

Я знаю много людей с нарушениями зрения, мы периодически обмениваемся новостями из мира специализированных технологий. От них я узнала о сервисе для переводчиков MateCat, который более адаптирован для незрячих, чем Trados. Недавно я начала его осваивать.

В Microsoft существуют группы для сотрудников с теми или иными проблемами, я общаюсь со своими незрячими и слабовидящими коллегами и обмениваюсь опытом использований разных приложений. Наши отзывы учитывают разработчики.

В метро я ориентируюсь без проблем, а вот перемещаться в незнакомых местах по городу уже труднее. Если нужно куда-то ездить регулярно, я изучаю маршрут с помощью друзей и родственников, а разовые поездки легче совершать на такси. С приложениями для смартфонов это стало гораздо проще делать самостоятельно, чем раньше.

У меня много друзей и знакомых из разных сфер. Я окончила филологический факультет МГУ, кафедру византийской и новогреческой филологии. Я читаю и слушаю материалы на греческом, мы выезжали туда по обмену от университета, потом я ездила в Грецию как турист. Со студенческих лет у меня остались друзья из разных стран. Часто люди с особенностями здоровья сталкиваются с тем, что в них видят инвалидность, а не профессиональные навыки, но владение редким языком повышает мою конкурентоспособность на рынке труда.

Лена Ханова сценарист c нарушением опорно-двигательного аппарата

Об учёбе

Я люблю изучать новое, и большую часть учебных курсов прохожу удалённо. Это здорово экономит время, так что не возникает проблемы что-то не успеть. В учёбе я использую компьютер и смартфон, общаюсь с преподавателями и сокурсниками через мессенджеры, экзамены сдаю дистанционно, смотрю лекции через разные платформы и социальные сети.

Я училась дистанционно в школе, а также в магистратуре НИУ ВШЭ, сейчас продолжаю обучение в киношколе «Без границ» на сценариста.

В сентябре 2019 года я узнала, что Microsoft и «Перспектива» организуют менторскую программу «Профессия в деле» и решила участвовать. Я подала заявку, моим наставником от Microsoft стал эксперт по интернет-безопасности Тим Крэнтон. Мы обсуждали, какой проект можем защитить.

Участниками программы стали молодые люди с инвалидностью. Через месяц-полтора мы должны были показать результаты. Мы с наставником обсуждали, как можно объединить музейные технологии и технологии Microsoft. Я предложила сделать VR-квест, который можно было бы пройти и очно, и онлайн. Он помог бы сделать музеи привлекательными с помощью современных технологий.

Моя идея была в том, чтобы дополнить квест комиксом для детей, подростков и молодёжи. Идея понравилась наставнику, я стала писать сценарий.

Первоначально мы предполагали устроить квест в одном из музеев Петербурга, я защитила свой проект перед участниками менторской программы, и они стали дальше развивать эту идею. В итоге квест превратился в целый проект «Код жизни» совместно с Дарвиновским музеем.

Сама идея работать с музеями возникла благодаря ВШЭ, где нам рассказывали, как вовлекать аудиторию в музейные пространства. Если бы не курс в магистратуре, я бы не сориентировалась так быстро на практике.

Мне сложно сказать, какие технологии нужны музеям, ведь у каждого из них свои ресурсы, миссия и бюджет. Они нужны, но не в формате решений «под копирку». Я бы хотела посещать больше онлайн-экскурсий: не у всех есть возможность приехать что в крупные музеи мира, что в небольшие. Всё упирается в деньги. Мне хотелось бы видеть больше интерактива (потому я и решила делать квест) и больше образовательных материалов.

О хобби

Я редко посещаю музеи, но часто смотрю онлайн-экспозиции. Мне понравились Третьяковская галерея, Дарвиновский музей: если бы я жила в Москве, я бы их посетила. Нравится, что сейчас онлайн стали доступны музейные аудиогиды — так можно узнать что-то интересное.

Если бы можно было изобрести технологию, упрощающую передвижение, я бы сделала это. Чтобы машины летали, например. Хотелось бы, чтобы технологии позволяли быстрее усваивать новую информацию: её очень много, и запомнить всё не хватает времени.

Даниил Давыдов юрист, перенёс ампутацию конечностей после болезни

О работе

Я работаю в ГКУ «Администратор Московского парковочного пространства». До болезни я учился на юриста, поэтому после пошёл работать по специальности.

За пять лет в Москве произошёл серьёзный рывок в развитии доступной среды, но хочется, чтобы делали ещё больше. В городе должно быть удобно всем — не только людям с инвалидностью, но и пожилым, родителям с маленькими детьми. Все горожане должны иметь возможность свободно передвигаться по Москве, спокойно добираться до работы или до друзей, живущих на другом краю города.

О хобби

Моё хобби — видеоигры на ПК и Xbox. Это та сфера, где мне помогают специализированные технологии для людей с инвалидностью.

Недавно Microsoft запустила проект «Гейминг для всех», в котором я принимаю участие. Он помогает людям с инвалидностью осваивать компьютерные игры. У меня не хватает пальцев на руках, и с недавних пор у меня есть специальный джойстик, адаптированный под мои особенности.

Работает это так: на коврик можно установить те кнопки, которые я не могу нажимать на обычном джойстике. Считаю, что это прорыв — люди с инвалидностью теперь могут полноценно играть в компьютерные игры.

Ещё я со школьных лет занимался регби и продолжаю это сейчас. Вхожу в параолимпийскую сборную по регби на колясках — в этом виде спорта сочетаются элементы регби, баскетбола и хоккея.

Я четыре раза становился чемпионом России, мне нравится заниматься спортом и побеждать.